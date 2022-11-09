РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12740 посетителей онлайн
Новости Фото
10 914 60

Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО

В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет 01

"Бюст Пушкина демонтирован и отправлен на ответственное хранение. Его дальнейшая судьба - будет ли он храниться в музее, найдется ли ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова - будут решать харьковчане после Победы Украины. Этот памятник, а возможно и другие должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - говорится в сообщении.

Читайте также: Памятник Пушкину в Харькове обложили мешками с песком, чтобы защитить от вандалов. ФОТО

Также напоминается, что Харьков - один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города.

"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения. Но каким образом этот вопрос будет решен – будут решать именно харьковчане после победы Украины", - добавили в горсовете.

Автор: 

памятник (2242) Пушкин Александр (56) Харьков (7521)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
09.11.2022 16:47
+16
Ураааа! ! Даже Харків патріотичніший за Дніпро, наш мер за Пушкіна горой. Мабуть та культура йому ближче....
показать весь комментарий
09.11.2022 15:57
+14
Супер! Але ще є центральна вулиця та станція метро
показать весь комментарий
09.11.2022 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статус-кво. Ні вашім, ні нашім.
Добре, на цьому етапі питання можна закривати і переходити далі за порядком денним.
Що там по законопроекту №7721-1 "Про подальшу деколонізацію, деокупацію та суверенізацію культурного простору України"?
показать весь комментарий
09.11.2022 15:57 Ответить
На смітник історії
показать весь комментарий
09.11.2022 16:16 Ответить
Так, треба позбавитися від всіх колонізаторів і окупантів - ляхів, австріяків, угрів і румунів, останні так в 2009 році віджали 9,7 тис. кв. км шельфу навколо острову Зміїний і ніхто їх не посилає за руським воєнним кораблем... Коли вже в Ужгороді будуть знесені памятники прибічникам угорського холуя Пуйла Орбана - Ш.Петефі і Г.Дойко?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:19 Ответить
От коли будь-хто з них нападе на нашу країну, тоді і почнемо позбавлятись.
Ви взагалі текст законопроекту читали?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:23 Ответить
Коли "нападуть"... А роздача паспортів, а вивішування прапорів на державних установах, а навчання окупантською мовою, а блокування введення санкцій проти Пуйлостана - це що? Треба, щоб вони почали влаштовувати Бучі і Маріуполі? І от тоді ми "вєсь мір в труху. Но, потом". А український Перемишль по вашому як став польським? Нема чого з окупантами сюсюкатися, треба діяти на перспективу, нанести упереджуючий удар. Всіх цих Лемів, Швейків, Міцкевичів, Петефі, Дойко і інших в утиль. А то хтозна, що вони там проти нас замишляють.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:51 Ответить
Такої шкоди для українців як московія не зробила жодна нація світу. Не захищайте російське, воно все після їх дій має бути знищене назавжди. Хто бажає їх бачити - чемродан, і на Засрашку, хай не терпить цих мук для своєї проросійської душі.
показать весь комментарий
09.11.2022 22:27 Ответить
Ну це якщо не вчити історію і всьо "забить і простіть". І тому що те що відбувається сьогодні більше болить, ніж те що було вчора. А можна пригадати, хто страчував в Варшаві козацьких гетьманів Івана Підкову, Северина Наливайка, Івана Сулиму, Павла Бута, ватажка Гайдамаків Івана Гонту, хто знищував Православну церкву і олатинював українців, так що Шевченко писав що "потекло велике море сльоз і крові...", хто окупував у УНР Закерзоння і утворив там Малопольські Всходні де полонізував і пацифікував українців так що саме слово "українець" було заборонено, а селяни у осадників фактично перебували в статусі кріпаків, хто засудив до страти С.Бандеру і хто був стороною у Волинській різанині, хто депортував лемків і бойків проводячи операцію "Вісла"? Що все це забули і простили, бо не той політичний момент, адже з чемоданами побігли до нового "старшого брата", а зі "старим" вчиняють в його найкращих традиціях більшовистської завзяості і навіть майже під тими ж самими гаслами "вєсь мір расєйскій ми разрушим до основанья..."
показать весь комментарий
10.11.2022 00:28 Ответить
Значит, читал, раз такая бурная реакция.
Спроси у своих, когда россия наконец уже вернет исконно русский город Харбин в родную гавань.
И где адекватная реакция на экспансию Китая в Приморье.
http://debri-dv.com/article/16189/ekonomicheskaya_ekspansiya_kitaya_v_primorskom_krae
https://topwar.ru/203925-velikij-kitajskij-pohod-na-russkij-dalnij-vostok.html
https://argumenti.ru/society/nature/2022/07/781022
Считай их ответы моими.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:12 Ответить
