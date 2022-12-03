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Знищено три склади окупантів у двох областях, - Братчук

зсу

Захисники України завдали потужних ударів по ворогу, знищивши у двох областях три склади росіян.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж доби Росія втратила:

  • склад з БК - у Каховському районі Херсонської області;
  • склад з БК - у Василівському районі Запорізької області;
  • склад з БК - у Бердянському районі Запорізької області.

"Демілітаризація орди", - написав Братчук.

Також дивіться: Під час визволення Благодатного ЗСУ захопили склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

Запорізька область (3567) ЗСУ (7499) склад (182) Братчук Сергій (145) Херсонська область (5705)


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Молодці,скільки зберегли життів.
Знищення бк ворога - це пріоритет на фронті.
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03.12.2022 14:04 Відповісти
 
 