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Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати пам’ятник Катерині II

одеса,катерина,друга,пам'ятник

Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести пам’ятник "Засновникам Одеси" у центрі зі скульптурою Катерині II.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"На XVI сесії Одеської міської ради депутатами підтримано рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться в повідомленні.

За проголосували 43 депутати (97,73%).

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що пам’ятник оточили парканом та накрили чорним поліетиленом.

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

Одеська міськрада провела серед містян опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.

Читайте: Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі демонтують найближчим часом, - ОВА

Автор: 

міськрада (478) Катерина ІІ (21) Одеса (5544) пам’ятник (932)


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Топ коментарі
+20
Да выкиньте это гавно уже на *** с города,в конце то концов. Жуют сопли...
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30.11.2022 11:57 Відповісти
+17
9 місяців війни, а вони ледь прийняли таке рішення.
Мабуть одразу побігли сповідатись в моцковський **********.
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30.11.2022 12:00 Відповісти
+9
Коня на скаку остановит... Не будем уточнять, чем именно она это делала.
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30.11.2022 12:03 Відповісти
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Да выкиньте это гавно уже на *** с города,в конце то концов. Жуют сопли...
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30.11.2022 11:57 Відповісти
9 місяців війни, а вони ледь прийняли таке рішення.
Мабуть одразу побігли сповідатись в моцковський **********.
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30.11.2022 12:00 Відповісти
Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg - де там Катерина???
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30.11.2022 12:01 Відповісти
так це вона і є: німецька курва і посуміснецтву вбивця власного чоловіка - катька2
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30.11.2022 12:04 Відповісти
Коня на скаку остановит... Не будем уточнять, чем именно она это делала.
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30.11.2022 12:03 Відповісти
"Не будем уточнять, чем именно она это делала" - варіантів може бути більше ніж один але Німеччина все одно програє в цій дуелі Японії.
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30.11.2022 14:33 Відповісти
Внимание любителей старины: срочно продается канделябр, которым Екатерина 2-я убила своего мужа, императора петра 3-го
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30.11.2022 12:05 Відповісти
если чЬО, также продам посох, которым Иван Грозный убил своего сына и шарфик. которым Александр 1-й задушил своего отца императора Павла!
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30.11.2022 12:11 Відповісти
От повідрізати б тим імперським пам"ятникам голови,до них додати голови "асвабадітєлєй" і "камунєстічєскіх важдєй",зробити з того хламу піраміду як постамент під новий пам"ятник - пам"ятник псу Патрону...
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30.11.2022 12:07 Відповісти
Прийняти рішення мало, треба ще демонтувати фізично. Ну і його переведення на баланс "гробовщиков" з майбутнім перенесенням у парк "імперського періоду" - теж таке собі рішення. Як пушкіна, у "почьотную ссьілку", подалі, але туди, де тепло.
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30.11.2022 12:07 Відповісти
На переплавку
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30.11.2022 12:07 Відповісти
Угу, такое сказать ... собрать совкопамятники в одном месте и за плату открыть к ним доступ - для ваты открыть паломничество... Сепарню не прийдется будет ловить по всей Одессе.
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30.11.2022 12:15 Відповісти
Да хз. В свое время у нас вместо уничтожения памятника Ленину отправили его на хранение... Плохая это примета. Возродились совкодрочеры)
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30.11.2022 12:43 Відповісти
РІК, РІК сууки терпіли і чекали!!!! Ви думаєте вони не колаборанти?
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30.11.2022 12:17 Відповісти
Хаджибей в кінці ХV111стор. брали козаки полковника Головатого.
А само місто засновано в кінці 14сторіччя в складі
Великого Князівства Литовського.
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30.11.2022 12:20 Відповісти
Вспоминая историю создания Сечи, Екатерина обратила внимание, что запорожские казаки «ничто иное были, как часть от малороссийских казаков». Только последние всегда были «полезными гражданами», а запорожцы «одичали в своих ущелинах и порогах» и в итоге составили «противоборствующее политическое сонмище».

И вот, 17 июня 1775 года (по новому стилю) генерал-поручик Пётр Текели с императорскими войсками занял Запорожскую сечь «в совершенном порядке и полной тишине, без всякого от казаков сопротивления». Через два месяца Екатерина II объявила, что более не существует Запорожской Сечи ни как политического явления, ни как рода казачества.

14 августа в Москве при Сенате был опубликован «Высочайший Манифест об уничтожении Запорожской сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». В нём Екатерина отметила, что на этот шаг она была вынуждена пойти, так как казаки игнорировали и все увещевания встать на путь исправления, и прямые указы Её Величества. Тем самым они навлекли на себя «праведный гнев» императрицы и «строгость Высшего правосудия».
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30.11.2022 12:31 Відповісти
Так ничего и не поменялось. До сих пор в бреде кремлёвских украинцы считается "малороссами". Это кончится только после превращения Москвы в озеро.
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30.11.2022 12:37 Відповісти
Распутная немецкая нимфоманка-зоофиличка основала Одессу?это сами одесситы так считают или это фантазии из вонючих мацковских болот?
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30.11.2022 12:38 Відповісти
це фантазії з мацковіцькох боліт !!! поселення Кацюбеївка заснував набагато раніше український магнат Кацюба-Якушинській !!! потім це поселення захопили турки-османи і назвали Хаджебей, а вже потім катька2 перейменувала це містечко на Одесу !!!
"Перші поселення на території Одеси засновані близько https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VII століття до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/III_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F III століття н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F давньогрецькими колоністами . У https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F ХІІІ ст. цю місцевість заселила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 Ногайська орда , яка через якийсь час влилася до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотої орди . Біля https://uk.wikipedia.org/wiki/1341 1341 року узбережжя захопило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське , яке заклало тут фортецю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%97%D0%B2 Коцюбіїв . У https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. вона перейшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії і була перейменована на Хаджибей. 1789 року фортецю завоювала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія , яка перейменувала її на Одесу і надала статус міста. У 1819-1859 роках тут діяв торговий режим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE порто-франко , який сприяв стрімкому економічному розвитку. В ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 українсько-радянських воєн місто входило до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української держави , більшовицьких і білих сил. 1920 року стало частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 УРСР . Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , у 1941-1944 роках, перебувало під окупацією Румунії. Від 1991 року - у складі незалежної України. " - українська вікпедія
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30.11.2022 13:25 Відповісти
А імперці на кого будуть тепер дрочити?
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30.11.2022 13:28 Відповісти
долго же думали............................................да оттарабаньте тот гребаный памятник на конюшню,катька вторая же любила члены жеребцов...................
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30.11.2022 13:57 Відповісти
Полагаю одесситы будут достаточно последовательны, чтобы вслед за демонтажем памятника, "демонтировать" "Дерибасовскую" улицу, "Деволановский" спуск и "Потемкинскую" лестницу? Да, забыл: Решельевскую тоже ... того... надо бы... Как мне кажется.
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30.11.2022 14:36 Відповісти
По моему пусть стоит -- никто на него не молится
А мы должны помнить какими мы были что с нами было
А так мы не будем помнить
Что у горсовета нет более нужных дел
А нам нужно отстроить Украину на зависть всему миру
и строить с учётом национальных традиций и пожеланий жителей
А не пожеланиям группы'' активистов ,,
И называть улицы районы так чтобы не переименовывать
их /как сейчас по три раза за 30 лет/
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30.11.2022 15:10 Відповісти
 
 