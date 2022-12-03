Окупанти повернули до Світлодарська знесеного 9 років тому Леніна. ФОТО

Пам’ятник Леніну росіяни встановили біля міськради.

Про це повідомила окупаційна адміністрація міста, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Вільне радіо.

Комунальники встановили статую Леніна на постаменті біля міськради. При цьому з опублікованого ними відео незрозуміло, чи зафіксували монумент болтами.

"Це відновлення історичної справедливості. Це не лише збереження культурної спадщини, а й данина поваги одному з символів рівності та соціальної справедливості", - каже голова окупаційної адміністрації міста Максим Козловський.

Дивіться: У Шепетівці демонтували пам’ятник комуністу Островському. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ставленик окупантів додає, що пам’ятник Леніну начебто демонтували у Світлодарську восени 2013-го та "сховали від фашистів".

"9 років тому місцеві жителі сховали від фашистів пам’ятник Володимиру Іллічу Леніну. Після цього часу наші військові евакуювали його та встановили Ілліча", - каже зрадник.

Офіційні представники Світлодарської громади відмовились дати Вільному радіо коментар, зокрема про те, коли саме пам’ятник Леніну демонтували, де його зберігали та як сталося, що він неушкоджений потрапив до рук окупантів.

Також читайте: Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати пам’ятник Катерині II

Начальник Бахмутської районної адміністрації Сергій Кальян у коментарі Вільному радіо заявив:

"Деокупуємо [Світлодарськ] - знесемо цей пам’ятник, якщо він там буде, та й все", - каже він.

У Світлодарську, який з кінця травня контролюють росіяни, пів року немає електрики, води, газу, тепла та зв’язку. Окупанти не можуть відновити ці базові послуги у місті, які самі й знищили, коли захоплювали місто. Тому вони заохочують людей виїжджати до Росії або "вглиб ДНР". У місті відкрили "пункт обігріву", але люди сидять там у верхньому одязі, тому що на ніч там відключають генератор і будівля охолоджується. Усі ці місяці у громаді не працюють Вуглегірська та Миронівська ТЕС, які до вторгнення Росії постачали мешканцям гарячу воду та тепло.







