До весни матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню в Україні, - МЗС Туреччини
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара очікує "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Я думаю, що ми також повинні переконати деяких західних союзників повернутися зараз за стіл переговорів. Україна просувається вперед на місцях, відвойовує деякі території, окуповані території, але Росія у відповідь навмисно націлюється на цивільну інфраструктуру. Таким чином, життя стає важким для українців зокрема, і для нас, для всіх нас", – сказав Чавушоглу.
Глава турецької дипломатії підкреслив, що у війні в Україні з'явилися "більш складні нові реалії".
"Я думаю, що до весни ми матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню, або перемир'я, або повернення за стіл переговорів", – додав він.
Туреччина раніше неодноразово намагалася стати посередником у досягненні мирної угоди між Україною та Росією; останні очні переговори між сторонами відбулися наприкінці березня у Стамбулі. Анкара підкреслює підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також закрила протоку Босфор для військових суден РФ. При цьому Туреччина відмовляється запровадити санкції проти Росії та продовжує вести з нею переговори й торговельні зносини.
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Турки..... 😕
Краще б Кавказький фронт відкрили із основним напрямком удару Сухум-Сочі
Колись Північний Кавказ був зоною впливу Отоманської Порти
"Ще так не було, щоб якось не було"
Який голод? Недоїдаєш?
Пережили Голодомор, переживемо й Холодомор, а не здамося!
А Україні потрібне звільнення а припинити вогонь можна і сьогодні і бути під Путлером.
А Туреччина звісно має добрі відносини з Росією тому просовує такі ідеї.
Але звісно основні для України лідери це США і ЄС тому Туреччині не треба дуже сильно напружуватися щодо цього питання бо мабуть без неї все вирішать.
)))
Ateşkese ihtiyacımız yok, Rusya'nın *********** ihtiyacımız var!