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Євросоюз створив у Києві кіберлабораторію для ЗСУ

кібервійська

ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії, а також програмне та апаратне забезпечення для українських Збройних сил по лінії Європейського фонду миру.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кіберлабораторію було відкрито в Києві в п'ятницю.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками і зміцнення загального потенціалу в галузі кібербезпеки", - йдеться в заяві.

Ця кіберлабораторія також допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.

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Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів.

Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище, яке вимагає від тих, хто навчається, реагувати на симуляції кібератак і захисту в режимі реального часу.

"У рамках змодельованої мережі службовці Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, знаходячи та досліджуючи вразливості в різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращений захист мережі допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.

Автор: 

Євросоюз (13315) кібербезпека (1161) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+10
Власти Хорватии решили продать яхту кума президента России путина- Виктора Медведчука Royal Romance стоимостью 200 млн евро а вырученные деньги направить на помощь Украине
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02.12.2022 20:14
+5
Чудове доповнення до наших лабораторій з розробки коронавіруса, голубів, гусів та комарів
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02.12.2022 20:15
+4
Сміх і гріх! Бойові голуби гуси комарі кроти А тепер ще й "нанороботи" будуть! Куди бідним кацапам діваться? "Замуровали демоны!"
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02.12.2022 20:37
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Власти Хорватии решили продать яхту кума президента России путина- Виктора Медведчука Royal Romance стоимостью 200 млн евро а вырученные деньги направить на помощь Украине
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02.12.2022 20:14 Відповісти
Кум тепер нуль без палочки, та ще й дурень повний якщо яхту пришвартував в Євросоюзі

Хоче, де йому ту яхту швартувати?
В рашці чи в П.Кореї теж конфіскують у лузера 😂
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02.12.2022 20:21 Відповісти
У Орбана.
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02.12.2022 20:48 Відповісти
У Орбана моря нет
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02.12.2022 21:24 Відповісти
Не ипет, ни разу)))
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02.12.2022 21:47 Відповісти
моря немає, а адмірал Хорті був
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03.12.2022 02:06 Відповісти
Давно и не раз печатал про яхту эту. Она не новая, ей 10 лет точно уже. На момент постройки. вернее покупки, входила в первую 5 лучших по дизайну яхт того года, и по цене так же. Кажись куплена, а теперь внимание---на те годы за 150 лямов зелени! Вот так ребятки-октябрятки вас нас кидали уже в те годы! А мы окорочка со льдом наминали приговаривая---гут-гут---так придурков и --бут! Ушел поезд. Конфискованное плохо продаётся---по многим причинам. За денежку не мечтаем. Вообще.
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02.12.2022 22:24 Відповісти
Чудове доповнення до наших лабораторій з розробки коронавіруса, голубів, гусів та комарів
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02.12.2022 20:15 Відповісти
Адекватно! Адекватно!

Саме хотів спитати чи будуть в цьому закладі вирощувати сіфілістичних😱 голубів 😂
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02.12.2022 20:18 Відповісти
Сміх і гріх! Бойові голуби гуси комарі кроти А тепер ще й "нанороботи" будуть! Куди бідним кацапам діваться? "Замуровали демоны!"
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02.12.2022 20:37 Відповісти
Пане Яре, у скабеевой незабаром ДАХ ПОЇДЕ від страху 🤣🤣🤣
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02.12.2022 20:48 Відповісти
Чекаємо, коли в неї дупа від'їде!
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02.12.2022 21:23 Відповісти
Це ти кого саме "розставлять" зібрався? Чи не ранувато тобі "класифікацією" займаться?


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Реєстрація:01.12.2022
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02.12.2022 20:47 Відповісти
Ой який страшний "півник" Ще "в палки не вбився" а вже "кукурікать" пробує!
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02.12.2022 20:56 Відповісти
Синку! Тобі людина правильно написала - поклади батьків телефон і йди вчить уроки! Бо "суржиком" пишеш саме ти
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02.12.2022 21:09 Відповісти
Ну - спробуй! Я подивлюся, як тобі це вдасться
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02.12.2022 21:15 Відповісти
Якийсь касаб тут завівся.

Синку - тут горілки нема, тож йди за російським військовим кораблем!
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02.12.2022 21:26 Відповісти
Синку! Очкур притримай! Бо репне!
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02.12.2022 21:28 Відповісти
Та я дивлюся - тут тебе гуртом товчуть головою об одвірок
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02.12.2022 21:35 Відповісти
А ти що - не бачиш, що тебе форумчани "банять"? А ще мені "баном" погрожував! Казав же - "Притримай очкур! Бо репне!"
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02.12.2022 21:43 Відповісти
Ти диви яке воно невгамовне!

" Безумству храбрих поём мы пестню, и посылаем нахер"!
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02.12.2022 21:55 Відповісти
Ти у 2019 за кого голосував?
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02.12.2022 20:58 Відповісти
Поклади батьків телефон та іди роби уроки.
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02.12.2022 21:03 Відповісти
головне, аби секретутки-дермаки зеленої влади не розкладали на наданому обладнанні пас'янс-косинка та не дивилися порнуху
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02.12.2022 20:22 Відповісти
Ну всьо. Ета ж рабалатория, штобы вирусы делать и расиян ентими вирусами травить. У, хфашисты бендеровские
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02.12.2022 22:21 Відповісти
 
 