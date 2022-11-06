Памятник Екатерине ІІ в Одессе спрятали в черный пакет. ВИДЕО+ФОТО
Одесский памятник российской императрице Екатерине II обнесли забором. Саму скульптуру замотали в черный пакет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
Издание отмечает, что цель таких действий неизвестна. "Возможно, его (монумент. - Ред.) решили законсервировать и уберечь от вражеских обстрелов, как раньше другие городские памятники, а возможно таким образом мэрия пытается спасти Екатерину от новых посягательств активистов, борющихся за снос памятника", - пишет "Думская".
Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.
Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство одесситов высказались за то, чтобы демонтировать памятник.
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Рузький? Лізь в пакет!
Хай гробову ладу-маліну поставлять на мощах грішки
І Петро "дружив" з Трухановим і нічого не робив коли той Стернека переслідував.
І найЗеленіший його лілєє.
Петро на армію дає ще стільки скільки збирає ГО "Справа громад", найЗеленіший з бджета гроші роздає на марафон, щоб той вихваляв БоНеВтіка.
Це тільки перша різниця між "порохом" і "членограєм", а їх ох як багато.
Вернемся до первого поста.... ани По, ани Зе Труху - не чіпають. І Вілкулів - теж. І .... а, задовбало. Альбо самі вже до тями прийдете, альбо хана тієй країні ((((((...
Боролись наші предки
Вже наших втрат неміряне число
А знов свободу починай з абетки
А знову скрізь те саме що й було....
Ліна Костенко
Просто его надо дополнить фигурой жеребца украинской верховой породы, который натягивает Катьку !
Можно и второго фигуру пристроить - Катю-2 со всех сторон....