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Китай може розпочати війну проти Тайваню, - Держдеп

китай,тайвань

Влада Сполучених Штатів допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню та вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Про це заявила перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду", - зазначила дипломат.

Шерман також нагадала слова Сі, який говорив про намір возз'єднати Тайвань з материковим Китаєм мирним шляхом, але водночас чітко дав зрозуміти, що застосує силу, якщо цього вимагатиме ситуація.

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"Тому наші зусилля спрямовані на стримування цього, на те, щоб переконати Китай не рухатися в цьому напрямку, а також на підтримку Тайваню, щоб у нього були засоби для самозахисту", - додала заступниця держсекретаря.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Китай (4504) США (22512) Тайвань (180) Шерман Венді (35)


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Топ коментарі
+18
Викормили на свою голову -- попереводили туди своі підприємства - от він і починає розказувати як треба в Світі жити .
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03.12.2022 07:53
+15
***** для китая єто шестерка,они его не особо в расчет не берут,даже в докладе Си идет речь только о противостоянии и торговли) с США,а газовом придатке ни слова.
может что то и было там до конца февраля,а потом все посмотрели на бутафорскую армию с ухмылкой,разве что ЯО осталась и то непонятно взорветься оно в пусковой шахте или нет и в каком состоянии ядерный там заряд,ручаюсь об заклад что кацапье само не знает что рельно у них с ЯО и в случае чего куда оно полетит с отклонением от курса__))))рашн ралетка для казламордых
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03.12.2022 07:57
+9
Что происходит с совковым флотом при встрече с современными противокорабельными ракетами наглядно показал "русский корабль", отправившись по известному адресу. Попытка захватить Тайвань даже если за него не впишутся США и союзники уже сама по себе авантюра с очень непредсказуемым результатом.
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03.12.2022 08:03
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Без ***** тут не обійшлось. Хоче відволікти увагу Штатів від України.
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03.12.2022 07:50 Відповісти
***** для китая єто шестерка,они его не особо в расчет не берут,даже в докладе Си идет речь только о противостоянии и торговли) с США,а газовом придатке ни слова.
может что то и было там до конца февраля,а потом все посмотрели на бутафорскую армию с ухмылкой,разве что ЯО осталась и то непонятно взорветься оно в пусковой шахте или нет и в каком состоянии ядерный там заряд,ручаюсь об заклад что кацапье само не знает что рельно у них с ЯО и в случае чего куда оно полетит с отклонением от курса__))))рашн ралетка для казламордых
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03.12.2022 07:57 Відповісти
***** прищуреному не указ, але можливість війни стає реальністю через протести в Китаї. Хитрожопому треба відволікти народ від ковідних репресій. І ця війна дійсно розпорошить допомогу для ЗСУ.
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03.12.2022 22:18 Відповісти
Викормили на свою голову -- попереводили туди своі підприємства - от він і починає розказувати як треба в Світі жити .
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03.12.2022 07:53 Відповісти
Китай не идиот приобрести маленький Тайвань
и потерять западный рынок для экспорта своего лайна.
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03.12.2022 07:58 Відповісти
Європа так само думала про засрашу. З...об в мізках диктатора і панєслась п... па коч...
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03.12.2022 08:28 Відповісти
але ж Сі муляють "лаври" Пу,
хочете павтаріть.... самовбивство 😕
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03.12.2022 08:29 Відповісти
Таварищ Си одержим "соблюдением приличий" и "сохранением лица".
Он сам знает, что Китаю без экспорта не сохранить ни лицо, ни голую джоппу прикрыть.
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03.12.2022 09:09 Відповісти
Что происходит с совковым флотом при встрече с современными противокорабельными ракетами наглядно показал "русский корабль", отправившись по известному адресу. Попытка захватить Тайвань даже если за него не впишутся США и союзники уже сама по себе авантюра с очень непредсказуемым результатом.
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03.12.2022 08:03 Відповісти
з точки зору історії у цій затягнутій війні, не китай нападе на тайвань, а повстанці нападуть на залишок китаю
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03.12.2022 08:06 Відповісти
Постмаоіські заколотники, якщо зовсім точно 😕
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03.12.2022 08:31 Відповісти
комунізьма затьмарює розум
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03.12.2022 08:08 Відповісти
Комунізм це міф, придуманий більшовиками
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03.12.2022 08:32 Відповісти
Не скажіть. Віра в світле майбутнє без Бога на землі притаманна багатьом людям, не залежно від країни. Деякі влади підтримують її, аби керувати пролетаріатом.
"А. море все собі гуляє, і не кипить і не горить (с)
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03.12.2022 09:18 Відповісти
Яке відношення світле майбутнє має до комунізму?
Це ринкова економіка та приватний бізнес, на яких тримається цивілізація вже тисячі років
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03.12.2022 09:31 Відповісти
конечно штаты это отвлечет от Украины, но, с другой стороны и Китаю будет не до помощи орколенду
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03.12.2022 08:26 Відповісти
Ну Китаю вистачить не на одну таку війну як в Україні, а вот пряма війна з США вбьє Китай, а потім і рашку
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03.12.2022 08:34 Відповісти
Половина країни залюбки пересіла з совкової пропаганди на русняву, а через 30 років з руснявої пропаганду на пропаганду демпартії, з промитими мізками легше жити ніж з думаючими(
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03.12.2022 08:26 Відповісти
Я не знав, що бандеризм це пропаганда демпартії США 😂
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03.12.2022 08:36 Відповісти
Ваша відповідь якось відноситься до теми цієї новини?)
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03.12.2022 08:46 Відповісти
А що саме «пропагує Дем.партія США»?
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03.12.2022 09:21 Відповісти
Те ж саме що й республіканська 😂
Тому вони міняються кожні пьять-десять років
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03.12.2022 09:33 Відповісти
Китай нападе на росію (с)
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03.12.2022 09:19 Відповісти
Ну а чо, орді можна, а китайцям ні??
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03.12.2022 09:21 Відповісти
 
 