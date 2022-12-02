УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5921 відвідувач онлайн
Новини
15 686 58

Ткаченко про реєстрацію монастиря ПЦУ в Лаврі: Про передачу не йдеться

ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що реєстрація Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври як монастиря ПЦУ стосується того самого монастиря, який і раніше перебував у користуванні Православної церкви України.

Про це розповів Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври, мова про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка і досі перебуває в користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території верхньої лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса.

Просто так співпало, оскільки реєстрація відбувалася впродовж певного періоду часу, що ця інформація з’явилася сьогодні, зареєстровано в держреєстрі", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, - Євстратій (Зоря)

Він наголосив, що ці процеси "не мають жодного відношення до ситуації, яка зараз відбувається в Києво-Печерській Лаврі".

"Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. Як верхня, це заповідник, де розташовані музеї, і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП. – ред.). На території верхньої лаври знаходиться ще один монастир, назва якого була змінена і сьогодні була зареєстрована. Нічого з точки зору пересування ченців не змінюється", - сказав Ткаченко.

Водночас він зазначив, що, згідно з рішенням РНБО, уряд має два місяці, щоб "дослідити, яким чином використовується державне майно в нижній лаврі самим УПЦ".

"І впродовж цих двох місяців ми й будемо приймати ті чи інші рішення", - додав міністр.

Автор: 

Лавра (294) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1205) ПЦУ (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Сдается мне, джентльмены, это была комедия
показати весь коментар
02.12.2022 22:45
+50
Цей щур сам молится на кіріла.
показати весь коментар
02.12.2022 22:51
+46
Гнати МОСКАЛЯ ТКАЧЕНКО у тюрьму за розкрадени музейни фонди українського наследія на окупованих теріторіях , ЗА НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ, ЗА МАТЕРІАЛЬНИЙ УЩЕРБ
показати весь коментар
02.12.2022 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сдается мне, джентльмены, это была комедия
показати весь коментар
02.12.2022 22:45 Відповісти
з явними елементами фарсу.
показати весь коментар
02.12.2022 22:49 Відповісти
Тобто собак спустили на українську церкву, а москальська залишажться поза закону, недоторканна. Іншого від зелено-московитів не було чого й очикувати !
показати весь коментар
02.12.2022 22:53 Відповісти
Пораділи брехні від Зе і вистачить. Вже вчора у його відосику з його мутної брехні це все сьогоднішнє було очевидним. Скільки ото можна сподіватись на шось нормальне від промосковських мерзотників.
показати весь коментар
03.12.2022 00:59 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ , как всегда ПРОПИАРИЛИСЬ , напустили дыма , а освобождать Лавру от Гебни прийдется ЗСУ и патриотам! Представьте ,храм Василя блаженного на веки передан УПЦ И В НЕМ РАСРЕВАЮТ "Батько наш Бандера ,Украина МАТИ" А в Киеве лавра принадлежит русским нацистам , призывающим убивать детей и стариков украинцев
показати весь коментар
03.12.2022 01:43 Відповісти
Цей щур сам молится на кіріла.
показати весь коментар
02.12.2022 22:51 Відповісти
Це ж виходить що як був в серці України червяк рпц-фсб так і лишається... Не буде нам благодаті поки феесбашні тварюки там жиріють і люто в душу сруть...
показати весь коментар
02.12.2022 22:53 Відповісти
Ти маєш на увазі офіс з радою ?
показати весь коментар
02.12.2022 22:54 Відповісти
мабуть зі зрадою також
показати весь коментар
02.12.2022 23:17 Відповісти
Ні. Києво-Печерську Лавру. Офіс і Раду ми регулярно міняємо, а в Лаврі феесбешена рпц схоже безстроково...
показати весь коментар
03.12.2022 04:40 Відповісти
Гнати МОСКАЛЯ ТКАЧЕНКО у тюрьму за розкрадени музейни фонди українського наследія на окупованих теріторіях , ЗА НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ, ЗА МАТЕРІАЛЬНИЙ УЩЕРБ
показати весь коментар
02.12.2022 22:56 Відповісти
Під.ри, бл.дь
показати весь коментар
02.12.2022 22:57 Відповісти
Забронити банду ФСБ-РПЦ як террористичну і окупантську, не маючу релігійних, ні світських нормативних документів/ Томосу немає/ а договір розірвати. Докази антідержавної діяльності по всій Україні СБУ збере. І так по всій Україні, а винос в натурі з приміщень виконати за сутки волонтерами і військовими.
показати весь коментар
02.12.2022 22:57 Відповісти
Як завжди - багато галасу, а на виході пшик. Поки народ сам не зробить, ці кончені так і будуть імітувати бурхливу діяльність.
показати весь коментар
02.12.2022 22:58 Відповісти
і нижня лавра, яка передана в оренду за часів Януковича безстроково УПЦ (МП - ред.) Джерело:

