7 044 44

В Одесі на пам’ятнику Пушкіну з’явилися написи "Геть". ФОТО

одеса,пушкін

В Одесі на пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну нанесли написи "Геть".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як зазначається, скульптура розташована на вулиці Пушкінській поряд з музеєм, присвяченим поету.

Встановили пам'ятник в Одесі у 1999 році до 200-річчя з народження Пушкіна. Зображений він 24-річним, тобто в тому віці, в якому відвідував Одесу.

В Одесі на пам’ятнику Пушкіну з’явилися написи Геть 01

Також дивіться: Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО

Днями плакат з написом "Наступний" на пам'ятник Олександру Суворову в Одесі приклеїв громадський діяч, а нині військовий Юрій Дяченко. Раніше неодноразово обливали фарбою та розписували гаслами пам'ятник Катерині II.

Одеса (5599) Пушкін Олександр (49)
+23
Тамарине💛💙

10.11.2022 18:38 Відповісти
+23
Станислав Херсонская область, Освобожден! Слава ВСУ!💪
10.11.2022 18:39 Відповісти
+20
Геть з України москаль нєкрасівий...
10.11.2022 18:36 Відповісти
Пане Гарматін Пушкін!
Перш за все, ми - не малороссы!
10.11.2022 18:36 Відповісти
Геть з України москаль нєкрасівий...
10.11.2022 18:36 Відповісти
йому саме місце на росії - для кацапів же творив
10.11.2022 18:36 Відповісти
Ай-ай-ай, вандали зіпсували афро-кацапа. Расисто-фашисти
10.11.2022 18:36 Відповісти
Тамарине💛💙

10.11.2022 18:38 Відповісти
Це Тамарине, трохи вище.
У вас на фото Томарине, під Бориславом, ще не було підтвердження
показати весь коментар
10.11.2022 19:05 Відповісти
10.11.2022 19:08 Відповісти
Станислав Херсонская область, Освобожден! Слава ВСУ!💪
10.11.2022 18:39 Відповісти
У Станіславі можна з берега контролювати вихід із гирла Дніпра, щоб ніяка б.ядь на баржі не втекла
10.11.2022 19:08 Відповісти
Негра зробили вєлікім рускім паетом. Інших просто не знайшлося...
10.11.2022 18:39 Відповісти
10.11.2022 20:09 Відповісти
кінг конг в дитинстві
10.11.2022 21:13 Відповісти
коли мєдвєдєв в фейсбук написав, що требя всю Україну спалити ядерною зброєю - це було норм. Коли я у відповідь написав пе дик-медведик - мою сторінку видалили назавжди. от і думайте українці.
10.11.2022 18:41 Відповісти
совково-кацапское наследие закончило свое присутствие в свободной стране Украина...
10.11.2022 18:43 Відповісти
З російською "культурою", приїджають російські танки.
10.11.2022 18:45 Відповісти
З мовою також, але багато хто звик гаваріть па-рускі. Їх і танки не злякають нажаль
10.11.2022 18:53 Відповісти
Зачем нам памятники с империи убийц украинского народа. Переживём без них.
10.11.2022 18:48 Відповісти
Даниил Хармс
Анекдоты из жизни Пушкина

1. Пушкин был поэтом и все что-то писал.
Однажды Жуковский застал его за писанием и
громко воскликнул: «Да никако ты писака!»
С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковско-
го и стал называть его по-приятельски Жуковым.

2. Как известно, у Пушкина никогда не
росла борода. Пушкин очень этим мучился и
всегда завидовал Захарьину, у которого, на-
оборот, борода росла вполне прилично. «У не-
го - ростет, а у меня - не ростет», - частенько
говаривал Пушкин, показывая ногтями на Заха-
рьина. И всегда был прав.

3. Однажды Петрушевский сломал свои часы
и послал за Пушкиным. Пушкин пришел, осмо-
трел часы Петрушевского и положил их обрат-
но на стул. «Что скажешь, брат Пушкин?» -
спросил Петрушевский. «Стоп машина», - ска-
зал Пушкин.

4. Когда Пушкин сломал себе ноги, то
стал передвигаться на колесах. Друзья любили
дразнить Пушкина и хватали его за эти коле-
са. Пушкин злился и писал про друзей ругате-
льные стихи. Эти стихи он называл «эрпигармами».

5. Лето 1829 года Пушкин провел в дерев-
не. Он вставал рано утром, выпивал жбан пар-
ного молока и бежал к реке купаться. Выкупа-
вшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал
до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке.
При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал
им головой и зажимал пальцами свой нос. А
вонючие мужики ломали свои шапки и говорили:
«Это ничаво».

6. Пушкин любил кидаться камнями. Как
увидит камни, так и начнет ими кидаться.
Иногда так разойдется, что стоит весь крас-
ный, руками машет, камнями кидается, просто
ужас!

