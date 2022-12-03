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Новини
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Естонія підписала договір зі США на закупівлю HIMARS

himars

Естонія підписала договір про закупівлю у США реактивних систем залпового вогню HIMARS виробництва компанії Lockheed Martin. Відповідна угода укладена між Державним центром оборонних інвестицій Естонії (RKIK) та американським агентством зі співробітництва в галузі оборони й безпеки (DSCA)

Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія Eesti Rahvusringhääling, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів, що стане найбільшим оборонним контрактом в історії Естонії.

"У рамках договору, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також придбає боєприпаси та засоби зв’язку. Також угода включає вирішення питань, пов’язаних з навчанням і логістикою. Зокрема, пакет включає різні типи ракет із дальністю ураження від 70 до 300 кілометрів" , – сказав голова відділу озброєнь RKIK Раміль Ліпп.

"Реактивні системи залпового вогню HIMARS - це новий і важливий крок у розвитку обороноздатності Естонії, який дає можливість завдавати значного ураження противнику ще до того, як він вступить у зіткнення з нашими піхотними частинами. Йдеться про стандартну систему НАТО, яка сприяє всебічній співпраці з іншими союзниками Альянсу", - зазначив представник Генерального штабу Сил оборони Естонії підполковник Каарел Мяесалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон уклав контракт майже на $431 млн на виготовлення HIMARS для потреб армії США та союзників

Автор: 

США (22525) Естонія (1597) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+7
ЗСУ зробили найкращу рекламу для американської зброї.... і це можуть 200-300-і кацапи підтвердити.....
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03.12.2022 10:40
+6
Закупити?
Всі гроші пішли на "велике крадівництво та відбудівництво", радник завхоза дерьмака, кірюша тимошенко, не дасть збрехати.
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03.12.2022 10:51
+5
здається мені ці HIMARS підуть нам!
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03.12.2022 10:46
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Вот так і робляться гроші)
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03.12.2022 10:30 Відповісти
Так,коли люди також думають про защиту
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03.12.2022 10:50 Відповісти
ЗСУ зробили найкращу рекламу для американської зброї.... і це можуть 200-300-і кацапи підтвердити.....
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03.12.2022 10:40 Відповісти
А чому Україна не може так зробити?
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03.12.2022 10:41 Відповісти
Закупити?
Всі гроші пішли на "велике крадівництво та відбудівництво", радник завхоза дерьмака, кірюша тимошенко, не дасть збрехати.
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03.12.2022 10:51 Відповісти
как зробити? Уже заключан контракт на поставку Хаймарсов в ВСУ помимо тех, что переданы ранее. Всего будет 38 установок.
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03.12.2022 11:07 Відповісти
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03.12.2022 11:11 Відповісти
здається мені ці HIMARS підуть нам!
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03.12.2022 10:46 Відповісти
і по підарбургу! Там по прямій від Нарви до гівнограда 140 км))
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03.12.2022 10:47 Відповісти
Гарна машинерія, друзі, беріть. Перевірено ЗСУ.
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03.12.2022 10:53 Відповісти
Привет путешественник во времени. Сейчас декабрь 2022. В Украине война... Тебе надо года на 2 назад. Исправь настройки на машине времени
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03.12.2022 11:07 Відповісти
ты откуда Ваня...?
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03.12.2022 11:28 Відповісти
При заворушці можна і по Пітеру .
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03.12.2022 10:58 Відповісти
не можна - а нужно...!!!
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03.12.2022 11:29 Відповісти
 
 