Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати пам’ятник Катерині II

Одеська міська рада підтримала рішення демонтувати та перенести пам’ятник "Засновникам Одеси" у центрі зі скульптурою Катерині II.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"На XVI сесії Одеської міської ради депутатами підтримано рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси", - йдеться в повідомленні.

За проголосували 43 депутати (97,73%).

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що пам’ятник оточили парканом та накрили чорним поліетиленом.

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

Одеська міськрада провела серед містян опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.

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