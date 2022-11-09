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Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО

У Харкові демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Його подальшу долю вирішуватимуть містяни після перемоги України у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада 01

"Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання. Його подальша доля - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста.

Також читайте: Пам’ятник Пушкіну в Харкові обклали мішками з піском, щоб захистити від вандалів. ФОТО

"Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. Але в який спосіб це питання буде розв‘язане - вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України", - додали у міськраді.

Також читайте: Пам’ятник Пушкіну в Харкові обклали мішками з піском, щоб захистити від вандалів. ФОТО

Автор: 

пам’ятник (931) Пушкін Олександр (47) Харків (5637)


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Топ коментарі
+17
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09.11.2022 16:47
+16
Ураааа! ! Даже Харків патріотичніший за Дніпро, наш мер за Пушкіна горой. Мабуть та культура йому ближче....
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09.11.2022 15:57
+14
Супер! Але ще є центральна вулиця та станція метро
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09.11.2022 16:03
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Статус-кво. Ні вашім, ні нашім.
Добре, на цьому етапі питання можна закривати і переходити далі за порядком денним.
Що там по законопроекту №7721-1 "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України"?
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09.11.2022 15:57 Відповісти
На смітник історії
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09.11.2022 16:16 Відповісти
Так, треба позбавитися від всіх колонізаторів і окупантів - ляхів, австріяків, угрів і румунів, останні так в 2009 році віджали 9,7 тис. кв. км шельфу навколо острову Зміїний і ніхто їх не посилає за руським воєнним кораблем... Коли вже в Ужгороді будуть знесені памятники прибічникам угорського холуя Пуйла Орбана - Ш.Петефі і Г.Дойко?
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09.11.2022 16:19 Відповісти
От коли будь-хто з них нападе на нашу країну, тоді і почнемо позбавлятись.
Ви взагалі текст законопроекту читали?
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09.11.2022 16:23 Відповісти
Коли "нападуть"... А роздача паспортів, а вивішування прапорів на державних установах, а навчання окупантською мовою, а блокування введення санкцій проти Пуйлостана - це що? Треба, щоб вони почали влаштовувати Бучі і Маріуполі? І от тоді ми "вєсь мір в труху. Но, потом". А український Перемишль по вашому як став польським? Нема чого з окупантами сюсюкатися, треба діяти на перспективу, нанести упереджуючий удар. Всіх цих Лемів, Швейків, Міцкевичів, Петефі, Дойко і інших в утиль. А то хтозна, що вони там проти нас замишляють.
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09.11.2022 16:51 Відповісти
Такої шкоди для українців як московія не зробила жодна нація світу. Не захищайте російське, воно все після їх дій має бути знищене назавжди. Хто бажає їх бачити - чемродан, і на Засрашку, хай не терпить цих мук для своєї проросійської душі.
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09.11.2022 22:27 Відповісти
Ну це якщо не вчити історію і всьо "забить і простіть". І тому що те що відбувається сьогодні більше болить, ніж те що було вчора. А можна пригадати, хто страчував в Варшаві козацьких гетьманів Івана Підкову, Северина Наливайка, Івана Сулиму, Павла Бута, ватажка Гайдамаків Івана Гонту, хто знищував Православну церкву і олатинював українців, так що Шевченко писав що "потекло велике море сльоз і крові...", хто окупував у УНР Закерзоння і утворив там Малопольські Всходні де полонізував і пацифікував українців так що саме слово "українець" було заборонено, а селяни у осадників фактично перебували в статусі кріпаків, хто засудив до страти С.Бандеру і хто був стороною у Волинській різанині, хто депортував лемків і бойків проводячи операцію "Вісла"? Що все це забули і простили, бо не той політичний момент, адже з чемоданами побігли до нового "старшого брата", а зі "старим" вчиняють в його найкращих традиціях більшовистської завзяості і навіть майже під тими ж самими гаслами "вєсь мір расєйскій ми разрушим до основанья..."
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10.11.2022 00:28 Відповісти
Значит, читал, раз такая бурная реакция.
Спроси у своих, когда россия наконец уже вернет исконно русский город Харбин в родную гавань.
И где адекватная реакция на экспансию Китая в Приморье.
http://debri-dv.com/article/16189/ekonomicheskaya_ekspansiya_kitaya_v_primorskom_krae
https://topwar.ru/203925-velikij-kitajskij-pohod-na-russkij-dalnij-vostok.html
https://argumenti.ru/society/nature/2022/07/781022
Считай их ответы моими.
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10.11.2022 10:12 Відповісти
"Свої" це твої, бо ти з ними і є отой "адін нарот", який суне свій ніс , а шо там у сусіда, та діє в найкращому дусі більшовиків - всьо взять і разваліть. Але, яке відношення стосунки нинішньої влади Пуйлостану з китайцями, мають до пам'ятника Пушкіну в Харкові? І яке відношення Пушкін має до самого Пуйла-Шаломова, тувинця Шойгу, вірмена Лаврова-Калантаряна, Кургінянів, Соловьйових, Сімоньян, Кадирових і їхніх банд бурятів, дагестанців, тувинців, татар, калмиків, якутів і кадирівців, більшість з яких, напевно, хто такий Пушкін і не знають.
