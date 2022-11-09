Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО
У Харкові демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Його подальшу долю вирішуватимуть містяни після перемоги України у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.
"Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання. Його подальша доля - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни", - йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста.
"Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. Але в який спосіб це питання буде розв‘язане - вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України", - додали у міськраді.
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Добре, на цьому етапі питання можна закривати і переходити далі за порядком денним.
Що там по законопроекту №7721-1 "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України"?
Ви взагалі текст законопроекту читали?
Спроси у своих, когда россия наконец уже вернет исконно русский город Харбин в родную гавань.
И где адекватная реакция на экспансию Китая в Приморье.
http://debri-dv.com/article/16189/ekonomicheskaya_ekspansiya_kitaya_v_primorskom_krae
https://topwar.ru/203925-velikij-kitajskij-pohod-na-russkij-dalnij-vostok.html
https://argumenti.ru/society/nature/2022/07/781022
Считай их ответы моими.
Еще один вопрос мышебратьям: как смеете поддерживать теплые отношения с немцами после того, что они делали с вами в 41-45 годах?
Ты же начал провоцировать на войну со всеми нашими соседями - румынами, поляками, венграми.
Россия же не лезет в войну с Китаем за Харбин и Даманский.
У немцами, которые русских жгли и голодом морили миллионами, дружат. Деньги за газ берут, уезжают семьями жить в Германии.
Выгодно потому что. Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили.
Ну а мы должны расшибать лбы за Идеальный Порядок и Абсолютную Справедливость.
Которых в мире никто никогда не видел.
Так ясно?
Все с тобой ясно, провокатор.
Мы сами разберемся, что ломать, а что строить.
Без подсказок твоих хозяев.
И не надо так далеко 41-45 уходить. Ещё живы участники обеих чеченских, где нынешняя гордость раисян рамзанка дыров им головы резал, а сегодня они на него молятся, как на самого высокопоставленного путриота на болотах.
йди і роби.
титаник посмотрело наверное больше горожан чем читало его произведения, давайте дикаприо памятник делать
а сейчас его имя это просто бренд продвижения руцького мира
курва тож учора був день української писемності, проте це не стосується ані харківської прес-служби, ані цензорів (ніт)
а чо?
у нас вигідно тільки плакати з поетами.
я не рзумію, у нас же є .... ну там полководуни .......
аааа, ну може хіба ......
......
ну просто один то сагайдачний.
ну і міфічний той шо антисеміт, то ярослав чи то як там, шо святий там щось тіпа ходив, не сам, а з дружбанами і вбивав всіх в .... там було вроді мирне місто, Саркел чи шо.. Хазарське ханство нещасне знищив.
от йому треба пам.ятник, а Ізраїль хай і далі ненавидить Зеленського. а чо, нормально ж?
історикопітеки блін.
та до біса історію, Ізраїль просто ненавидить це.
чому коли всі пам.ятники, то для Ізраїлю це не круто?
сподіваюсь що Юлію Цезарівна, баба відомого діяча, не була проти іудеїв
У Харкові є пам'ятники Котляревському, Сковороді, Мазепі..... і багатьом іншим видатним українцям?
Следующие символы-березы и балалайка.
Патамушта -опзж, шария, и пр. отходы поддержал сам А.Сергеевич...
РюSSkoго наречия не знаю..давай по французски..., Вяземский каже я тоже не знаю .. давай по английскому...рюZZkие маты и Фенька задрали...😛😛🤣🤣
- Критерий подобных паматников должен быть такой: что это деятель сделал для культуры Украины?
Я її назвав би ім'ям Д.Дудаєва.