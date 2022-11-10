В Одессе на памятнике Пушкину появились надписи "Прочь". ФОТО

В Одессе на памятник российскому поэту Александру Пушкину нанесли надписи "Прочь".

Как отмечается, скульптура расположена на улице Пушкинской рядом с музеем, посвященным поэту.

Установили памятник в Одессе в 1999 году к 200-летию рождения Пушкина. Изображен он 24-летним, то есть в том возрасте, в котором посещал Одессу.

На днях плакат с надписью "Следующий" на памятник Александру Суворову в Одессе приклеил общественный деятель, а ныне военный Юрий Дяченко. Раньше неоднократно обливали краской и расписывали памятник Екатерине II.