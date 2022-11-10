В Одесі на пам’ятнику Пушкіну з’явилися написи "Геть". ФОТО
В Одесі на пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну нанесли написи "Геть".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Як зазначається, скульптура розташована на вулиці Пушкінській поряд з музеєм, присвяченим поету.
Встановили пам'ятник в Одесі у 1999 році до 200-річчя з народження Пушкіна. Зображений він 24-річним, тобто в тому віці, в якому відвідував Одесу.
Днями плакат з написом "Наступний" на пам'ятник Олександру Суворову в Одесі приклеїв громадський діяч, а нині військовий Юрій Дяченко. Раніше неодноразово обливали фарбою та розписували гаслами пам'ятник Катерині II.
+23 Максім ХОЙ #398010
10.11.2022 18:38
+23 Максім ХОЙ #398010
10.11.2022 18:39
+20 Александр Чуднивец #474549
10.11.2022 18:36
ГарматінПушкін!
Перш за все, ми - не малороссы!
У вас на фото Томарине, під Бориславом, ще не було підтвердження
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
60 Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
При Сталіні його б разтріляли, при Бредневі відправили в псіхушку,
при Пуйло він був би іногентом і вбитий кадировцями
Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет И пышных гетманов сады И старый замок озаряет. И тихо, тихо всё кругом; Но в замке шёпот и смятенье. В одной из башен, под окном, В глубоком, тяжком размышленьи, Окован, Кочубей сидит И мрачно на небо глядит.
я патріот своєї Батьківщини, я люблю Україну. І мені в цьому Пушкін не заважає
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливый торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали. " "Евгений Онгин". Он таки жил. Его царь саранчу собирать отправил. За склочность характера и за б....во.
И у позорного столпа.
Кишкой последнего попа.
Последнего царя удавим.
Мова засіб спілкування, і не треба з неї робити фетиш. Ми розуміємо російську, вони українську - ні, ми трохи культурніші, хоч родом з одного радянського народу. Спілкуваться все одно доведеться.
А зараз маша роздує про варварство, і при чому тут поет? Їм привід треба для мобілізації суспільства, а наші ультрапатріоти в поміч... Думати головою треба
русский, иди на ***