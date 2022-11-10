В Одесі на пам’ятнику Пушкіну з’явилися написи "Геть". ФОТО

В Одесі на пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну нанесли написи "Геть".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як зазначається, скульптура розташована на вулиці Пушкінській поряд з музеєм, присвяченим поету.

Встановили пам'ятник в Одесі у 1999 році до 200-річчя з народження Пушкіна. Зображений він 24-річним, тобто в тому віці, в якому відвідував Одесу.

Днями плакат з написом "Наступний" на пам'ятник Олександру Суворову в Одесі приклеїв громадський діяч, а нині військовий Юрій Дяченко. Раніше неодноразово обливали фарбою та розписували гаслами пам'ятник Катерині II.