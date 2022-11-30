Одесский горсовет поддержал решение демонтировать памятник Екатерине II
Одесский городской совет поддержал решение демонтировать и перенести памятник "Учредителям Одессы" в центре скульптуры Екатерины II.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"На XVI сессии Одесского городского совета депутатами поддержано решение о демонтаже и переносе памятника "Учредителям Одессы", - говорится в сообщении.
За проголосовали 43 депутата (97,73%).
Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что памятник огородили забором и накрыли черным полиэтиленом.
Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.
Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство высказались за то, чтобы демонтировать памятник.
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+20 Alex Smith #322835
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Мабуть одразу побігли сповідатись в моцковський **********.
А само місто засновано в кінці 14сторіччя в складі
Великого Князівства Литовського.
И вот, 17 июня 1775 года (по новому стилю) генерал-поручик Пётр Текели с императорскими войсками занял Запорожскую сечь «в совершенном порядке и полной тишине, без всякого от казаков сопротивления». Через два месяца Екатерина II объявила, что более не существует Запорожской Сечи ни как политического явления, ни как рода казачества.
14 августа в Москве при Сенате был опубликован «Высочайший Манифест об уничтожении Запорожской сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». В нём Екатерина отметила, что на этот шаг она была вынуждена пойти, так как казаки игнорировали и все увещевания встать на путь исправления, и прямые указы Её Величества. Тем самым они навлекли на себя «праведный гнев» императрицы и «строгость Высшего правосудия».
"Перші поселення на території Одеси засновані близько https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VII століття до н. е. - https://uk.wikipedia.org/wiki/III_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F III століття н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F давньогрецькими колоністами . У https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F ХІІІ ст. цю місцевість заселила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0 Ногайська орда , яка через якийсь час влилася до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотої орди . Біля https://uk.wikipedia.org/wiki/1341 1341 року узбережжя захопило https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське , яке заклало тут фортецю https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%97%D0%B2 Коцюбіїв . У https://uk.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XV ст. вона перейшла до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Османської імперії і була перейменована на Хаджибей. 1789 року фортецю завоювала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія , яка перейменувала її на Одесу і надала статус міста. У 1819-1859 роках тут діяв торговий режим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE порто-франко , який сприяв стрімкому економічному розвитку. В ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 українсько-радянських воєн місто входило до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0 УНР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Української держави , більшовицьких і білих сил. 1920 року стало частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 УРСР . Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , у 1941-1944 роках, перебувало під окупацією Румунії. Від 1991 року - у складі незалежної України. " - українська вікпедія
А мы должны помнить какими мы были что с нами было
А так мы не будем помнить
Что у горсовета нет более нужных дел
А нам нужно отстроить Украину на зависть всему миру
и строить с учётом национальных традиций и пожеланий жителей
А не пожеланиям группы'' активистов ,,
И называть улицы районы так чтобы не переименовывать
их /как сейчас по три раза за 30 лет/