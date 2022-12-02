УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 880 40

До весни матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню в Україні, - МЗС Туреччини

чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара очікує "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я думаю, що ми також повинні переконати деяких західних союзників повернутися зараз за стіл переговорів. Україна просувається вперед на місцях, відвойовує деякі території, окуповані території, але Росія у відповідь навмисно націлюється на цивільну інфраструктуру. Таким чином, життя стає важким для українців зокрема, і для нас, для всіх нас", – сказав Чавушоглу.

Глава турецької дипломатії підкреслив, що у війні в Україні з'явилися "більш складні нові реалії".

"Я думаю, що до весни ми матимемо більш чітку картину щодо припинення вогню, або перемир'я, або повернення за стіл переговорів", – додав він.

Також читайте: Чавушоглу закликав НАТО тримати відкритими "канали дипломатії" щодо України

Туреччина раніше неодноразово намагалася стати посередником у досягненні мирної угоди між Україною та Росією; останні очні переговори між сторонами відбулися наприкінці березня у Стамбулі. Анкара підкреслює підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також закрила протоку Босфор для військових суден РФ. При цьому Туреччина відмовляється запровадити санкції проти Росії та продовжує вести з нею переговори й торговельні зносини.

Автор: 

Туреччина (3491) Чавушоглу Мевлют (126) переговори з Росією (1060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Нехай краще з Курдами поговорить про перемови та про мир.
показати весь коментар
02.12.2022 19:33
+15
Перевожу с турецкого - до весны мы будем понимать, кто кому дает пи@ды. А мы всегда за тех, кто побеждает.
показати весь коментар
02.12.2022 19:33
+13
Яке припинення вогню? Які мирні угоди? Зовсім їбанулись вже з цими перемовинами, не лізьте не в свою справу.
показати весь коментар
02.12.2022 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може, навесні, ці пси будуть змушені залишити теріторію України.
показати весь коментар
02.12.2022 19:29 Відповісти
За останній місяць наші Сили оборони наростили відстріл орків в 1,5 рази від попереднього максимуму. Такими темпами до весни від двох сотень тисяч і більше окупантів відправляться на той світ. Може, турки про це?
показати весь коментар
02.12.2022 19:59 Відповісти
Скоріше думають що замерзнемо і здамося

Турки..... 😕
показати весь коментар
02.12.2022 20:32 Відповісти
Турки мріють про Крим... Їхній Крим.
показати весь коментар
03.12.2022 01:37 Відповісти
Фантастичне вміння гиндиків рухатися у південно-північному напрямку!
показати весь коментар
02.12.2022 19:29 Відповісти
Спасибі, родной!
Краще б Кавказький фронт відкрили із основним напрямком удару Сухум-Сочі

Колись Північний Кавказ був зоною впливу Отоманської Порти
показати весь коментар
02.12.2022 19:30 Відповісти
Ти або ботяра, або просто невіглас. Вибачення турків - це московська брехня, не було ніяких вибачень
показати весь коментар
03.12.2022 01:03 Відповісти
Іпанутий, до весни половина УКРАЇНИ здуріє, а друга с голоду завернеться... до Різдва, Православного Різдва, цих виродків тут неповинно бути....
показати весь коментар
02.12.2022 19:31 Відповісти
Спокійно, поруччік!

