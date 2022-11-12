Під час визволення Благодатного ЗСУ захопили склад боєприпасів. ВIДЕО
Під час операції з визволення Херсонщини українські воїни взяли в якості трофеїв цілий склад із боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал оперативний ЗСУ.
"Благодатне, Херсонщина. Жирний склад кацапського БК переходить до ЗСУ"
Топ коментарі
+25 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар12.11.2022 22:00 Відповісти Посилання
+14 Evgeny N
показати весь коментар12.11.2022 22:11 Відповісти Посилання
+10 Василий Воробец
показати весь коментар12.11.2022 22:11 Відповісти Посилання
тільки щє більше зажмуреної кацапні посеред щє жирнішого складу *********** оставлених на потребу ЗСУ!