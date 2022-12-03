Естонія підписала договір зі США на закупівлю HIMARS
Естонія підписала договір про закупівлю у США реактивних систем залпового вогню HIMARS виробництва компанії Lockheed Martin. Відповідна угода укладена між Державним центром оборонних інвестицій Естонії (RKIK) та американським агентством зі співробітництва в галузі оборони й безпеки (DSCA)
Про це повідомляє естонська телерадіокомпанія Eesti Rahvusringhääling, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загальна вартість контракту становить понад 200 мільйонів доларів, що стане найбільшим оборонним контрактом в історії Естонії.
"У рамках договору, крім реактивних систем залпового вогню, Естонія також придбає боєприпаси та засоби зв’язку. Також угода включає вирішення питань, пов’язаних з навчанням і логістикою. Зокрема, пакет включає різні типи ракет із дальністю ураження від 70 до 300 кілометрів" , – сказав голова відділу озброєнь RKIK Раміль Ліпп.
"Реактивні системи залпового вогню HIMARS - це новий і важливий крок у розвитку обороноздатності Естонії, який дає можливість завдавати значного ураження противнику ще до того, як він вступить у зіткнення з нашими піхотними частинами. Йдеться про стандартну систему НАТО, яка сприяє всебічній співпраці з іншими союзниками Альянсу", - зазначив представник Генерального штабу Сил оборони Естонії підполковник Каарел Мяесалу.
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