"Ще так не було, щоб якось не було"
Який голод? Недоїдаєш?
Пережили Голодомор, переживемо й Холодомор, а не здамося!
показати весь коментар
02.12.2022 20:36 Відповісти
Судячи із дурнуватої панікерської заяви, ти здурів не дочекавшися свого кацапського Різдва.
показати весь коментар
02.12.2022 21:15 Відповісти
Одоробло з переляку забуло інструкції і перейшло на свою свинособачу. )))
показати весь коментар
02.12.2022 22:01 Відповісти
Нехай краще з Курдами поговорить про перемови та про мир.
показати весь коментар
02.12.2022 19:33 Відповісти
Перевожу с турецкого - до весны мы будем понимать, кто кому дает пи@ды. А мы всегда за тех, кто побеждает.
показати весь коментар
02.12.2022 19:33 Відповісти
Ну само собою. За зиму ороча орда в своїх траншеях околіє
показати весь коментар
02.12.2022 19:34 Відповісти
Яке припинення вогню? Які мирні угоди? Зовсім їбанулись вже з цими перемовинами, не лізьте не в свою справу.
показати весь коментар
02.12.2022 19:35 Відповісти
ти би краще сів, кави попив-подивився "Пані Фазілет та її доньки" а не киздів
показати весь коментар
02.12.2022 19:36 Відповісти
для турків ми залишаємось територією заселену рабами.
показати весь коментар
02.12.2022 19:37 Відповісти
Україні не потрібне таке як припинення вогню- це схоже на Мінські угоди
А Україні потрібне звільнення а припинити вогонь можна і сьогодні і бути під Путлером.
А Туреччина звісно має добрі відносини з Росією тому просовує такі ідеї.
Але звісно основні для України лідери це США і ЄС тому Туреччині не треба дуже сильно напружуватися щодо цього питання бо мабуть без неї все вирішать.
показати весь коментар
02.12.2022 19:37 Відповісти
Видать за каждый высер этого урюка ху.ло даёт ему чемодан денег.
показати весь коментар
02.12.2022 19:44 Відповісти
Україні треба підтримувати боротьбу курдів за свою незалежність.
показати весь коментар
02.12.2022 19:44 Відповісти
Хай зорганізують Кардігану таку собі Курдську дугу!
)))
показати весь коментар
02.12.2022 19:49 Відповісти
У Туреччині живуть мільйони курдів. Турки та курди - брати. Сподіваюся, ви розумієте зміцнення Туреччини терористичною організацією РПК.
показати весь коментар
04.12.2022 10:05 Відповісти
До весни 2023 року Україна буде мати більш чітку картину щодо припинення п#здежу стосовно "мирных переговоров".
показати весь коментар
02.12.2022 19:50 Відповісти
А не пашел бы ты в....Курдистан!
показати весь коментар
02.12.2022 20:09 Відповісти
Ердоган потроху стає п'ятим колесом.
показати весь коментар
02.12.2022 21:16 Відповісти
Адін азабочєний турак, пастєйна драчіл свой акурак!

Ateşkese ihtiyacımız yok, Rusya'nın *********** ihtiyacımız var!
показати весь коментар
02.12.2022 21:59 Відповісти
Я ще раз наголошую! Якщо українська наташа - вова піаніст хоч на півмвліметра піддасця на лоскоти вусів чаушоглу чи енгадона - то поїде на заробітки в Анталію через ростов!
показати весь коментар
02.12.2022 22:02 Відповісти
Російський режим веде гру «У кого сильніші нерви?» з Україною та Заходом. Мобілізація переконала його в тому, що поки що немає масових протестів і антивоєнного руху до страху, а санкції вимагають тривалого часу, щоб їх вплив на економіку став по-справжньому серйозним. Москва вивчила іранський досвід. Тому найближчим часом українці, американці і європейці почують звідти тільки пропагандистську брехню і погрози.
показати весь коментар
02.12.2022 22:51 Відповісти
Ну спасибо за чёткость картины к весне. А к лету очевидно яснее ясного станет. Нам тут темным аж полегчало в погребе сидя.
показати весь коментар
02.12.2022 23:19 Відповісти
Ще одна диктатура гавкає...)
показати весь коментар
03.12.2022 00:07 Відповісти
Как по-турецки нах ?
показати весь коментар
03.12.2022 00:24 Відповісти
Siktir!
показати весь коментар
03.12.2022 00:47 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 05:34 Відповісти
Чавушоглу и Пердоган, сиктыр [пошел нах] за русским кораблем. Как же тресутся турки с каждой победы ЗСУ! Они же теряют с каждым днем свое влияние в НАТО и регионе.
показати весь коментар
03.12.2022 00:50 Відповісти
поки на москву не почнуть падати бомби і ракети про якийсь мир в Україні можна навіть і не думати!
показати весь коментар
03.12.2022 01:32 Відповісти
Ой, а яку чітку картину матимемо через 10 років!
показати весь коментар
03.12.2022 02:19 Відповісти
пусть турки курдами занимаются и не лезут в Украину...
показати весь коментар
03.12.2022 06:35 Відповісти
У Туреччині живуть мільйони курдів. Турки та курди - брати. Сподіваюся, ви розумієте зміцнення Туреччини терористичною організацією РПК.
показати весь коментар
04.12.2022 10:07 Відповісти
 
 