Новорічну ялинку в Харкові поставлять в метро

В Харкові Новий рік буде без ялинки на центральній площі. Натомість нею прикрасять одну зі станцій метрополітену.

Про це на пресконференції повідомив мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ялинки, такої як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо війна. І ми повинні це розуміти", - сказав він.

Водночас, за словами мера, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, Терехов не уточнив.

"Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите", - пообіцяв він.

Також читайте: Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno