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Новини Фото Окуповані території
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Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна. ФОТО

Пам’ятник Леніну росіяни встановили біля міськради.

Про це повідомила окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Вільне радіо.

Комунальники встановили статую Леніна на постаменті біля міськради. При цьому з опублікованого ними відео незрозуміло, чи зафіксували монумент болтами.

"Це відновлення історичної справедливості. Це не лише збереження культурної спадщини, а й данина поваги одному з символів рівності та соціальної справедливості", - каже голова окупаційної адміністрації міста Максим Козловський.

Дивіться: У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Островському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ставленик окупантів додає, що пам’ятник Леніну начебто демонтували у Світлодарську восени 2013-го та "сховали від фашистів".

"9 років тому місцеві жителі сховали від фашистів пам’ятник Володимиру Іллічу Леніну. Після цього часу наші військові евакуювали його та встановили Ілліча", - каже зрадник.

Офіційні представники Світлодарської громади відмовились дати Вільному радіо коментар, зокрема про те, коли саме пам’ятник Леніну демонтували, де його зберігали та як сталося, що він неушкоджений потрапив до рук окупантів.

Також читайте: Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати пам’ятник Катерині II

Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян у коментарі Вільному радіо заявив:

"Деокупуємо [Світлодарськ] - знесемо цей пам’ятник, якщо він там буде, та й все", - каже він.

У Світлодарську, який з кінця травня контролюють росіяни, пів року немає електрики, води, газу, тепла та зв’язку. Окупанти не можуть відновити ці базові послуги у місті, які самі й знищили, коли захоплювали місто. Тому вони заохочують людей виїжджати до Росії або "вглиб ДНР". У місті відкрили "пункт обігріву", але люди сидять там у верхньому одязі, тому що на ніч там відключають генератор і будівля охолоджується. Усі ці місяці у громаді не працюють Вуглегірська та Миронівська ТЕС, які до вторгнення Росії постачали мешканцям гарячу воду та тепло.

Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна 01
Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна 02
Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна 03
Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна 04

Автор: 

Ленін (132) окупація (6687) пам’ятник (928) Донецька область (8453) Світлодарськ (22)


