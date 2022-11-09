Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО
В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.
"Бюст Пушкина демонтирован и отправлен на ответственное хранение. Его дальнейшая судьба - будет ли он храниться в музее, найдется ли ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова - будут решать харьковчане после Победы Украины. Этот памятник, а возможно и другие должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - говорится в сообщении.
Также напоминается, что Харьков - один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города.
"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения. Но каким образом этот вопрос будет решен – будут решать именно харьковчане после победы Украины", - добавили в горсовете.
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Добре, на цьому етапі питання можна закривати і переходити далі за порядком денним.
Що там по законопроекту №7721-1 "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України"?
Ви взагалі текст законопроекту читали?
Спроси у своих, когда россия наконец уже вернет исконно русский город Харбин в родную гавань.
И где адекватная реакция на экспансию Китая в Приморье.
http://debri-dv.com/article/16189/ekonomicheskaya_ekspansiya_kitaya_v_primorskom_krae
https://topwar.ru/203925-velikij-kitajskij-pohod-na-russkij-dalnij-vostok.html
https://argumenti.ru/society/nature/2022/07/781022
Считай их ответы моими.
Еще один вопрос мышебратьям: как смеете поддерживать теплые отношения с немцами после того, что они делали с вами в 41-45 годах?
Ты же начал провоцировать на войну со всеми нашими соседями - румынами, поляками, венграми.
Россия же не лезет в войну с Китаем за Харбин и Даманский.
У немцами, которые русских жгли и голодом морили миллионами, дружат. Деньги за газ берут, уезжают семьями жить в Германии.
Выгодно потому что. Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили.
Ну а мы должны расшибать лбы за Идеальный Порядок и Абсолютную Справедливость.
Которых в мире никто никогда не видел.
Так ясно?
Все с тобой ясно, провокатор.
Мы сами разберемся, что ломать, а что строить.
Без подсказок твоих хозяев.
И не надо так далеко 41-45 уходить. Ещё живы участники обеих чеченских, где нынешняя гордость раисян рамзанка дыров им головы резал, а сегодня они на него молятся, как на самого высокопоставленного путриота на болотах.
йди і роби.
титаник посмотрело наверное больше горожан чем читало его произведения, давайте дикаприо памятник делать
а сейчас его имя это просто бренд продвижения руцького мира
курва тож учора був день української писемності, проте це не стосується ані харківської прес-служби, ані цензорів (ніт)
а чо?
у нас вигідно тільки плакати з поетами.
я не рзумію, у нас же є .... ну там полководуни .......
аааа, ну може хіба ......
......
ну просто один то сагайдачний.
ну і міфічний той шо антисеміт, то ярослав чи то як там, шо святий там щось тіпа ходив, не сам, а з дружбанами і вбивав всіх в .... там було вроді мирне місто, Саркел чи шо.. Хазарське ханство нещасне знищив.
от йому треба пам.ятник, а Ізраїль хай і далі ненавидить Зеленського. а чо, нормально ж?
історикопітеки блін.
та до біса історію, Ізраїль просто ненавидить це.
чому коли всі пам.ятники, то для Ізраїлю це не круто?
сподіваюсь що Юлію Цезарівна, баба відомого діяча, не була проти іудеїв
У Харкові є пам'ятники Котляревському, Сковороді, Мазепі..... і багатьом іншим видатним українцям?
Следующие символы-березы и балалайка.
Патамушта -опзж, шария, и пр. отходы поддержал сам А.Сергеевич...
РюSSkoго наречия не знаю..давай по французски..., Вяземский каже я тоже не знаю .. давай по английскому...рюZZkие маты и Фенька задрали...😛😛🤣🤣
- Критерий подобных паматников должен быть такой: что это деятель сделал для культуры Украины?
Я її назвав би ім'ям Д.Дудаєва.