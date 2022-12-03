Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна. ФОТО
Пам’ятник Леніну росіяни встановили біля міськради.
Про це повідомила окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Вільне радіо.
Комунальники встановили статую Леніна на постаменті біля міськради. При цьому з опублікованого ними відео незрозуміло, чи зафіксували монумент болтами.
"Це відновлення історичної справедливості. Це не лише збереження культурної спадщини, а й данина поваги одному з символів рівності та соціальної справедливості", - каже голова окупаційної адміністрації міста Максим Козловський.
Ставленик окупантів додає, що пам’ятник Леніну начебто демонтували у Світлодарську восени 2013-го та "сховали від фашистів".
"9 років тому місцеві жителі сховали від фашистів пам’ятник Володимиру Іллічу Леніну. Після цього часу наші військові евакуювали його та встановили Ілліча", - каже зрадник.
Офіційні представники Світлодарської громади відмовились дати Вільному радіо коментар, зокрема про те, коли саме пам’ятник Леніну демонтували, де його зберігали та як сталося, що він неушкоджений потрапив до рук окупантів.
Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян у коментарі Вільному радіо заявив:
"Деокупуємо [Світлодарськ] - знесемо цей пам’ятник, якщо він там буде, та й все", - каже він.
У Світлодарську, який з кінця травня контролюють росіяни, пів року немає електрики, води, газу, тепла та зв’язку. Окупанти не можуть відновити ці базові послуги у місті, які самі й знищили, коли захоплювали місто. Тому вони заохочують людей виїжджати до Росії або "вглиб ДНР". У місті відкрили "пункт обігріву", але люди сидять там у верхньому одязі, тому що на ніч там відключають генератор і будівля охолоджується. Усі ці місяці у громаді не працюють Вуглегірська та Миронівська ТЕС, які до вторгнення Росії постачали мешканцям гарячу воду та тепло.
Будь ласка, зачекайте...
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- Почему?
- Там страшно, там Ленин.
- Ну и что, он же хороший.
- Нет, он не хороший. Нам Марья Ивановна все-все про Ленина рассказала. Во-первых, Ленин давно умер, во-вторых, он вечно живой, а в третьих - он очень любит маленьких детей
Який гуру така й паства.
У казахів (пару століть тому) була дуже висока смертність як вагітних, так і малих дітей І у них склалася традиція: що-б не захотіла вагітна жінка - чоловік зобов"язаний був "лопнуть" - але задовольнить її бажання Мені розказували про офіцера-казаха, що служив під Новосибірськом Дружина захотіла апельсинів Так чоловік мусив брать відпустку і летіть аж в Москву, щоб купить дружині апельсинів Прилетів через 5 днів - сидів у аеропорту з-за нельотної погоди
"Сказки об СССР: люди без совести, рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось в холодном бараке, без штанов и с пустым желудком"
Первомайские/ноябрьские демонстрации, субботники/воскресники, павлики морозовы/стукачество, пионэрские галстуки/значки "ударник коммунистического труда", колхозы/совхозы.....
Короче, "обратно в ссср" в самом извращенном виде !!!
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Тобто ці ленінці не розуміють, що по суті Ленін мріяв про олігархічно-чиновницький устрій в державі, те що і побудовано на ******** параРаші...)))
1) Обмеження в місці проживання - селяни повинні були жить у власному селі (баба розказувала, що був випадок, коли голова колгоспу чинив перепони стосовно одруження одного з колгоспників - той збирався одружиться і перебраться до дружини у сусіднє село А голова не хотів втрачать тракториста)
2) Обмеження в пересуванні (для виїзду за межі села необхідно було отримать письмовий дозвіл від голови сільради)
3) Обмеження в виборі місця роботи (випускник учбового закладу - технікуму чи ВУЗу, повинен був 5 років відпрацювать "за направленням", а не там де він хоче (У мене товариш не одружився на своїй дівчині тому, що її направили на роботу в сусідню область І шлюб розладився)
І багато чого подібного другорядного
Кстати - Одеситам на заметку!
Переплавляйте на патроны сразу!