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Топ коментарі
+26
Якась дика суміш у їхніх головах. Одночасно і цар Микола, і Ленін, і Сталін. Одночасно й імперський триколор й червоний прапор. Одночасно і радянський гімн Михалкова і "богом хранимая наша земля". Нагороди радянські та імперські, звання радянські та царські. І все це разом називається ******* російська ідеологія, де імперська ідея перемішана з марксизмом-ленінізмом та ******** клептократією
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03.12.2022 07:36
+25
- Мама. А я в садик больше не пойду.
- Почему?
- Там страшно, там Ленин.
- Ну и что, он же хороший.
- Нет, он не хороший. Нам Марья Ивановна все-все про Ленина рассказала. Во-первых, Ленин давно умер, во-вторых, он вечно живой, а в третьих - он очень любит маленьких детей
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03.12.2022 07:27
+19
Головне, що кацапи цього сифілітіка на тумбу поставили.
Який гуру така й паства.
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03.12.2022 07:22
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Як живии -- ніяк не можна поховати .
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03.12.2022 07:21 Відповісти
- Мама. А я в садик больше не пойду.
- Почему?
- Там страшно, там Ленин.
- Ну и что, он же хороший.
- Нет, он не хороший. Нам Марья Ивановна все-все про Ленина рассказала. Во-первых, Ленин давно умер, во-вторых, он вечно живой, а в третьих - он очень любит маленьких детей
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03.12.2022 07:27 Відповісти
Вампір?
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03.12.2022 07:30 Відповісти
Сосёт как-то Ленин у Горького и говорит: - и кто ж тебя Горьким назвал, сладенький ты мой!
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03.12.2022 13:54 Відповісти
Головне, що кацапи цього сифілітіка на тумбу поставили.
Який гуру така й паства.
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03.12.2022 07:22 Відповісти
🤣
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03.12.2022 07:22 Відповісти
Сподіваюся що невдовзі там з'явиться Бандера!
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03.12.2022 07:25 Відповісти
Лише стіна. І залити бетоном. Нічого, крім піснеспівів ідолам та мракобісся той народ світу не принесе.
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03.12.2022 07:29 Відповісти
ідіоти бльоть
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03.12.2022 07:33 Відповісти
Якась дика суміш у їхніх головах. Одночасно і цар Микола, і Ленін, і Сталін. Одночасно й імперський триколор й червоний прапор. Одночасно і радянський гімн Михалкова і "богом хранимая наша земля". Нагороди радянські та імперські, звання радянські та царські. І все це разом називається ******* російська ідеологія, де імперська ідея перемішана з марксизмом-ленінізмом та ******** клептократією
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03.12.2022 07:36 Відповісти
лsredfyлікуванню не піддаються, потрібна лоботомія або евтаназія
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03.12.2022 07:41 Відповісти
Це повна клініка . Який піп такий прихід. Коли я слухаю, як молодь раши розповідає, як гарно було у радянському союзі, який смачний був пломбір і як з однієї склянки пили газовану воду та ніхто не хворів… тут складно щось розумне шукати , вінегрет з олів'єм у голові
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03.12.2022 07:58 Відповісти
Я внуку (14 років) розказую про те що при Союзі не було величезної маси товарів взагалі (а за деякими треба було у "спискових чергах" по кілька місяців стоять) - а він зараз може піти в сусідній магазин і купить Дивується - але вірить Тому його "казками" по "щасливе життя при СРСР не купиш
У казахів (пару століть тому) була дуже висока смертність як вагітних, так і малих дітей І у них склалася традиція: що-б не захотіла вагітна жінка - чоловік зобов"язаний був "лопнуть" - але задовольнить її бажання Мені розказували про офіцера-казаха, що служив під Новосибірськом Дружина захотіла апельсинів Так чоловік мусив брать відпустку і летіть аж в Москву, щоб купить дружині апельсинів Прилетів через 5 днів - сидів у аеропорту з-за нельотної погоди
"Сказки об СССР: люди без совести, рассказывают людям без памяти, как хорошо жилось в холодном бараке, без штанов и с пустым желудком"
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04.12.2022 04:39 Відповісти
Ви забули саме головне: православного Кирила, який би освятив мавзолей леніна.
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03.12.2022 08:28 Відповісти
Та взагалі, відновлюють чЛєніна, який вигадав Україну, проти якої вони воюють....
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03.12.2022 14:55 Відповісти
Отого всі це мери, латентні колоборанти, коли сносять памятнки усіляким кацапським покидьками, леніну, пушкіну, сворову, катькє, лермонтову,... то памяткники не переплавлють, хоча бронза і зараз дорога, а відправляють на зберігання, якісь там музеї під відкритим небом, тобто прибирігають до "лучших времен", як для них.
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03.12.2022 07:43 Відповісти
100%
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03.12.2022 09:18 Відповісти
Оккупацию наших территорий кацапы проводят под лозунгом - "Вернём всё в зад !"
Первомайские/ноябрьские демонстрации, субботники/воскресники, павлики морозовы/стукачество, пионэрские галстуки/значки "ударник коммунистического труда", колхозы/совхозы.....
Короче, "обратно в ссср" в самом извращенном виде !!!
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03.12.2022 07:44 Відповісти
Дуже цікаво, а піп з московського угруповання його вже святив?
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03.12.2022 07:45 Відповісти
Це камуняки носяться зі своїм ідолом.
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03.12.2022 07:55 Відповісти
Це з тієї історії "какая разніца под какім памятніком встрєчаться"...Ось вам Лєніна і притягнули, разом з війною.... Але ідіотів цей факт навряд чи чогось навчить ..
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03.12.2022 08:02 Відповісти
краще витягніть з мавзолея-привезіть хороводи поводіть
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03.12.2022 08:09 Відповісти
Такі "пам"ятники" після демонтажу потрібно (як, наприклад кату суворову в Ізмаїлі, чи курві єкатєріні в Одесі) чи потрібно БУЛО (як цього боввана у Світлодарську) - НЕГАЙНО ДОРОБИТИ НА ЩЕБІНЬ АБО ПЕРЕПЛАВЛЯТИ У ПОТРІБНІ РЕЧІ, а не складувати, чи ставити на "зберігання". Місця з"зберігання" суворова чи єкатєріни незбіжно перетворяться у гадюшники для хронічного тусування всякої ватної прокацапської сволоти .
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03.12.2022 08:25 Відповісти
Опять это слово используют - Памятник,дебилы преподают дебилам на наших журналистских факультетах.
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03.12.2022 08:34 Відповісти
При этом на парадах победы россиянцы закрывают мавзолей щитами и драпировкой. Там вообще шиза с коммунизмом, царизмом, православным фашизмом и буряццким буддизмом ламаистского толка. Все смешалось в доме Облонских, или как там их.
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03.12.2022 09:03 Відповісти
Ленін був, доречі соціал-демократом (членом та лідером РСДРП(б))

