Євросоюз створив у Києві кіберлабораторію для ЗСУ
ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії, а також програмне та апаратне забезпечення для українських Збройних сил по лінії Європейського фонду миру.
Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кіберлабораторію було відкрито в Києві в п'ятницю.
"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками і зміцнення загального потенціалу в галузі кібербезпеки", - йдеться в заяві.
Ця кіберлабораторія також допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.
Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів.
Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище, яке вимагає від тих, хто навчається, реагувати на симуляції кібератак і захисту в режимі реального часу.
"У рамках змодельованої мережі службовці Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, знаходячи та досліджуючи вразливості в різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращений захист мережі допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.
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Хоче, де йому ту яхту швартувати?
В рашці чи в П.Кореї теж конфіскують у лузера 😂
Саме хотів спитати чи будуть в цьому закладі вирощувати сіфілістичних😱 голубів 😂
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Реєстрація:01.12.2022
Синку - тут горілки нема, тож йди за російським військовим кораблем!
" Безумству храбрих поём мы пестню, и посылаем нахер"!