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10.11.2022 15:22 Відповісти
Самое непосредственное, провокатор. Почему "собирание земель срусских" касается Херсона, но не касается Харбина? Потрудись добыть объяснение у скрепных, чем Херсон от Харбина отличается.
Еще один вопрос мышебратьям: как смеете поддерживать теплые отношения с немцами после того, что они делали с вами в 41-45 годах?
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10.11.2022 15:31 Відповісти
То ти провокатор, зрозуміло, а ще напевно допився до чортиків, то-то я дивлюся, якусь маячню несеш - Харбін брал, Херсон брал, "собирание земель срусских"...біла гарячка, типовий випадок. І щодо німців, ти сам згадав, що вони теж і окупанти і колонізатори були. То ж по отому твоєму законопроекту треба і їх, а особливо лупаті "Мерседеси", "БМВ", "Боши", "Сіменси", а ще й "Панцергаубіцен-2000" деколонізувати... От тільки, так і не зрозумів і не почув, Пушкін до твого п'яного бреду яке має відношення?
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10.11.2022 15:59 Відповісти
С чего все началось? Закон читал? Там только про россию и ее следы жизнедеятельности.
Ты же начал провоцировать на войну со всеми нашими соседями - румынами, поляками, венграми.
Россия же не лезет в войну с Китаем за Харбин и Даманский.
У немцами, которые русских жгли и голодом морили миллионами, дружат. Деньги за газ берут, уезжают семьями жить в Германии.
Выгодно потому что. Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили.
Ну а мы должны расшибать лбы за Идеальный Порядок и Абсолютную Справедливость.
Которых в мире никто никогда не видел.
Так ясно?
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10.11.2022 16:03 Відповісти
Територія РСФСР під час 2-ї СВ була окупована близько на 10%, УРСР на 100%, населення Києва за час окупації зменшилося в 4-ро, мали місце випадки канібалізму серед цивільного населення, в кожному місті були свої Бабини Яри... Тож кого палили і морили голодом? Із 26 млн. загиблих, близько 10 млн. мешканці УРСР. То про кого це "Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили."? І в Європі, що нацисти не вбивали не палили, а Ізраїль? І шо, заборонили німецьку мову, позносили пам'ятники митцям? Якщо комусь хочеться вести себе, як таліби чи Іділ, які попідривали 1000-літні пам'ятники Будді, зруйнували Пальміру, або як більшовики, то знищуйте сліди життєдіяльності всіх колонізаторів, хтозна що завтра вчинить хтось з сусідів. Паліть книжки, знищуйте картини, руйнуйте будинки, все що залишилося від колонізаторів, і хай світ бачить нових вандалів в Європі, які у власній країні від окупантів, талібів та більшовиків нічим не відрізняються. Європа це оцінить.
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10.11.2022 23:38 Відповісти
Большевики после революции заводы царские оружейные не взрывали, табличу поменяли - и вперед выполнять план.
Все с тобой ясно, провокатор.
Мы сами разберемся, что ломать, а что строить.
Без подсказок твоих хозяев.
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11.11.2022 11:28 Відповісти
Да какой Харбин, если только сам ***** отдал китайцам больше, чем они могли себе представить?
И не надо так далеко 41-45 уходить. Ещё живы участники обеих чеченских, где нынешняя гордость раисян рамзанка дыров им головы резал, а сегодня они на него молятся, как на самого высокопоставленного путриота на болотах.
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13.11.2022 22:59 Відповісти
Мадьяр у першу чергу!
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09.11.2022 16:26 Відповісти
Ураааа! ! Даже Харків патріотичніший за Дніпро, наш мер за Пушкіна горой. Мабуть та культура йому ближче....
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09.11.2022 15:57 Відповісти
ніколи б не подумав...я в Дніпро їздив під час Помаранчової революції..то вже тоді Дніпро був передовим в плані змін.
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09.11.2022 16:03 Відповісти
Супер! Але ще є центральна вулиця та станція метро
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09.11.2022 16:03 Відповісти
Был пушк in, стал пушк out .
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09.11.2022 15:58 Відповісти
Тепер - пут.. out!
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09.11.2022 16:48 Відповісти
А вулиці повернуть назву "Німецька"?
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09.11.2022 16:01 Відповісти
красиво висит!!!! )
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09.11.2022 16:04 Відповісти
продати москалям на аукціоні, а за гроші купити зброю!!!
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09.11.2022 16:06 Відповісти
ну так, купуємо зброю, а мужики її роблять під ракетними атаками.
йди і роби.
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09.11.2022 16:58 Відповісти
он что родился тут или долго жил, что этот памятник тут делает
титаник посмотрело наверное больше горожан чем читало его произведения, давайте дикаприо памятник делать
а сейчас его имя это просто бренд продвижения руцького мира
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09.11.2022 16:10 Відповісти
Вау, не ожидал
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09.11.2022 16:11 Відповісти
+1.
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09.11.2022 18:30 Відповісти
"найпострадаліший" ---- це круто!