"Свої" це твої, бо ти з ними і є отой "адін нарот", який суне свій ніс , а шо там у сусіда, та діє в найкращому дусі більшовиків - всьо взять і разваліть. Але, яке відношення стосунки нинішньої влади Пуйлостану з китайцями, мають до пам'ятника Пушкіну в Харкові? І яке відношення Пушкін має до самого Пуйла-Шаломова, тувинця Шойгу, вірмена Лаврова-Калантаряна, Кургінянів, Соловьйових, Сімоньян, Кадирових і їхніх банд бурятів, дагестанців, тувинців, татар, калмиків, якутів і кадирівців, більшість з яких, напевно, хто такий Пушкін і не знають.
показать весь комментарий
10.11.2022 15:22 Ответить
Самое непосредственное, провокатор. Почему "собирание земель срусских" касается Херсона, но не касается Харбина? Потрудись добыть объяснение у скрепных, чем Херсон от Харбина отличается.
Еще один вопрос мышебратьям: как смеете поддерживать теплые отношения с немцами после того, что они делали с вами в 41-45 годах?
показать весь комментарий
10.11.2022 15:31 Ответить
То ти провокатор, зрозуміло, а ще напевно допився до чортиків, то-то я дивлюся, якусь маячню несеш - Харбін брал, Херсон брал, "собирание земель срусских"...біла гарячка, типовий випадок. І щодо німців, ти сам згадав, що вони теж і окупанти і колонізатори були. То ж по отому твоєму законопроекту треба і їх, а особливо лупаті "Мерседеси", "БМВ", "Боши", "Сіменси", а ще й "Панцергаубіцен-2000" деколонізувати... От тільки, так і не зрозумів і не почув, Пушкін до твого п'яного бреду яке має відношення?
показать весь комментарий
10.11.2022 15:59 Ответить
С чего все началось? Закон читал? Там только про россию и ее следы жизнедеятельности.
Ты же начал провоцировать на войну со всеми нашими соседями - румынами, поляками, венграми.
Россия же не лезет в войну с Китаем за Харбин и Даманский.
У немцами, которые русских жгли и голодом морили миллионами, дружат. Деньги за газ берут, уезжают семьями жить в Германии.
Выгодно потому что. Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили.
Ну а мы должны расшибать лбы за Идеальный Порядок и Абсолютную Справедливость.
Которых в мире никто никогда не видел.
Так ясно?
показать весь комментарий
10.11.2022 16:03 Ответить
Територія РСФСР під час 2-ї СВ була окупована близько на 10%, УРСР на 100%, населення Києва за час окупації зменшилося в 4-ро, мали місце випадки канібалізму серед цивільного населення, в кожному місті були свої Бабини Яри... Тож кого палили і морили голодом? Із 26 млн. загиблих, близько 10 млн. мешканці УРСР. То про кого це "Выгодно - забыли. Другое стало выгодно - вспомнили."? І в Європі, що нацисти не вбивали не палили, а Ізраїль? І шо, заборонили німецьку мову, позносили пам'ятники митцям? Якщо комусь хочеться вести себе, як таліби чи Іділ, які попідривали 1000-літні пам'ятники Будді, зруйнували Пальміру, або як більшовики, то знищуйте сліди життєдіяльності всіх колонізаторів, хтозна що завтра вчинить хтось з сусідів. Паліть книжки, знищуйте картини, руйнуйте будинки, все що залишилося від колонізаторів, і хай світ бачить нових вандалів в Європі, які у власній країні від окупантів, талібів та більшовиків нічим не відрізняються. Європа це оцінить.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:38 Ответить
Большевики после революции заводы царские оружейные не взрывали, табличу поменяли - и вперед выполнять план.
Все с тобой ясно, провокатор.
Мы сами разберемся, что ломать, а что строить.
Без подсказок твоих хозяев.
показать весь комментарий
11.11.2022 11:28 Ответить
Да какой Харбин, если только сам ***** отдал китайцам больше, чем они могли себе представить?
И не надо так далеко 41-45 уходить. Ещё живы участники обеих чеченских, где нынешняя гордость раисян рамзанка дыров им головы резал, а сегодня они на него молятся, как на самого высокопоставленного путриота на болотах.
показать весь комментарий
13.11.2022 22:59 Ответить
Мадьяр у першу чергу!
показать весь комментарий
09.11.2022 16:26 Ответить
Ураааа! ! Даже Харків патріотичніший за Дніпро, наш мер за Пушкіна горой. Мабуть та культура йому ближче....
показать весь комментарий
09.11.2022 15:57 Ответить
ніколи б не подумав...я в Дніпро їздив під час Помаранчової революції..то вже тоді Дніпро був передовим в плані змін.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:03 Ответить
Супер! Але ще є центральна вулиця та станція метро
показать весь комментарий
09.11.2022 16:03 Ответить
Был пушк in, стал пушк out .
показать весь комментарий
09.11.2022 15:58 Ответить
Тепер - пут.. out!
показать весь комментарий
09.11.2022 16:48 Ответить
А вулиці повернуть назву "Німецька"?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:01 Ответить
красиво висит!!!! )
показать весь комментарий
09.11.2022 16:04 Ответить
продати москалям на аукціоні, а за гроші купити зброю!!!
показать весь комментарий
09.11.2022 16:06 Ответить
ну так, купуємо зброю, а мужики її роблять під ракетними атаками.
йди і роби.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:58 Ответить
он что родился тут или долго жил, что этот памятник тут делает
титаник посмотрело наверное больше горожан чем читало его произведения, давайте дикаприо памятник делать
а сейчас его имя это просто бренд продвижения руцького мира
показать весь комментарий
09.11.2022 16:10 Ответить
Вау, не ожидал
показать весь комментарий
09.11.2022 16:11 Ответить
+1.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:30 Ответить
"найпострадаліший" ---- це круто!

