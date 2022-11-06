Пам’ятник Катерині ІІ в Одесі заховали в чорний пакет. ВІДЕО+ФОТО
Одеський пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ обнесли парканом. Саму скульптуру замотали в чорний пакет.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Думская".
Видання зазначає, що мета таких дій невідома. "Можливо, його (монумент. - Ред.) вирішили законсервувати та вберегти від ворожих обстрілів, як раніше інші міські пам'ятники, а можливо таким чином мерія намагається врятувати Катерину від нових зазіхань активістів, які борються за знесення пам'ятника", - пише "Думская".
Нагадаємо, 2 листопада невідомі вдягнули на голову пам’ятника ковпак ката, а в руки Катерині дали зашморг.
Одеська міськрада провела серед одеситів опитування щодо того, що робити з монументом. Більшість висловилися за те, щоб демонтувати пам’ятник.
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Рузький? Лізь в пакет!
Хай гробову ладу-маліну поставлять на мощах грішки
І Петро "дружив" з Трухановим і нічого не робив коли той Стернека переслідував.
І найЗеленіший його лілєє.
Петро на армію дає ще стільки скільки збирає ГО "Справа громад", найЗеленіший з бджета гроші роздає на марафон, щоб той вихваляв БоНеВтіка.
Це тільки перша різниця між "порохом" і "членограєм", а їх ох як багато.
Вернемся до первого поста.... ани По, ани Зе Труху - не чіпають. І Вілкулів - теж. І .... а, задовбало. Альбо самі вже до тями прийдете, альбо хана тієй країні ((((((...
Боролись наші предки
Вже наших втрат неміряне число
А знов свободу починай з абетки
А знову скрізь те саме що й було....
Ліна Костенко
Просто его надо дополнить фигурой жеребца украинской верховой породы, который натягивает Катьку !
Можно и второго фигуру пристроить - Катю-2 со всех сторон....