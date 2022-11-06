Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет. ВІДЕО+ФОТО

Одеський пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ обнесли парканом. Саму скульптуру замотали в чорний пакет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".

Видання зазначає, що мета таких дій невідома. "Можливо, його (монумент. - Ред.) вирішили законсервувати та вберегти від ворожих обстрілів, як раніше інші міські пам'ятники, а можливо таким чином мерія намагається врятувати Катерину від нових зазіхань активістів, які борються за знесення пам'ятника", - пише "Думская".

Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.

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Одеська міськрада провела серед одеситів опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.









