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Новини Санкції проти Росії
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США включили ПВК "Вагнер" до списку організацій, що викликають занепокоєння

блінкен

США внесли приватну військову компанію "Вагнер" до списку організацій, які викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Я призначаю угруповання "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрір аш-Шам", хуситів, радикальний рух "Талібан" і "Вагнер", ґрунтуючись на її діях у ЦАР, структурами, що викликають особливе занепокоєння", - йдеться у письмовій заяві Блінкена.

Крім того, Блінкен вкотре вніс М'янму, Китай, Іран, КНДР, Пакистан, Росію, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туркменію та Еритрею до списку країн, які викликають особливе занепокоєння в рамках "Закону про міжнародну релігійну свободу" від 1998 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США пропонують визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Держдепартамент США вважає, що їхня влада причетна або допускає вчинення особливо серйозних порушень свободи віросповідання. До переліку також потрапили Куба та Нікарагуа.

Крім цього, Держдепартамент вніс до спеціального контрольного списку держав, уряди яких несуть відповідальність за серйозні порушення свободи віросповідання, Алжир, ЦАР, Коморські острови та В'єтнам.

Автор: 

санкції (11768) США (22512) ПВК Вагнер (1540) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+53
Влада імпотентів в США.
А їхні конкуренти - ще гірші.

Ви ж мали визнати терористичною організацією Вагнера? Які занепокоєння?
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02.12.2022 23:02
+24
У меня одного от слова "обеспокоенность" глаз дергается?
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02.12.2022 23:02
+18
Круто! Це, якби "Шутцштаффельн" (SS) визнали організацією, яка викликає занепокоєння.
Занепокоєні ви наші!

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02.12.2022 23:23
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"Вагнер" вызвал обеспокоенность США - давайте посмотрим
чем это для него обернётся.
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03.12.2022 00:21 Відповісти
Ойойой, ви шо так жорстоко? Де гуманізм?
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03.12.2022 00:36 Відповісти
Як завжди, конгресс законом повинен дати чарівний пендель Держдепу.
Все нагадує часи Обами ....
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03.12.2022 01:09 Відповісти
Не могу найти ни одной причины обьясняющей такую Сыкливость США....они шо и с питухом Пригожиным собираются переговоры вести?Его приемником Пуйла видят или шо?

Кто-нибудь верит что америкосы дадут нам выиграть войну??
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03.12.2022 01:33 Відповісти
америкосы? why don't you tell fucking америкосы - don't send us ANY fucking weapons at all. We don't need any HIMARS, any 777 etc. We will win the war all by ourselves. Why don't you?
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03.12.2022 03:18 Відповісти
Не переживай ти так. Ще вас можна називати "америкоїди"
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03.12.2022 18:25 Відповісти
Можна ще піндоси, ця назва існує з 19 століття.
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03.12.2022 22:05 Відповісти
I don't give a fuck what you call me. I won't descend to the intellectual level of the drunk ******. Everything else is cool.
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04.12.2022 17:11 Відповісти
Нет, парень, ты не прав. Вы обязаны дать Украине не только HIMARS и М777, но и танки, самолеты, а также ракеты, которые достанут до москвы. Раз вы такие fucking трусы, что боитесь эскалации в то время, как рашисты разрушают Украину, помогайте деньгами и оружием. Украинцы умирают за вас, так что лучше скромно помолчи.
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04.12.2022 08:25 Відповісти
Everyone has a right for their honest opinion (and this is why I'm extremely proud to live in my country). I respect you for yours. And I stand on mine.
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04.12.2022 17:08 Відповісти
Don't you see it's a russian pig?
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04.12.2022 13:15 Відповісти
Щось американська влада скочується до рівня бабки меркельші
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03.12.2022 04:08 Відповісти
Найдите 10 отличий между Блинкин и Меркель
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03.12.2022 04:16 Відповісти
Комсомолка Меркель отдала Переходящее Красное Знамя комсомольцу Блинкину. Демократов уже так и называют - Комсомольская партия
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03.12.2022 04:31 Відповісти
ФБР США ведёт следствие по Вагнерам достаточно эффективно не только в Африке и Латинском Америке,или отдельно в Сирии и Ливии.ЦАР и т.д.,,а везде ..по всему Миру...,где наследии эти головорезы... просто это не рекламируют,,типа дадим Украине HIMARS 30 штук и Джавелинов 500 штук..., это скрытная и кропотливая работа...😝
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03.12.2022 06:02 Відповісти
https://youtu.be/jc1ZvxYOB0Y ...

