Естонія підписала договір зі США на закупівлю HIMARS

Естонія підписала договір про закупівлю у США реактивних систем залпового вогню HIMARS виробництва компанії Lockheed Martin. Відповідна угода укладена між Державним центром оборонних інвестицій Естонії (RKIK) та американським агентством зі співробітництва в галузі оборони й безпеки (DSCA)

Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія Eesti Rahvusringhääling, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів, що стане найбільшим оборонним контрактом в історії Естонії.

"У рамках договору, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також придбає боєприпаси та засоби зв’язку. Також угода включає вирішення питань, пов’язаних з навчанням і логістикою. Зокрема, пакет включає різні типи ракет із дальністю ураження від 70 до 300 кілометрів" , – сказав голова відділу озброєнь RKIK Раміль Ліпп.

"Реактивні системи залпового вогню HIMARS - це новий і важливий крок у розвитку обороноздатності Естонії, який дає можливість завдавати значного ураження противнику ще до того, як він вступить у зіткнення з нашими піхотними частинами. Йдеться про стандартну систему НАТО, яка сприяє всебічній співпраці з іншими союзниками Альянсу", - зазначив представник Генерального штабу Сил оборони Естонії підполковник Каарел Мяесалу.

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