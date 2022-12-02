Розвідка поки не вбачає загрози наступу з боку Білорусі, - Данілов
Розвідувальні органи України нині не вбачають загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки і оборони готовий до будь-якого розвитку подій.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РНБО у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Для України важлива перемога на наших умовах. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час ефіру на YouTube-каналі "Є питання" 2 грудня цього року", - ідеться в повідомленні.
Він також пояснив, що в України та її партнерів може бути різне розуміння перемоги. За його словами, перемога для України – це повне виведення російських військ до кордонів 1991 року і забезпечення недоторканності державного кордону, позбавлення Російської Федерації ядерної зброї.
Секретар РНБО повідомив, що станом на сьогодні відбулося 37 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.
Окрім цього, Данілов наголосив, що розвідувальні органи України нині не вбачають загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки і оборони готовий "до будь-якого розвитку подій".
Він зауважив, що Білорусь окупована РФ, і все, що відбувається на її території, "не залежить від людей, які вважають себе керівниками цієї країни".
Відповідаючи на запитання щодо швидкого захоплення Херсонщини на початку широкомасштабного вторгнення, Данілов заявив, що відповідь даватимуть уповноважені органи.
"Прийде час – наші органи назвуть всіх героїв і антигероїв", - повідомив він.
Секретар РНБО також додав, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет. Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності.
Водночас він зазначив, що кількість ракетного озброєння на території РФ стрімко зменшується, і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.
За словами Данілова, інформація про передачу Іраном балістичних ракет РФ на сьогодні поки не підтверджена.
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Краще займись попами докінця. до іхнього кінця.
Министр обороны Украины Алексей Резников https://hromadske.ua/ru/posts/reznikov-nazval-kolichestvo-rossijskih-vojsk-na-granice-i-predupredil-berlin-ob-ugroze-vosstanovleniya-vostochnoj-germanii заявил , что у границ Украины остаются около 130 тысяч российских военных. А в Беларуси на февраль запланированы https://hromadske.ua/ru/posts/v-belarus-pribyvayut-rossijskie-vojska-dlya-sovmestnyh-uchenij-soyuznaya-reshitelnost-kotorye-prodlyatsya-pochti-do-konca-fevralya военные учения с Россией , и солдаты уже начинают прибывать в страну. Нападения со стороны Белоруси не ожидается.
В украинской разведке https://hromadske.ua/ru/posts/rossiya-mozhet-gotovit-napadenie-na-vostok-i-yug-ukrainy-v-nachale-2022-goda-glava-ukrainskoj-razvedki говорят , что Россия готовится к возможной атаке на восток и юг Украины в январе-феврале 2022 года. Американские разведчики (в соответствии с возможным сценарием, которым поделился Bloomberg) https://hromadske.ua/ru/posts/privlechenie-rezervistov-i-napadenie-s-3-napravlenij-bloomberg-opublikovalo-dannye-razvedki-ssha-o-vozmozhnom-napadenii-rf считают , что наступление на Украину может произойти с трех направлений: из оккупированного Крыма, Беларуси и со стороны российской границы.
але так як слов 'янский головний символ Ярила-Сонця коловрат гітлер поципив на геноцидні знамена, так і ця війна для заплямування минулого та написання нової "із тор і я_ї".
Контекст: москаль бореться з українцем через те що Київська Русь живе як генетично так і міфологічно серед нас, саме тому ми повинні це забути - щоб мировому Злу вже не перейматись через це.
може ПРИЛЕТІТИ ворожий ПОВІТРЯНИЙ десант на центр Києва - БЕЗ ПІДТРИМКИ НАЗЕМНИМ НАСТУПОМ, а "з білетом в 1 кінець", але З ЦІЛЛЮ знищити головні центри управління в Україні.