занавес,можна розходитись
показати весь коментар
02.12.2022 23:00 Відповісти
На кого бы тебя сменять, Саша-саша? И в очках ты как у Чехова, а по теме то хомут конячий на тебе.
показати весь коментар
02.12.2022 23:01 Відповісти
А тепер уявіть що Лавра у Львові і там попи московські агенти) нереально так? Поки Київ ******* то його мешканці терплять російських попів (які ведуть розвідувальні дії ітд і можливо навіт корегують обстріли)

Імпотенти київські і біомаса от і все

Покажіть що це не так і знесіть нахер цих руских агентів інакше спокою ніколи не буде вам

мітингуйте ,заблокуйте тих антихрестів покажіть що і Київ не московського патріерхату і небоїться його

" а ви знаєте що крим ніколи не був Українським" П.Мерседес
показати весь коментар
02.12.2022 23:05 Відповісти
Наступний крок, сподіваюсь, передача оренди монастиря в ПЦУ, а РПЦ ФСБ, як у них в традиціях, з речами на вихід... Чи "нє всьо так адназначна"?
показати весь коментар
02.12.2022 23:08 Відповісти
Как обычно слова не совпадают с делом

Передали кусочек Верхней Лавры незанятый до этого и все

В МП ходят сами потому что
показати весь коментар
02.12.2022 23:16 Відповісти
холопи рпц це поперед всього виборці...((
показати весь коментар
02.12.2022 23:09 Відповісти
ткаченко-ссучєне кремлівське йбане чьмо.
показати весь коментар
02.12.2022 23:09 Відповісти
лапша "зеленою" була,а вся лапша ,котра "зеленою " була,це прорашистська є куйня
показати весь коментар
02.12.2022 23:21 Відповісти
Тяжкувато буде ********* МП , хто на расєю а хто в народне господарство,
показати весь коментар
02.12.2022 23:21 Відповісти
Придёт час и зелёных будут делать голубыми до полного посинения....
показати весь коментар
02.12.2022 23:24 Відповісти
Это пять!
показати весь коментар
03.12.2022 19:08 Відповісти
Достойні послідовники Чечетова-"розвели як кошенят"!
показати весь коментар
02.12.2022 23:27 Відповісти
DE LIBERTATE
(Про свободу (лат.))
Що є свобода? Добро в ній якеє?
Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,
Проти свободи воно лиш болото.
О, якби в дурні мені не пошитись,
Щоб без свободи не міг я лишитись.
Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!
"Цими днями ми зробили кілька кроків для гарантування духовної незалежності нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки. І я бачу дуже потужну підтримку. І це ще не все. Буде більше кроків. Україна більше ніколи не зупиниться на півдорозі", - наголосив Зеленський. Джерело:
показати весь коментар
03.12.2022 10:45 Відповісти
А тепер нормальною мовою:
Я сам в шоці, бо мої зелені боси про таке не попереджали....?!
А яку культуру я представляю, якщо ....?!
Я ж ходив до цієї церкви....?!
А може не всі там підари...?!
Потрібно два місяці, щоб вирішити підар я чи ні; ким мене вважає пан ермак, а ,можливо, піти в ченці...?
Зовсім все!
показати весь коментар
02.12.2022 23:38 Відповісти
Це такий на*бос вумного наріду слугами з кварталу95.
Попи співали пісні про макшанію і це виклали в інтернеті?
Зараз ми тут ізобразім кипучу діяльність.
А філія ФСБ орди і далі буде сидіти в Києві.
показати весь коментар
02.12.2022 23:39 Відповісти
Починати треба з Ткаченко
показати весь коментар
02.12.2022 23:43 Відповісти
Починати ще до війни треба було з ЗЄ.

Всю цю паскудь саме він призначав.
показати весь коментар
03.12.2022 02:06 Відповісти
Малюк, розберись.
показати весь коментар
02.12.2022 23:45 Відповісти
На мій погляд, Ткаченко - один із нагірших міністрів культури за всю історію
незалежної України. Колись бачив у ньому перспективного журналіста, але зіпсувався.
Коломойський, конверти, офшори... Ех! Але добре, що Київ, думаю, для нього уже
недосяжний.
показати весь коментар
02.12.2022 23:52 Відповісти
Цього Ткаченка давно пора ссаним гачір'ям гнати з посади, якій він абсолютно не відповідає. Втім як і всю нікчемну зелену камарилью.
показати весь коментар
03.12.2022 00:03 Відповісти
Якось не те. Ну якщо зарееструват чп кремль, чи чп рф, то навряд чи з ними будуть капітуляцію підписувати.
показати весь коментар
03.12.2022 00:06 Відповісти
Не хочете посадити чи повісити - то хоч нахер їх з України до дружноього рашці Ірану...
показати весь коментар
03.12.2022 00:13 Відповісти
Посібник окупанта. Держзрада як є.
показати весь коментар
03.12.2022 00:25 Відповісти
"Наразі мова не йде про передачу Києво-Печерської Лаври..."
ФСґбшників московської філії Ткаченко переконливо заспокоїв, тепер можна розходитися по хатам.
Зелені покидьки в котрий раз хайпонули і звично наіпали(
показати весь коментар
03.12.2022 00:57 Відповісти
пхахахах опять цирк от зеленых мразей!
показати весь коментар
03.12.2022 01:36 Відповісти