курва тож учора був день української писемності, проте це не стосується ані харківської прес-служби, ані цензорів (ніт)
показать весь комментарий
09.11.2022 16:15 Ответить
Эфиопа больше нету.?? Кто там на очереди следующий неруССкий руССкий..
показать весь комментарий
09.11.2022 16:16 Ответить
Lermont
показать весь комментарий
09.11.2022 16:21 Ответить
І тут бабло відмили,спершу грузи мішки а потім розгрузи мішки .
показать весь комментарий
09.11.2022 16:20 Ответить
Тиха українська ніч надалі буде без Сашка Гарматного .
показать весь комментарий
09.11.2022 16:24 Ответить
Залишилось перейменувати вулицю Пушкінську, на якій було це погруддя, на вулицю Гарматну. Як вам такий варіант?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:27 Ответить
зачем в телегах писали шо облажуют шоб сохранить по указке с киева и опа сломали где пруфы где фейки не ясно уже..спермоусов может фейк может голограмма..((
показать весь комментарий
09.11.2022 16:28 Ответить
Ого, долю вирішуватимуть після війни! А що оте "воно" велике цабе що зараз не можна вирішити що з тим кавалком металу зробити?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:33 Ответить
АВАНСОМ, як і на смерть Кернеса -
показать весь комментарий
09.11.2022 16:36 Ответить
Ржач про рюZskий мир...https://youtu.be/tg27c5iW2Zo ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.11.2022 16:41 Ответить
А в Очакове памятник Суворову стоит как не в чем не бывало. И это при том что рашисты систематически бьют по Очакову и артой и ракетами
показать весь комментарий
09.11.2022 16:47 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 16:47 Ответить
Отак хай на ліхтарі і бовтається, тільки ближче до кордону, щоб з того боку бачили.
показать весь комментарий
09.11.2022 16:49 Ответить
можна би пам.ятник Шеспіру.
а чо?
у нас вигідно тільки плакати з поетами.
я не рзумію, у нас же є .... ну там полководуни .......
аааа, ну може хіба ......
......
ну просто один то сагайдачний.
ну і міфічний той шо антисеміт, то ярослав чи то як там, шо святий там щось тіпа ходив, не сам, а з дружбанами і вбивав всіх в .... там було вроді мирне місто, Саркел чи шо.. Хазарське ханство нещасне знищив.
от йому треба пам.ятник, а Ізраїль хай і далі ненавидить Зеленського. а чо, нормально ж?
історикопітеки блін.
та до біса історію, Ізраїль просто ненавидить це.
чому коли всі пам.ятники, то для Ізраїлю це не круто?
сподіваюсь що Юлію Цезарівна, баба відомого діяча, не була проти іудеїв
показать весь комментарий
09.11.2022 16:54 Ответить
Молодці харківчани. А в Одесі мер все тягне з пам'ятником Катюші непершої. Чекає на перемогу росіян?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:56 Ответить
Це шаг вперед , залишилось вулицю і метро також перейменувати в рамках дерашщизації до речі як в Одесі і площу. Придворним абісінсько-царським ловеласам не місце в Київській Русі !
показать весь комментарий
09.11.2022 16:56 Ответить
За срюзьким кораблем!
показать весь комментарий
09.11.2022 16:59 Ответить
Не фанат сРуської безкультурщини, тому не знаю. Цей їх поет був хоч раз на території України, щось про Україну писав:? Чому йому стоять пам'ятники у нас?

