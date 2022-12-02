Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу не йдеться

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні Православної церкви України.

Про це розповів Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка і досі перебуває в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса.

Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася впродовж певного періоду часу, що ця інформація з’явилася сьогодні, зареєстровано в держреєстрі", - пояснив він.

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Він наголосив, що ці процеси "не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".

"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП. – ред.). На території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - сказав Ткаченко.

Водночас він зазначив, що, згідно з рішенням РНБО, уряд має два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самим УПЦ".

"І впродовж цих двох місяців ми й будемо приймати ті чи інші рішення", - додав міністр.