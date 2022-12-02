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Українські дипустанови у Польщі тричі отримували листи з погрозами, - посол Зварич

зварич,василь

У Польщі лист із погрозами двічі отримало генконсульство України у Кракові, а також один раз українське посольство у Варшаві. Відповідні польські служби відкрили провадження і збирають докази злочинних дій.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, вчора мало місце отримання нами підозрілих конвертів у Варшаві, у Кракові, а сьогодні вранці вдруге надійшов підозрілий конверт у Кракові", – заявив Зварич.

Він уточнив, що учора в генконсульстві у Кракові було отримано конверт з невідомим порошком, а в посольстві у Варшаві і сьогодні вдруге у Кракові – конверт з органічними рештками тваринного походження.

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Як зазначив Зварич, українські дипломати та консули у Варшаві та Кракові після отримання підозрілих конвертів викликали поліцію та відповідним службам, які швидко відреагували на виклики. Відтак, було проведено огляд цих конвертів за участю піротехніків та експертів.

Посол України в РП повідомив, що польські правоохоронні органи відкрили провадження, аби дослідити вміст конвертів, встановити джерело їхнього походження, а також весь логічний ланцюжок, звідки і хто їх надіслав. Станом на сьогодні ці випадки розслідуються окремо у Варшаві та Кракові. Натомість у подальшому питання їх можливого об’єднання в одну справу визначатиметься залежно від появи додаткової інформації.

Зварич наголосив, що українська дипломатія вбачає у цих діях намагання залякати працівників дипломатичної і консульської служби. Він також не виключив ймовірності, що такі ж конверти можуть отримати інші консульські установи України в Польщі. Відтак, вживаються превентивні дії, аби таких випадків більше не сталося.

Посол повідомив, що на доручення глави МЗС України посилено безпеку дипломатичних і консульських установ на території Польщі, відповідні звернення українські дипломати надіслали польським правоохоронним органам. Крім того, вжито додаткових заходів безпеки у питанні отримання зовнішньої кореспонденції.

"Але ми сподіваємося, що в будь якому випадку винних у розсилці підозрілих конвертів буде знайдено і притягнуто до відповідальності", – підсумував український дипломат.

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Польща (8479) посольство України (284) погрози (487) Зварич Василь (38)


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То хіба зварич??? І не перший, і не другий..
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02.12.2022 17:50 Відповісти
У кацапів вже істєріка, прийшли до дитячих залякувань з дохлою мишею в сандалях 😆
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02.12.2022 17:51 Відповісти
тепер зрозуміло чим пасол зваріч займається в Польщі-рахує кількість підозрілих канвєртів.
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02.12.2022 18:02 Відповісти
Кацапська нечисть в відчаї,тому пішла на таке.Думає залякати всіх.Не допоможе
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02.12.2022 18:04 Відповісти
а не можна голову лаврова або путлера получити....
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02.12.2022 18:18 Відповісти
Можно было другое фото вклеить. А то статья про Польшу, а флаг турецкий
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02.12.2022 18:34 Відповісти
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03.12.2022 00:31 Відповісти
 
 