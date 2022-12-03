Резиденція Святого Миколая почала роботу в Мукачеві

У Мукачеві у замку "Паланок" запрацювала резиденція Святого Миколая.

Про це повідомила Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Цьогоріч резиденція святого Миколая запрацювала в Мукачівському історичному музеї "Замок Паланок" вже втретє.

Як зазначають в Мукачівській міськраді, резиденція святого Миколая працюватиме щоденно з 3 грудня по 18 грудня у Середньому дворі замку з 12:00 по 17:00 годину.

Маленькі відвідувачі резиденції зможуть написати листа Миколаю та поспілкуватися з ним, зробити новорічні фото та отримати подарунок від святого Миколая.

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За григоріанським календарем День святого Миколая святкують 6 грудня, за юліанським - 19 грудня.

Цьогоріч ряд церковних громад в Україні виказала бажання святкувати новорічні свята за григоріанським календарем.