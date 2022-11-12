УКР
Під час визволення Благодатного ЗСУ захопили склад боєприпасів. ВIДЕО

Під час операції з визволення Херсонщини українські воїни взяли в якості трофеїв цілий склад із боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал оперативний ЗСУ.

"Благодатне, Херсонщина. Жирний склад кацапського БК переходить до ЗСУ"

боєприпаси (2339) склад (185) Херсонська область (6129)
Топ коментарі
+25
Жииир! Ну що ж, все повернемо, але є нюанс
показати весь коментар
12.11.2022 22:00 Відповісти
+14
Ленд-ліз від рашистів... Якось у Маннергейма спитали: "Хто найбільший постачальник зброї для вашої армії?" і він відповів - "Росія". Пройшло майже 100 років, а ніц не змінилося... Ідіоти. Всі розрахунки тільки на власне гарматне м'ясо.
показати весь коментар
12.11.2022 22:11 Відповісти
+10
Це супер!!!В нас такий дефіцит..
показати весь коментар
12.11.2022 22:11 Відповісти
пересчитайте... и возвращайте хозяевам... с нюансом)))))
показати весь коментар
12.11.2022 22:12 Відповісти
Возвращать только с процентами, 300% дневных!!!
показати весь коментар
12.11.2022 23:59 Відповісти
И желательно по отходящим колоннам!
показати весь коментар
13.11.2022 00:00 Відповісти
Все вернем ) але, ну ви розумієте нюанси))))
показати весь коментар
12.11.2022 22:18 Відповісти
що може бути прекрасніше ніж прижмурена кацапня посеред свого складу *********** залишеного на потребу ЗСУ?
тільки щє більше зажмуреної кацапні посеред щє жирнішого складу *********** оставлених на потребу ЗСУ!
показати весь коментар
12.11.2022 22:18 Відповісти
Я вот думаю, что Лебединое Озеро по первому каналу рашки всех бы очень порадовало.
показати весь коментар
13.11.2022 00:03 Відповісти
та там би вся Україна танцювала і український забугор підтанцьовував!
показати весь коментар
13.11.2022 00:08 Відповісти
Певно таких складів в області ЗСУ знайдуть ще багато
показати весь коментар
12.11.2022 23:21 Відповісти
 
 