В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»

Тобто ці ленінці не розуміють, що по суті Ленін мріяв про олігархічно-чиновницький устрій в державі, те що і побудовано на ******** параРаші...)))
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03.12.2022 09:24 Відповісти
А якщо реально - то більшовики, по суті, відновили кріпосницький устрій! Тільки "господарем" був не поміщик, а держава (але ж і при рабовласницькому устрої Єгипту Греції чи Риму були "державні раби")
1) Обмеження в місці проживання - селяни повинні були жить у власному селі (баба розказувала, що був випадок, коли голова колгоспу чинив перепони стосовно одруження одного з колгоспників - той збирався одружиться і перебраться до дружини у сусіднє село А голова не хотів втрачать тракториста)
2) Обмеження в пересуванні (для виїзду за межі села необхідно було отримать письмовий дозвіл від голови сільради)
3) Обмеження в виборі місця роботи (випускник учбового закладу - технікуму чи ВУЗу, повинен був 5 років відпрацювать "за направленням", а не там де він хоче (У мене товариш не одружився на своїй дівчині тому, що її направили на роботу в сусідню область І шлюб розладився)
І багато чого подібного другорядного
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04.12.2022 05:00 Відповісти
Одеситам на замітку.
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03.12.2022 09:28 Відповісти
НА САМОМ ДЕЛЕ Ленин тут не при чём. Если бы это был памятник Кьеркегору - ничего бы не поменялось. Это война символов - они снесли, а мы вернули!!!
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03.12.2022 09:56 Відповісти
Не нужно было хранить это говно 9 лет. Сразу разрезать и на переплавку. Сколько патронов можно было сделать из того истукана...
Кстати - Одеситам на заметку!
Переплавляйте на патроны сразу!
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03.12.2022 10:03 Відповісти
Всё говно надо дробить на молекулы, а то придут свинособаки и поставят идола на место.
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03.12.2022 10:45 Відповісти
Це ще раз говорить і доводить, що ніяких зберігань тієї мразоти, ніких музеїв... - все знищувати після демонтажу!!! як лєніна на Бесарабці в Києві. народ кайфував, працюючи молотом по тому істукану...
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03.12.2022 11:18 Відповісти
Світла нема,води нема,тепла нема, зате істукан лєніна є. Невиліковні.🤦
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03.12.2022 11:21 Відповісти
Як мешканець Світлодарська в екзилі, можу запевнити, що Лєніна зняли в серпні 2015-го. Це факт. До того його знімали і стаили на місце у середені 2000-х.
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03.12.2022 12:46 Відповісти
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03.12.2022 15:09 Відповісти
бо тра' знищувати тих ідолів, а не на зберігання до музеїв передавати
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03.12.2022 22:11 Відповісти
Поставили пам"ятник і людям відразу стало тепло в домівках!
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04.12.2022 04:40 Відповісти
 
 