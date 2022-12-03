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Резиденція Святого Миколая почала роботу в Мукачеві

миколай,паланок,святий

У Мукачеві у замку "Паланок" запрацювала резиденція Святого Миколая.

Про це повідомила Мукачівська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Цьогоріч резиденція святого Миколая запрацювала в Мукачівському історичному музеї "Замок Паланок" вже втретє.

Як зазначають в Мукачівській міськраді, резиденція святого Миколая працюватиме щоденно з 3 грудня по 18 грудня у Середньому дворі замку з 12:00 по 17:00 годину.

Маленькі відвідувачі резиденції зможуть написати листа Миколаю та поспілкуватися з ним, зробити новорічні фото та отримати подарунок від святого Миколая.

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За григоріанським календарем День святого Миколая святкують 6 грудня, за юліанським - 19 грудня.

Цьогоріч ряд церковних громад в Україні виказала бажання святкувати новорічні свята за григоріанським календарем.

Автор: 

діти (5044) замок (8) Мукачево (175)


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Святой Николай=Микола= ЯНАГ АЛА(УЛУ)- Горящий Древний перевод с Индо(Кавказская ИндоЭряна) Пэриджанского=ОдЭр(Огня муж=ТарТар=РИМ на Кавказе) +БэйДжанского(ПэриУш=ПэриШад=ПэриДжан=Греция=Албания=УлуБэйУш -ВСЕ НА КАВКАЗЕ).Туда надо привести Святые Огни Кавказа из страны Огней( покажу откуда).Слава Нашим Общим Древним Праздника!!!
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03.12.2022 10:32 Відповісти
замок Паланок=Бала Яныг-Дите Горщее. Буква при переводах с других зыков-исчезает.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ НАЧАЛА МИРОЗДАНИ!
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03.12.2022 10:35 Відповісти
Буква "Я"
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03.12.2022 10:44 Відповісти
Дивилася квартиру для сина в Штутгарті і допомагала одній жіночці з німецькою мовою. Вийшли разом, на запитання звідки,вона відповіла Україна Сєверодонецьк. Біль по серцю,лишила мову окупантів,перейшла на живу,співучу. Боже як вона плакала, коли почула,а я жалкувала,що мала тільки 30 євро в гаманці. Усі Святі,поверніть українцям їх домівки,тепло і світло. Горіть в пеклі москалі
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03.12.2022 10:45 Відповісти
Навіщо здалася у Німеччині мова окупанта?
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03.12.2022 11:22 Відповісти
там де касабска упц??
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03.12.2022 11:20 Відповісти
 
 