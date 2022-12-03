У Нікольському районі Донеччини окупанти проводять зачистку, - Андрющенко
Російські військові провели зачистку у всіх населених пунктах Нікольського району.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"По всіх населених пунктах Нікольського району вздовж ділянку траси Нікольське – с. Розівка російські військові проводили зачистку. Перевірка будинків з обшуками, включаючи господарчі споруди та курники. Перевірка документів. Перевірка гаджетів. Опитування мешканців", - йдеться в повідомленні.
За ловами Андрющенка, окупанти намагаються провести превентивні заходи щодо упередження фіксування переміщення техніки та поки живої сили з Пологівського напряму.
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