показати весь коментар
03.12.2022 01:54 Відповісти
Ах ти ж підар зелений...
показати весь коментар
03.12.2022 02:04 Відповісти
Це чмо викликає занепокоєння
показати весь коментар
03.12.2022 02:40 Відповісти
як задрали ці зелені покидьки спектакль на спектаклі їх чекають вила
показати весь коментар
03.12.2022 03:56 Відповісти
вила вже зачекались, пора в діло пускати
показати весь коментар
03.12.2022 04:16 Відповісти
використовується для терористичної діяльності і пропаганди під час війни,

що тут ще думати, конфіскація і все
показати весь коментар
03.12.2022 04:35 Відповісти
І не сумлєвалась,на жаль, що скінчиться перемогою агентури ермака
показати весь коментар
03.12.2022 05:55 Відповісти
Это недоразумение по фамилии Ткаченко случайный пассажир в поезде... кабинета министров...,выпускник Трускавецкой академии наук с дипломом журналиста ..😝
показати весь коментар
03.12.2022 06:09 Відповісти
Цирк під назвою ми заборонимо Московську церкву продовжується!!! Як можуть люди у яких друга віра і нічого святого ні в думках ні в діях немає заборонити її - це питання риторичне. З початку війни всі патріоти кажуть про заборону агентів кремля з московської церкви, але владі не на часі було...
показати весь коментар
03.12.2022 06:54 Відповісти
Всі питання віри,життя і всього іншого,загострюються до такой міри,що участь Каддафі може показатись для зеленої мерзоти найкращою мрією.А для мерзості в міністерстві культури це особливо актуально.Вибух придушений військовим часом назріває і обов'язково буде мати кінець.Не завидую мерзотникам типу міністра культури.
показати весь коментар
03.12.2022 08:13 Відповісти
Так ото ж я не дарма дуже здивувалася інфі про ніби передачу цього кацапського кодла до лав ПЦУ, - щоб так швидко, та ладно, не може бути!
показати весь коментар
03.12.2022 09:12 Відповісти
Ну децкий сад, мать вашу!
1. Украина держится благодаря поддержке Запада. Вы, млять, представляете себе, чтобы было СЕЙЧАС, если бы не западное вооружение?
2. Поддержка Запада опирается на ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ТАМ, которое в демократических странах является крайне важным, если не решающим.
3. СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ является одним из краеугольных камней для демократического общества.
Какой из этого вывод? Масковских попов нужно выпереть так, чтобы комар носа не подточил! Умные люди предлагают различные вариант - например вести разговор не про церьковь, а про юридическое лицо, и НЕ ТРОГАЯ ЦЕРЬКОВЬ накладывать ограниыения на юрлицо, другие - принудительно переименовать ихнюю церьковь с обязательным словом "московская" с надеждой что верующие от такой кадейки отвернутся, и так далее, и тому подобное.
Спешка нужна при ловле блох!
показати весь коментар
03.12.2022 10:26 Відповісти
НУ Й ДАРМА ЩО НЕ ЙДЕТЬСЯ !!! ЗНОВУ НА ТІ САМІ ГРАБЛІ...
показати весь коментар
03.12.2022 11:30 Відповісти
Donald Trump Jr.

@DonaldJTrumpJr

BREAKING: Zelensky is banning the Ukrainian Orthodox Church. His government has also been raiding Ukrainian Orthodox churches and arresting priests. (Prob why he's a Dem superstar) He's all about freedom guys. Let's send him another $100,000,000,000.00 with no accountability.

Дональд Трамп мл.

BREAKING: Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство также проводит рейды в украинских православных церквях и арестовывает священников. (Возможно, почему он суперзвезда демократов) Он все о свободе, ребята. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 долларов без какой-либо ответственности.
показати весь коментар
03.12.2022 11:46 Відповісти
Щоб його таке зробити, щоб і не зробити нічого, і щоб фсбешні попи не образились і пропіаритись на хайповій темі? От і результат. Ще вчора всі кричали, що Лавру передали ПЦУ, а на ділі - не змінилось ніфіга. А мені вже подумалось, що ця влада щось таки буде вирішувати з РПЦ (ФСБ)
показати весь коментар
03.12.2022 18:06 Відповісти
 
 