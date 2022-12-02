США включили ПВК "Вагнер" до списку організацій, що викликають занепокоєння
США внесли приватну військову компанію "Вагнер" до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Я призначаю угруповання "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрір аш-Шам", хуситів, радикальний рух "Талібан" і "Вагнер", ґрунтуючись на її діях у ЦАР, структурами, що викликають особливе занепокоєння", - йдеться у письмовій заяві Блінкена.
Крім того, Блінкен вкотре вніс М'янму, Китай, Іран, КНДР, Пакистан, Росію, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туркменію та Еритрею до списку країн, які викликають особливе занепокоєння в рамках "Закону про міжнародну релігійну свободу" від 1998 року.
Держдепартамент США вважає, що їхня влада причетна або допускає вчинення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. До переліку також потрапили Куба та Нікарагуа.
Крім цього, Держдепартамент вніс до спеціального контрольного списку держав, уряди яких несуть відповідальність за серйозні порушення свободи віросповідання, Алжир, ЦАР, Коморські острови та В'єтнам.
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чем это для него обернётся.
Все нагадує часи Обами ....
Кто-нибудь верит что америкосы дадут нам выиграть войну??
Михаил Шейтельман о вагнерах...
Сьогодні я оголошую про визнання Третього Рейху країною, що викликає особливе занепокоєння відповідно до Закону про міжнародну свободу віросповідання. за те, що брав участь у особливо жорстоких порушеннях релігійної свободи або допускав їх. ...Нарешті, я призначаю "SS" за свої дії, як суб'єкта, що викликає особливе занепокоєння.
Наше оголошення про ці призначення відповідає нашим цінностям та інтересам щодо захисту національної безпеки та захисту прав людини в усьому світі. Ми також будемо регулярно спілкуватися з країнами щодо нашої стурбованості щодо обмежень свободи релігії чи переконань...
правда по маштабам своєї країни менше у декілька разів від Європи, а танки з літаками зажали
давати. Сором янкі, сором нереальний - Himars - MLTRS дали і на цьому все заглохло з тяжкої зброї. Це хто і як допомагає Україні з танками, САУ, БМП і літаками
>Хтів сказати АМЕРИКА НАМ ДОПОМАГАЄ ЯК ГНИЛЕ ГОРИТЬ, але ж неправда, допомагають,
>правда по маштабам своєї країни менше у декілька разів від Європи
І дозвольте запитати: з чого ви зробили такий висновок?
Навіть з ваших, невідомо звідки взятих (бо джерела ви не вказали і перевірити неможливо) діаграм - цього не випливає.
>Підключи свої мізки і зрозумієш
Так у тім же ж і річ, що підключив! Питання було про МАСШТАБИ, і не про масштаби ваших мізків, які, так треба розуміти, безмежні ( ), а про масштаби американської допомоги що є нібито у рази меншої від європейської.
Так що тепер черга на пана "включити свої мізки", звісно, як вони в пана є.
Дебіл :
1) в Америці військові склади забиті військовою технікою ? Так.
2) Віддає цю техніку Америка Україні щоб вигнати рашистів з території України ? По краплям.
Так що ти мені тут лєчиш хворе створіння. Пішло нахрєн болєзнєноє.
Резюмуємо: абетку вже вивчило (це добре); але читати ще не навчилося.
Мізки також не включаються: або пошкоджені, або й зовсім нема.
Прогноз: безнадійний.
Висновок: ПНХ
Боярою опохмелись чучело і на х**
ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ І ЧЕРЕЗ ШВЕЦЯ НАС КОРМЕ "ЗАВТРАКАМИ", а
хто проти, тих називає трампістами і кремлівськими агентами -
У ДУЖКАХ ЦЕ СКІЛЬКИ ЗБРОЇ Є НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ США
Ото така ху*ня хлопчики і дівчатка, бо з тією зброєю ЗСУ кацапів би вже вигнали
з Донбасу і почали виганяти з Криму.
- Нет, потому что ими руководит игрок на кожаной флейте.
😂
На фоні безлічі злочинів що вони вчинили такі заяви виглядають дивно, дико і безглуздо.
Як слідує з оригіналу заяви держсекретаря Блінкена (потрібно комусь нагадувати, що це усього навсього американський аналог міністра іноземних справ?), вона абсолютно конкретно стосувалася - не терористів, а тих, хто серйозно порушує міжнародний акт захисту свободи відправлення релігій (International Religious Freedom Act of 1998).
І, відповідно, зовсім не є відповіддю на заклик України визнати вагнеровців терористичною організацію. У перелік груп, що помічені у серйозному порушенні релігійних свобід Вагнера включили через злочинні дії групи у Центрально-Африканській республіці.
З визнанням роzzії і ії церберів терористами ще доведеться трохи почекати. Але все можливе.