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Новорічну ялинку в Харкові поставлять в метро

новий,ялинка,різдво,рік

В Харкові Новий рік буде без ялинки на центральній площі. Натомість нею прикрасять одну зі станцій метрополітену.

Про це на пресконференції повідомив мер міста Ігор Терехов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ялинки, такої як ми звикли, на площі Свободи не буде, бо війна. І ми повинні це розуміти", - сказав він.

Водночас, за словами мера, міська влада планує низку святкових заходів. Яких саме, Терехов не уточнив.

"Навіщо ми воюємо, якщо не можемо нашим дітям і деяким дорослим влаштувати Новий рік? Тому будемо робити так, щоб було безпечно. Ми зробимо деякі цікаві речі. Ви побачите", - пообіцяв він.

Також читайте: Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno

Автор: 

Метрополітен (1415) Новий рік (551) Харків (5563) ялинка (115) Терехов Ігор (311)


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Держись Харьков!

После войны елка на самой большой площади Европы будет еще красивее
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03.12.2022 07:25 Відповісти
Зустрілися два куми. Один другому каже:
- Приснився оце мені сон, перед Різдвом. З»явився Святий Миколай і каже: «Всі «хахли» і «бульбаші», на відміну від українців та білорусів, навіть після смерті будуть приречені працювати на «кацапів»…»
- Як це? Ти спитав?...
- Та спитав… Дрова в пеклі носитимуть до казанів зі смолою, де кацапи вариться будуть…
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03.12.2022 07:27 Відповісти
Нехай буде з вами сила!
Наші дорогі та незламні харків'яни
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03.12.2022 08:44 Відповісти
 
 