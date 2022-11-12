При освобождении Благодатного ВСУ захватили склад боеприпасов. ВИДЕО
Во время операции по освобождению Херсона украинские воины взяли в качестве трофеев целый склад с боеприпасами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"Благодатное, Херсонщина. Жирный склад кацапского БК переходит в ВСУ"
Топ комментарии
+25 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий12.11.2022 22:00 Ответить Ссылка
+14 Evgeny N
показать весь комментарий12.11.2022 22:11 Ответить Ссылка
+10 Василий Воробец
показать весь комментарий12.11.2022 22:11 Ответить Ссылка
тільки щє більше зажмуреної кацапні посеред щє жирнішого складу *********** оставлених на потребу ЗСУ!