Михаил Шейтельман о вагнерах...
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03.12.2022 06:15 Відповісти
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03.12.2022 06:53 Відповісти
Єрмак відрапортував що США на його прохання визнають "Вагнер" терористичною організацією, от його і послали разом зеДебілом.
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03.12.2022 07:00 Відповісти
ФБР назначило за поимку петуха 🐓Пригожина всего 250 000 доляров...,такой дешовый повар у путлера...🦍👹☠️😆
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03.12.2022 07:18 Відповісти
Это начальная ставка, которая потом очень быстро растёт. Так всегда происходит со всякими террористами.
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03.12.2022 20:37 Відповісти
Злые языки на Западе кажуть шо Арахамия был в столице Австрии и встречался с путлерскими крысами...,на предмет чего..выясню позже...
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03.12.2022 07:24 Відповісти
Вагнер - это друзья Зеленского. Зеленский ведь не раскаялся за помощь вагнерам?
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03.12.2022 08:30 Відповісти
Наприклад....
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03.12.2022 12:29 Відповісти
Він ще встигне, коли мотатиме строк
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04.12.2022 13:20 Відповісти
Как смєло!!! Нє, ну так ніззя! Просто АтчАянньіє рєбята, еті амєріканцьі!!!
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03.12.2022 09:14 Відповісти
А что, есть сомнения в том, что они отчаянные? Вам напомнить, как они вагнеревцев смешали с говном и песком в Сирии? А вы мне напомните, когда и какая страна в последний раз так открыто, дерзко и красиво утилизировала граждан лаптестана. Война в Украине невсчёт.
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03.12.2022 20:45 Відповісти
Вот именно : "не всчет".
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04.12.2022 18:31 Відповісти
А что, США и рашка в состоянии войны? И тем не менее долго не думали, ввалили так, что выжившие прятались от тепловизоров вертолётов под трупами своих. Правда, тогда в Белом Доме сидели другие люди.
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04.12.2022 21:37 Відповісти
Беспокойство это только начало, ещё есть взволнованность и озабоченность, ну а в финале конструктивная неопределённость.
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03.12.2022 11:29 Відповісти
Святой Байден 🙏
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03.12.2022 11:51 Відповісти
Прилюдно людей убивают и питают, что то Байден не понятно себя как видет
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03.12.2022 12:21 Відповісти
Не много перегнул палку , . А вот здесь я вас не совсем понял, 6 миллионов Евреев , это по вашему перегнул палку не много . А Ромы , а Славянские народы . От вас честно говоря не ожидал такой Дичи
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03.12.2022 12:32 Відповісти
"занепокоєння" щодо вагнерівців?? І це все???!!!! ППЦ, ну що сказати, незважаючи на всю допомогу від штатів, це навіть не "дніщє", це плювок ... Цікаво що б сказав Рейган на всі ці занепокоєння та мекання-бекання від кервництва США? Ви супердержава чи збіговисько імпотентів? Чи ліберальна кислота вам всі мозги роз"їла напрочь??
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03.12.2022 13:25 Відповісти
Варто лише замінити "вагнер" на "SS", а росію на Третій Рейх і ця промова починає грати новими "барвами", в яких колір цинізму переважає всі інші кольори, нажаль...

Сьогодні я оголошую про визнання Третього Рейху країною, що викликає особливе занепокоєння відповідно до Закону про міжнародну свободу віросповідання. за те, що брав участь у особливо жорстоких порушеннях релігійної свободи або допускав їх. ...Нарешті, я призначаю "SS" за свої дії, як суб'єкта, що викликає особливе занепокоєння.
Наше оголошення про ці призначення відповідає нашим цінностям та інтересам щодо захисту національної безпеки та захисту прав людини в усьому світі. Ми також будемо регулярно спілкуватися з країнами щодо нашої стурбованості щодо обмежень свободи релігії чи переконань...
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03.12.2022 13:44 Відповісти
Копать вы тут все отжигаете по этой статье от смеялся и плакал с коментов
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03.12.2022 14:11 Відповісти
Ну хоть по ржете
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03.12.2022 14:39 Відповісти
"Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти." Вінстон Черчилль
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03.12.2022 14:45 Відповісти
И что теперь все американцы будут ходить занепокоєні ?
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03.12.2022 14:57 Відповісти
Хтів сказати АМЕРИКА НАМ ДОПОМАГАЄ ЯК ГНИЛЕ ГОРИТЬ, але ж неправда, допомагають,
правда по маштабам своєї країни менше у декілька разів від Європи, а танки з літаками зажали
давати. Сором янкі, сором нереальний - Himars - MLTRS дали і на цьому все заглохло з тяжкої зброї. Це хто і як допомагає Україні з танками, САУ, БМП і літаками
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03.12.2022 17:10 Відповісти
@

>Хтів сказати АМЕРИКА НАМ ДОПОМАГАЄ ЯК ГНИЛЕ ГОРИТЬ, але ж неправда, допомагають,
>правда по маштабам своєї країни менше у декілька разів від Європи

І дозвольте запитати: з чого ви зробили такий висновок?