7. У Пушкина было четыре сына и все
идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и
все время падал. Пушкин-то и сам довольно
плохо сидел на стуле. Бывало, сплошная умо-
ра; сидят они за столом: на одном конце Пуш-
кин все время со стула падает, а на другом
конце - его сын. Просто хоть святых вон выноси!
10.11.2022 18:50 Відповісти
Засрали тими пушкіними з лєрмонтовими всю Україну... ці "герої" на наші, вони для нас окупаційне й асиміляційне лайно - геть з України!
10.11.2022 18:52 Відповісти
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
60 Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
‎Таитесь вы под сению закона,
‎Пред вами суд и правда - всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
‎Есть грозный суд: он ждёт;
‎Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.

При Сталіні його б разтріляли, при Бредневі відправили в псіхушку,
при Пуйло він був би іногентом і вбитий кадировцями
10.11.2022 19:21 Відповісти
ха-ха! починаючи від імператорів і большевистських вурдулак, сталіна, брежнєва, ***** подавно, він був і є окупаційним, асимиляційним, денаціоналізаційним інструментом... тобто - небезпечним і непотрібним. читайте краще Байрона й Шевченка... про того "ефіопа" забудьте...
10.11.2022 20:06 Відповісти
коли до нації прийде високорозвинуте почуття національної ідентичності(до всієї, на донбасі також) тоді без проблем... можна буде читати, демократія не забороняє.
10.11.2022 20:25 Відповісти
Кацапские твари продолжают исподтишка гадить Украине. Отбросим в сторону эмоции и поговорим о насущном: кому это в первую очередь выгодно? Украинским националистам, которые и воюют на фронте, и снабжением войск занимаются? Волонтерам, которые благодаря своим усилиям и Господу Богу спасают и людей и животных? Детям войны, продающих собственными руками сделанные смаколики и свечки? Все это выгодно только путлеру и полиция обязана всех этих уродов рашистских найти вместе с СБУ.
10.11.2022 19:00 Відповісти
Вы словно глас вопиющего в пустыне....дураки вас не поймут а умных по определению не так много....для дураков именно Пушкин разминировал Чонгар и впустил рашистскую нечисть...поэтому именно Пушкин главная беда Украины сегодня....скинут и сразу заживут)
10.11.2022 22:41 Відповісти
(из поэмы «Полтава»)

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет И пышных гетманов сады И старый замок озаряет. И тихо, тихо всё кругом; Но в замке шёпот и смятенье. В одной из башен, под окном, В глубоком, тяжком размышленьи, Окован, Кочубей сидит И мрачно на небо глядит.

я патріот своєї Батьківщини, я люблю Україну. І мені в цьому Пушкін не заважає
10.11.2022 19:01 Відповісти
Пока у руля одессы будут такие поцы как труханов и прочая пророссийкая евреская *****,до тех пор и бедут в Одессе и области памятники неграм- -пушкиным-бездельникам , проституткам-императрицам КАТЯМ-2.и всяким там жидам -ворюгам террористам типа Сверлова, сифилитика-террориста-Ульянова -ленина и прочиму жидовскому отребью!!!
10.11.2022 19:10 Відповісти
Імперського істукана на свалку. Не знесуть добровільно - підірвати.
10.11.2022 19:19 Відповісти
"Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливый торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжелый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали. " "Евгений Онгин". Он таки жил. Его царь саранчу собирать отправил. За склочность характера и за б....во.
10.11.2022 19:37 Відповісти
Хай мене зараз закидають яблуками, але спитаю: чим нам не догодив Пушкін, крім того, що розмовляв і писав твори російською? Російська мова з'явилась задовго до ****** і іже з ним (не будуть згадані надвечір). Ролсійською розмовляли Немцов, Каспаров, Ахеджакова, і багато інших. Врешті решт, під час Другої Світової навряд чи були заклики відкинути, наприклад, Гете.
10.11.2022 19:46 Відповісти
тем что памятникам руцькому миру не место на нашей земле. пусть стоит на родине
10.11.2022 20:13 Відповісти
Рубероид не поймет украинское ГЕТЬ! Надо достуанее - на йух!
10.11.2022 20:23 Відповісти
Мы добрых граждан позабавим.
И у позорного столпа.
Кишкой последнего попа.
Последнего царя удавим.
10.11.2022 20:46 Відповісти
"не давайте повода ищущим повода" 2Кор.11:12
Мова засіб спілкування, і не треба з неї робити фетиш. Ми розуміємо російську, вони українську - ні, ми трохи культурніші, хоч родом з одного радянського народу. Спілкуваться все одно доведеться.
А зараз маша роздує про варварство, і при чому тут поет? Їм привід треба для мобілізації суспільства, а наші ультрапатріоти в поміч... Думати головою треба
10.11.2022 21:10 Відповісти
родом з одного радянського народу
русский, иди на ***
10.11.2022 21:34 Відповісти
пора этому эфиопу отправлятся вслед за катькой-на помойку!
10.11.2022 21:52 Відповісти
"Геть з України кацап некрасивий" (С) 😁
11.11.2022 19:30 Відповісти
Лучше отвезите куда-нибудь в Бурятию! Может местное население наконец узнает, кто такой Пушкин...
12.11.2022 18:39 Відповісти
 
 