Китай може розпочати війну проти Тайваню, - Держдеп

Влада Сполучених Штатів допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню та вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

Про це заявила перша заступниця державного секретаря США Венді Шерман, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду", - зазначила дипломат.

Шерман також нагадала слова Сі, який говорив про намір возз'єднати Тайвань з материковим Китаєм мирним шляхом, але водночас чітко дав зрозуміти, що застосує силу, якщо цього вимагатиме ситуація.

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"Тому наші зусилля спрямовані на стримування цього, на те, щоб переконати Китай не рухатися в цьому напрямку, а також на підтримку Тайваню, щоб у нього були засоби для самозахисту", - додала заступниця держсекретаря.