Навіть з ваших, невідомо звідки взятих (бо джерела ви не вказали і перевірити неможливо) діаграм - цього не випливає.
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04.12.2022 04:41 Відповісти
Підключи свої мізки і зрозумієш, що як би отримали від Штатів ще три місяці назад танки і літаки з гелікоптерами і ракетами. то кацапи були вигнані навіть з Донбасу. Зараз ми воюємо піхотою яка гине кожен день від артилерії ворога. Як що немає мізків це зрозуміти, то розмовляти з тобою ні про що.
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04.12.2022 12:40 Відповісти
@

>Підключи свої мізки і зрозумієш

Так у тім же ж і річ, що підключив! Питання було про МАСШТАБИ, і не про масштаби ваших мізків, які, так треба розуміти, безмежні ( ), а про масштаби американської допомоги що є нібито у рази меншої від європейської.

Так що тепер черга на пана "включити свої мізки", звісно, як вони в пана є.
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04.12.2022 18:47 Відповісти
Немає в тебе мізків подоляцька контора як що сперечаєшся з фактами.
Дебіл :
1) в Америці військові склади забиті військовою технікою ? Так.
2) Віддає цю техніку Америка Україні щоб вигнати рашистів з території України ? По краплям.

Так що ти мені тут лєчиш хворе створіння. Пішло нахрєн болєзнєноє.
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04.12.2022 18:52 Відповісти
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04.12.2022 18:54 Відповісти
ОК.

Резюмуємо: абетку вже вивчило (це добре); але читати ще не навчилося.

Мізки також не включаються: або пошкоджені, або й зовсім нема.

Прогноз: безнадійний.

Висновок: ПНХ
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04.12.2022 19:11 Відповісти
Чепушило під проксі чи правильлно казати Лахта
Боярою опохмелись чучело і на х**
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05.12.2022 01:40 Відповісти
А ЦЕ ТАБЛИЦЯ ЯК АМЕРИКА ЗАЖАЛА СВОЄЮ ДУПОЮ ДАВАТИ НАМ
ВАЖКЕ ОЗБРОЄННЯ І ЧЕРЕЗ ШВЕЦЯ НАС КОРМЕ "ЗАВТРАКАМИ", а
хто проти, тих називає трампістами і кремлівськими агентами -
У ДУЖКАХ ЦЕ СКІЛЬКИ ЗБРОЇ Є НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ США
Ото така ху*ня хлопчики і дівчатка, бо з тією зброєю ЗСУ кацапів би вже вигнали
з Донбасу і почали виганяти з Криму.
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03.12.2022 17:16 Відповісти
- Почему петухов Пригожина называют «музыканты»? Потому что ЧВК «Вагнера»?

- Нет, потому что ими руководит игрок на кожаной флейте.

😂
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03.12.2022 17:36 Відповісти
піздець таке і не придумаєш...
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03.12.2022 18:28 Відповісти
Яке відношення має кримінальна шайка до свободи віросповідання? Тобто все інше в нормі.
На фоні безлічі злочинів що вони вчинили такі заяви виглядають дивно, дико і безглуздо.
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03.12.2022 19:11 Відповісти
Нарешті, хоч одна людина прочитала саму статтю, а не тільки заголовок. Віросповідання і Вагнер - речі з різних Галактик.
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03.12.2022 21:50 Відповісти
Бандити мають викликати не "занепокоєння", а рішучі дії на їх знищення
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03.12.2022 21:07 Відповісти
Как же противно это слышать.
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03.12.2022 21:34 Відповісти
Взагалі-то, панове, побережіть здоров'я, не нервуйте так.

Як слідує з оригіналу заяви держсекретаря Блінкена (потрібно комусь нагадувати, що це усього навсього американський аналог міністра іноземних справ?), вона абсолютно конкретно стосувалася - не терористів, а тих, хто серйозно порушує міжнародний акт захисту свободи відправлення релігій (International Religious Freedom Act of 1998).

І, відповідно, зовсім не є відповіддю на заклик України визнати вагнеровців терористичною організацію. У перелік груп, що помічені у серйозному порушенні релігійних свобід Вагнера включили через злочинні дії групи у Центрально-Африканській республіці.

З визнанням роzzії і ії церберів терористами ще доведеться трохи почекати. Але все можливе.
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04.12.2022 04:57 Відповісти
Це вже звично, читаючи якісь новинні повідомлення, необхідно перепровіряти їх достовірність оригіналу. Ні страху ні совісті не мають.
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04.12.2022 13:31 Відповісти
як мило це занепокоєння ... добре, хоч до лику святих не зарахували..
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04.12.2022 23:37 Відповісти
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