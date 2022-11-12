РУС
При освобождении Благодатного ВСУ захватили склад боеприпасов. ВИДЕО

Во время операции по освобождению Херсона украинские воины взяли в качестве трофеев целый склад с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Благодатное, Херсонщина. Жирный склад кацапского БК переходит в ВСУ"

Смотрите: Чего так мало горит, - воины ВСУ демонстрируют бабушке, как уничтожали российских оккупантов. ВИДЕО

Жииир! Ну що ж, все повернемо, але є нюанс
12.11.2022 22:00 Ответить
Ленд-ліз від рашистів... Якось у Маннергейма спитали: "Хто найбільший постачальник зброї для вашої армії?" і він відповів - "Росія". Пройшло майже 100 років, а ніц не змінилося... Ідіоти. Всі розрахунки тільки на власне гарматне м'ясо.
12.11.2022 22:11 Ответить
Це супер!!!В нас такий дефіцит..
12.11.2022 22:11 Ответить
Жииир! Ну що ж, все повернемо, але є нюанс
12.11.2022 22:00 Ответить
Це супер!!!В нас такий дефіцит..
12.11.2022 22:11 Ответить
Ленд-ліз від рашистів... Якось у Маннергейма спитали: "Хто найбільший постачальник зброї для вашої армії?" і він відповів - "Росія". Пройшло майже 100 років, а ніц не змінилося... Ідіоти. Всі розрахунки тільки на власне гарматне м'ясо.
12.11.2022 22:11 Ответить
пересчитайте... и возвращайте хозяевам... с нюансом)))))
12.11.2022 22:12 Ответить
Возвращать только с процентами, 300% дневных!!!
12.11.2022 23:59 Ответить
И желательно по отходящим колоннам!
13.11.2022 00:00 Ответить
Все вернем ) але, ну ви розумієте нюанси))))
12.11.2022 22:18 Ответить
що може бути прекрасніше ніж прижмурена кацапня посеред свого складу *********** залишеного на потребу ЗСУ?
тільки щє більше зажмуреної кацапні посеред щє жирнішого складу *********** оставлених на потребу ЗСУ!
12.11.2022 22:18 Ответить
Я вот думаю, что Лебединое Озеро по первому каналу рашки всех бы очень порадовало.
13.11.2022 00:03 Ответить
та там би вся Україна танцювала і український забугор підтанцьовував!
13.11.2022 00:08 Ответить
Певно таких складів в області ЗСУ знайдуть ще багато
12.11.2022 23:21 Ответить
 
 