У Харкові є пам'ятники Котляревському, Сковороді, Мазепі..... і багатьом іншим видатним українцям?
показать весь комментарий
09.11.2022 17:09 Ответить
Писав один раз антиукраїнський і антигетьманський віршик - "називається".
показать весь комментарий
09.11.2022 17:30 Ответить
__"кроликов" тупо разводят...
Следующие символы-березы и балалайка.
Патамушта -опзж, шария, и пр. отходы поддержал сам А.Сергеевич...
показать весь комментарий
09.11.2022 17:53 Ответить
кацапы,заберите своих пушкиных,булгаковых,чайковских и геть с Украины!
показать весь комментарий
09.11.2022 17:57 Ответить
Ахах... Не долго музыка играла. Только утром про него срач был)
показать весь комментарий
09.11.2022 18:01 Ответить
Пушкин в письме Вяземскому...
РюSSkoго наречия не знаю..давай по французски..., Вяземский каже я тоже не знаю .. давай по английскому...рюZZkие маты и Фенька задрали...😛😛🤣🤣
показать весь комментарий
09.11.2022 18:20 Ответить
Так тримати!
показать весь комментарий
09.11.2022 18:24 Ответить
Фишка в том что в 19 веке вся рaбZeя говорила на французском даже Михайло Илларионович Кутузов....😛🤣
показать весь комментарий
09.11.2022 18:25 Ответить
Услышал как-то на Радио НВ:
- Критерий подобных паматников должен быть такой: что это деятель сделал для культуры Украины?
показать весь комментарий
09.11.2022 18:33 Ответить
памятников
показать весь комментарий
09.11.2022 18:35 Ответить
Нарешті схаменулися...
показать весь комментарий
09.11.2022 18:50 Ответить
Памятник запомнит это чудное мгновенье.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:45 Ответить
Колись ця вулиця називалася "Німецька".
Я її назвав би ім'ям Д.Дудаєва.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:26 Ответить
 
 