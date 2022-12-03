Новорічну ялинку в Харкові поставлять в метро
В Харкові Новий рік буде без ялинки на центральній площі. Натомість нею прикрасять одну зі станцій метрополітену.
Про це на пресконференції повідомив мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ялинки, такої як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо війна. І ми повинні це розуміти", - сказав він.
Водночас, за словами мера, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, Терехов не уточнив.
"Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите", - пообіцяв він.
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После войны елка на самой большой площади Европы будет еще красивее
- Приснився оце мені сон, перед Різдвом. З»явився Святий Миколай і каже: «Всі «хахли» і «бульбаші», на відміну від українців та білорусів, навіть після смерті будуть приречені працювати на «кацапів»…»
- Як це? Ти спитав?...
- Та спитав… Дрова в пеклі носитимуть до казанів зі смолою, де кацапи вариться будуть…
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