курва тож учора був день української писемності, проте це не стосується ані харківської прес-служби, ані цензорів (ніт)
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09.11.2022 16:15 Відповісти
Эфиопа больше нету.?? Кто там на очереди следующий неруССкий руССкий..
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09.11.2022 16:16 Відповісти
Lermont
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09.11.2022 16:21 Відповісти
І тут бабло відмили,спершу грузи мішки а потім розгрузи мішки .
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09.11.2022 16:20 Відповісти
Тиха українська ніч надалі буде без Сашка Гарматного .
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09.11.2022 16:24 Відповісти
Залишилось перейменувати вулицю Пушкінську, на якій було це погруддя, на вулицю Гарматну. Як вам такий варіант?
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09.11.2022 16:27 Відповісти
зачем в телегах писали шо облажуют шоб сохранить по указке с киева и опа сломали где пруфы где фейки не ясно уже..спермоусов может фейк может голограмма..((
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09.11.2022 16:28 Відповісти
Ого, долю вирішуватимуть після війни! А що оте "воно" велике цабе що зараз не можна вирішити що з тим кавалком металу зробити?
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09.11.2022 16:33 Відповісти
АВАНСОМ, як і на смерть Кернеса -
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09.11.2022 16:36 Відповісти
Ржач про рюZskий мир...https://youtu.be/tg27c5iW2Zo ...🤣🤣🤣
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09.11.2022 16:41 Відповісти
А в Очакове памятник Суворову стоит как не в чем не бывало. И это при том что рашисты систематически бьют по Очакову и артой и ракетами
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09.11.2022 16:47 Відповісти
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09.11.2022 16:47 Відповісти
Отак хай на ліхтарі і бовтається, тільки ближче до кордону, щоб з того боку бачили.
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09.11.2022 16:49 Відповісти
можна би пам.ятник Шеспіру.
а чо?
у нас вигідно тільки плакати з поетами.
я не рзумію, у нас же є .... ну там полководуни .......
аааа, ну може хіба ......
......
ну просто один то сагайдачний.
ну і міфічний той шо антисеміт, то ярослав чи то як там, шо святий там щось тіпа ходив, не сам, а з дружбанами і вбивав всіх в .... там було вроді мирне місто, Саркел чи шо.. Хазарське ханство нещасне знищив.
от йому треба пам.ятник, а Ізраїль хай і далі ненавидить Зеленського. а чо, нормально ж?
історикопітеки блін.
та до біса історію, Ізраїль просто ненавидить це.
чому коли всі пам.ятники, то для Ізраїлю це не круто?
сподіваюсь що Юлію Цезарівна, баба відомого діяча, не була проти іудеїв
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09.11.2022 16:54 Відповісти
Молодці харківчани. А в Одесі мер все тягне з пам'ятником Катюші непершої. Чекає на перемогу росіян?
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09.11.2022 16:56 Відповісти
Це шаг вперед , залишилось вулицю і метро також перейменувати в рамках дерашщизації до речі як в Одесі і площу. Придворним абісінсько-царським ловеласам не місце в Київській Русі !
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09.11.2022 16:56 Відповісти
За срюзьким кораблем!
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09.11.2022 16:59 Відповісти
Не фанат сРуської безкультурщини, тому не знаю. Цей їх поет був хоч раз на території України, щось про Україну писав:? Чому йому стоять пам'ятники у нас?

У Харкові є пам'ятники Котляревському, Сковороді, Мазепі..... і багатьом іншим видатним українцям?
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09.11.2022 17:09 Відповісти
Писав один раз антиукраїнський і антигетьманський віршик - "називається".
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09.11.2022 17:30 Відповісти
__"кроликов" тупо разводят...
Следующие символы-березы и балалайка.
Патамушта -опзж, шария, и пр. отходы поддержал сам А.Сергеевич...
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09.11.2022 17:53 Відповісти
кацапы,заберите своих пушкиных,булгаковых,чайковских и геть с Украины!
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09.11.2022 17:57 Відповісти
Ахах... Не долго музыка играла. Только утром про него срач был)
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09.11.2022 18:01 Відповісти
Пушкин в письме Вяземскому...
РюSSkoго наречия не знаю..давай по французски..., Вяземский каже я тоже не знаю .. давай по английскому...рюZZkие маты и Фенька задрали...😛😛🤣🤣
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09.11.2022 18:20 Відповісти
Так тримати!
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09.11.2022 18:24 Відповісти
Фишка в том что в 19 веке вся рaбZeя говорила на французском даже Михайло Илларионович Кутузов....😛🤣
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09.11.2022 18:25 Відповісти
Услышал как-то на Радио НВ:
- Критерий подобных паматников должен быть такой: что это деятель сделал для культуры Украины?
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09.11.2022 18:33 Відповісти
памятников
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09.11.2022 18:35 Відповісти
Нарешті схаменулися...
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09.11.2022 18:50 Відповісти
Памятник запомнит это чудное мгновенье.
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09.11.2022 20:45 Відповісти
Колись ця вулиця називалася "Німецька".
Я її назвав би ім'ям Д.Дудаєва.
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09.11.2022 21:26 Відповісти
 
 