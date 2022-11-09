Памятник Пушкину в Харькове демонтирован, - горсовет. ФОТО

В Харькове демонтирован бюст русского поэта Александра Пушкина. Его дальнейшую судьбу решат горожане после победы Украины в войне

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

"Бюст Пушкина демонтирован и отправлен на ответственное хранение. Его дальнейшая судьба - будет ли он храниться в музее, найдется ли ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова - будут решать харьковчане после Победы Украины. Этот памятник, а возможно и другие должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане", - говорится в сообщении.

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Также напоминается, что Харьков - один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города.

"Как один из вариантов такого переосмысления - бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения. Но каким образом этот вопрос будет решен – будут решать именно харьковчане после победы Украины", - добавили в горсовете.