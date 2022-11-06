Памятник Екатерине ІІ в Одессе спрятали в черный пакет. ВИДЕО+ФОТО

Одесский памятник российской императрице Екатерине II обнесли забором. Саму скульптуру замотали в черный пакет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Издание отмечает, что цель таких действий неизвестна. "Возможно, его (монумент. - Ред.) решили законсервировать и уберечь от вражеских обстрелов, как раньше другие городские памятники, а возможно таким образом мэрия пытается спасти Екатерину от новых посягательств активистов, борющихся за снос памятника", - пишет "Думская".

Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.

Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство одесситов высказались за то, чтобы демонтировать памятник.







