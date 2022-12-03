Знищено три склади окупантів у двох областях, - Братчук
Захисники України завдали потужних ударів по ворогу, знищивши у двох областях три склади росіян.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:
- склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
- склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;
- склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області.
"Демілітаризація орди", - написав Братчук.
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Знищення бк ворога - це пріоритет на фронті.