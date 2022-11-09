Пам’ятник Пушкіну в Харкові демонтовано, - міськрада. ФОТО

У Харкові демонтовано погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Його подальшу долю вирішуватимуть містяни після перемоги України у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

"Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання. Його подальша доля - чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова - вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни", - йдеться у повідомленні.



Також нагадується, що Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста.

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"Як один з варіантів такого переосмислення - погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху. Але в який спосіб це питання буде розв‘язане - вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України", - додали у міськраді.

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