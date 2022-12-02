Розвідка поки не вбачає загрози наступу з боку Білорусі, - Данілов

Розвідувальні органи України нині не вбачають загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки і оборони готовий до будь-якого розвитку подій.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РНБО у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Для України важлива перемога на наших умовах. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час ефіру на YouTube-каналі "Є питання" 2 грудня цього року", - ідеться в повідомленні.

Він також пояснив, що в України та її партнерів може бути різне розуміння перемоги. За його словами, перемога для України – це повне виведення російських військ до кордонів 1991 року і забезпечення недоторканності державного кордону, позбавлення Російської Федерації ядерної зброї.

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Секретар РНБО повідомив, що станом на сьогодні відбулося 37 засідань Ставки Верховного Головнокомандувача.

Окрім цього, Данілов наголосив, що розвідувальні органи України нині не вбачають загрози наступу з боку Білорусі, але сектор безпеки і оборони готовий "до будь-якого розвитку подій".

Він зауважив, що Білорусь окупована РФ, і все, що відбувається на її території, "не залежить від людей, які вважають себе керівниками цієї країни".

Відповідаючи на запитання щодо швидкого захоплення Херсонщини на початку широкомасштабного вторгнення, Данілов заявив, що відповідь даватимуть уповноважені органи.

"Прийде час – наші органи назвуть всіх героїв і антигероїв", - повідомив він.

Секретар РНБО також додав, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет. Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності.

Водночас він зазначив, що кількість ракетного озброєння на території РФ стрімко зменшується, і росіяни змушені шукати додаткові поставки по всьому світу.

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За словами Данілова, інформація про передачу Іраном балістичних ракет РФ на сьогодні поки не підтверджена.