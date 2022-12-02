Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу не йдеться
Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні Православної церкви України.
Про це розповів Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка і досі перебуває в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса.
Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася впродовж певного періоду часу, що ця інформація з’явилася сьогодні, зареєстровано в держреєстрі", - пояснив він.
Він наголосив, що ці процеси "не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".
"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП. – ред.). На території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - сказав Ткаченко.
Водночас він зазначив, що, згідно з рішенням РНБО, уряд має два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самим УПЦ".
"І впродовж цих двох місяців ми й будемо приймати ті чи інші рішення", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
занавес,можна розходитись
Імпотенти київські і біомаса от і все
Покажіть що це не так і знесіть нахер цих руских агентів інакше спокою ніколи не буде вам
мітингуйте ,заблокуйте тих антихрестів покажіть що і Київ не московського патріерхату і небоїться його
" а ви знаєте що крим ніколи не був Українським" П.Мерседес
Передали кусочек Верхней Лавры незанятый до этого и все
В МП ходят сами потому что
(Про свободу (лат.))
Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш болото.
О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!
"Цими днями ми зробили кілька кроків для гарантування духовної незалежності нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І я бачу дуже потужну підтримку. І це ще не все. Буде більше кроків. Україна більше ніколи не зупиниться на півдорозі", - наголосив Зеленський. Джерело:
Я сам в шоці, бо мої зелені боси про таке не попереджали....?!
А яку культуру я представляю, якщо ....?!
Я ж ходив до цієї церкви....?!
А може не всі там підари...?!
Потрібно два місяці, щоб вирішити підар я чи ні; ким мене вважає пан ермак, а ,можливо, піти в ченці...?
Зовсім все!
Попи співали пісні про макшанію і це виклали в інтернеті?
Зараз ми тут ізобразім кипучу діяльність.
А філія ФСБ орди і далі буде сидіти в Києві.
Всю цю паскудь саме він призначав.
незалежної України. Колись бачив у ньому перспективного журналіста, але зіпсувався.
Коломойський, конверти, офшори... Ех! Але добре, що Київ, думаю, для нього уже
недосяжний.
ФСґбшників московської філії Ткаченко переконливо заспокоїв, тепер можна розходитися по хатам.
Зелені покидьки в котрий раз хайпонули і звично наіпали(
що тут ще думати, конфіскація і все
1. Украина держится благодаря поддержке Запада. Вы, млять, представляете себе, чтобы было СЕЙЧАС, если бы не западное вооружение?
2. Поддержка Запада опирается на ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ТАМ, которое в демократических странах является крайне важным, если не решающим.
3. СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ является одним из краеугольных камней для демократического общества.
Какой из этого вывод? Масковских попов нужно выпереть так, чтобы комар носа не подточил! Умные люди предлагают различные вариант - например вести разговор не про церьковь, а про юридическое лицо, и НЕ ТРОГАЯ ЦЕРЬКОВЬ накладывать ограниыения на юрлицо, другие - принудительно переименовать ихнюю церьковь с обязательным словом "московская" с надеждой что верующие от такой кадейки отвернутся, и так далее, и тому подобное.
Спешка нужна при ловле блох!
@DonaldJTrumpJr
BREAKING: Zelensky is banning the Ukrainian Orthodox Church. His government has also been raiding Ukrainian Orthodox churches and arresting priests. (Prob why he's a Dem superstar) He's all about freedom guys. Let's send him another $100,000,000,000.00 with no accountability.
Дональд Трамп мл.
BREAKING: Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также проводит рейды в украинских православных церквях и арестовывает священников. (Возможно, почему он суперзвезда демократов) Он все о свободе, ребята. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 долларов без какой-либо ответственности.