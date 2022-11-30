Одесский горсовет поддержал решение демонтировать памятник Екатерине II

Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести памятник "Учредителям Одессы" в центре скульптуры Екатерины II.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", - говорится в сообщении.

За проголосовали 43 депутата (97,73%).

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что памятник огородили забором и накрыли черным полиэтиленом.

Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.

Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство высказались за то, чтобы демонтировать памятник.

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