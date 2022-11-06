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Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет. ВІДЕО+ФОТО

Одеський пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ обнесли парканом. Саму скульптуру замотали в чорний пакет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".

Видання зазначає, що мета таких дій невідома. "Можливо, його (монумент. - Ред.) вирішили законсервувати та вберегти від ворожих обстрілів, як раніше інші міські пам'ятники, а можливо таким чином мерія намагається врятувати Катерину від нових зазіхань активістів, які борються за знесення пам'ятника", - пише "Думская".

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

Також читайте: Окупанти повернули до Мелітополя пам’ятник Леніну, демонтований у 2015 році. ФОТО

Одеська міськрада провела серед одеситів опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.

Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет 01
Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет 02
Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет 03
Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет 04
Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет 05

Автор: 

Катерина ІІ (21) Одеса (5473) пам’ятник (929)


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Топ коментарі
+36
Одеська владна ватна чолі з трухою чекають на *****?
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06.11.2022 16:12
+16
ОСТАВИЛИ ЖДАТЬ РУZZкого мира ???
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06.11.2022 16:15
+12
а чего вы хотели от мэра , у которого гражданство роисси.
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06.11.2022 16:17
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свят-свят!! померла?
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06.11.2022 16:09 Відповісти
***** переобулась у чорного привіда.
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06.11.2022 16:11 Відповісти
Одеська владна ватна чолі з трухою чекають на *****?
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06.11.2022 16:12 Відповісти
Дійсно, чого цю ***** за щитами ховати, давно ж нє дєвочка, там берегти вже давно немає чого 😂
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06.11.2022 16:19 Відповісти
Приберуть акуратно...щоб не пошкодити пам'ятник ,обвили целофаном.
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06.11.2022 16:19 Відповісти
Та, всього навсього, щоб не облили вкотре чимось. Бережуть. Місцеві малороси і рашисти все ще чекають освободітєлєй
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06.11.2022 17:26 Відповісти
Що за абсурд, учора тут було про катерину і Одесу. Не придумуйте
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06.11.2022 16:37 Відповісти
Щоб достать,як леніна.....
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06.11.2022 16:49 Відповісти
Правильно.
Рузький? Лізь в пакет!
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06.11.2022 16:13 Відповісти
Символично...
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06.11.2022 16:13 Відповісти
Типу заховали, і її там немає
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06.11.2022 16:15 Відповісти
ВОНИ ТАМ всі під чужими іменами та прізвищами.
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06.11.2022 16:15 Відповісти
ОСТАВИЛИ ЖДАТЬ РУZZкого мира ???
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06.11.2022 16:15 Відповісти
Відправити її на лівий берег Дніпра, вдовцю-чоловіку грішкє потьомкіну, трахальщику цієї рашисько-німецької курви. 😂

Хай гробову ладу-маліну поставлять на мощах грішки
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06.11.2022 16:17 Відповісти
а чего вы хотели от мэра , у которого гражданство роисси.
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06.11.2022 16:17 Відповісти
Боятся чтобы патриоты ее не взорвали? Вы еще охрану етой ляди выделите
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06.11.2022 16:18 Відповісти
Чим той Труханов, ватний, помазаний?
І Петро "дружив" з Трухановим і нічого не робив коли той Стернека переслідував.
І найЗеленіший його лілєє.
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06.11.2022 16:21 Відповісти
что и доказьівает - между по и зе нет разницьі...
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06.11.2022 16:32 Відповісти
... різниця навіть між близнюками є.
Петро на армію дає ще стільки скільки збирає ГО "Справа громад", найЗеленіший з бджета гроші роздає на марафон, щоб той вихваляв БоНеВтіка.
Це тільки перша різниця між "порохом" і "членограєм", а їх ох як багато.
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06.11.2022 16:40 Відповісти
Понтьі для приезжих, пока По не при владе. Дивно , пора б уже понимать, что перед вьіборами они и правильно говорят, и денег не жалеют. И все єто с одлной целью : прийти до власти и вернуть многократно свои затратьі.
Вернемся до первого поста.... ани По, ани Зе Труху - не чіпають. І Вілкулів - теж. І .... а, задовбало. Альбо самі вже до тями прийдете, альбо хана тієй країні ((((((...
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07.11.2022 10:25 Відповісти
Что немытые пророссийские одесские жиды, боитесь за свою сучку-проститутку-катьку-2, которую трахали весь мир и жеребцы немножко!! И не стыдно вам ******??? Ждёте небось путлера каждый день, сволочи!!!
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06.11.2022 16:25 Відповісти
Очередное подтверждение, что Трухин и его гоп-команда не собираются сносить бабу-истукана. А все эти колпаки мешки - да сколько угодно. А ведь теперь это дело принципа. Не может в украинском городе стоять памятник русской царице, которая принесла на Украину крепостное право и уничтожила козачество
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06.11.2022 16:35 Відповісти
Чорний пакет для неї- саме те!!!
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06.11.2022 16:42 Відповісти
кацапи там живуть...
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06.11.2022 16:43 Відповісти
Став пам'ятник невідомому бурят
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06.11.2022 16:43 Відповісти
чем ты бредишь, в0флежуй? - Одесские морпехи и зенитчики сейчас деоккупируют )(ерсонскую обл. в составе ВСУ
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06.11.2022 17:43 Відповісти
Вата турбується за катьку.
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06.11.2022 16:46 Відповісти
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06.11.2022 16:49 Відповісти
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06.11.2022 17:02 Відповісти
Чорний пакет став новим символом росїї!
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06.11.2022 16:53 Відповісти
иммитация кипучей деятельности
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06.11.2022 16:54 Відповісти
Але пам'ятник Катерині ставився в 2007 році питання для кого це було потрібно і чому настільки важлива ця імператриця? Вона зруйнувала Запорізьку Січ ліквідувала гетьманство і автономію України -тобто землі України вона фізично приєднала до Росії а їй ще й пам'ятник за це ставлять вона ворог для України.
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06.11.2022 16:54 Відповісти
Немецкая шлюха Гриши Потемкина для быдла Мавзолейного,что чЛенин в ящике...👽☠️💀🦍🦍🦍 Обезьяны тупые 😆😆😆
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06.11.2022 16:56 Відповісти
Памятники палачам своим ставить ...это высшая степень маразма и Дебилизма...🤯👽
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06.11.2022 17:02 Відповісти
скрепы *****... выкиньте это позорище на мусорку
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06.11.2022 17:02 Відповісти
На самом деле умер конь...
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06.11.2022 17:05 Відповісти
Візміть трос та знесіть це лайно. Досить одеським ватнікам на Катьку дрочити.
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06.11.2022 17:10 Відповісти
истукан окупантам нужно взорвать
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06.11.2022 17:18 Відповісти
Та відірвить вже цій паскуді руки. Он, Венера Мілоська стоять без і нічого.
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06.11.2022 17:29 Відповісти
Тренд показу мод "Кацап - 2022"...
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06.11.2022 17:31 Відповісти
Так ніби ж вирішили знести - це таке "знесення"? І взагалі, де кінь?
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06.11.2022 17:39 Відповісти
Прям як срусского дохлика
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06.11.2022 17:39 Відповісти
после общегородской петиции и подписания её трушкиным, готовят к переносу в другое, менее публичное место... вообще какое-то место не для памятников - сначала потёмкинцев снесли в скверик на Польском спуске, теперь п0т0скушку-2 куда-то вывезут...
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06.11.2022 17:41 Відповісти
Боролись ми

Боролись наші предки

Вже наших втрат неміряне число

А знов свободу починай з абетки
А знову скрізь те саме що й було....
Ліна Костенко
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06.11.2022 17:54 Відповісти
Та оставьте вы этот памятник в покое !
Просто его надо дополнить фигурой жеребца украинской верховой породы, который натягивает Катьку !
Можно и второго фигуру пристроить - Катю-2 со всех сторон....
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06.11.2022 17:56 Відповісти
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06.11.2022 18:52 Відповісти
наконец то!давно пора снести памятник этой шлюхе кацапской!
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06.11.2022 20:22 Відповісти
Груз 200.
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06.11.2022 20:35 Відповісти
 
 