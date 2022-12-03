Голова угорської партії "Йоббік" Дьондьоші вибачився за поїздки на Донбас
Президент партії "Йоббік" (Jobbik) Мартон Дьондьоші, якому в 2015 році заборонили в’їзд в Україну, бо він їздив "спостерігачем" на "вибори" у окупований Донецьк, вибачився перед Україною за цей візит.
Про це він сказав у розмові з Європейською правдою, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це правда, що в 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами, і це… Так, ви праві, це потребує пояснень… Зараз я би цього вже не зробив і я перепрошую за це", - сказав Дьондьоші.
Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.
"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам’ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик.
"І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я би вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала" - зазначив Дьондьоші.
Він запевнив, що нині він повністю на боці України у цій війні.
"Я роблю це також через те, що угорці, представники нашої меншини, воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну - вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися. І вони хочуть, щоби Україна була прозахідною, європейською, і вони хочуть жити у вільній демократичній і суверенній Україні" - наголосив політик.
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Ми ж з назви партiї бачимо, що ти *******.
Бо совки і постсовки наглухо не вміють вибачатися
Йому просто по своїх каналах CIA донесло, що раші ***** (громадянська війна, "парад суверинітетів", китайський протекторат), і він дійшов до правильного рішення. Плюс, це йому додасть політичних балів у недалекому майбутньому.
чуете різніцю
Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.
"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам'ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3384652
Ну на крайній випадок штук 5 HIMARS.
Не можеш? Ну то катись на Дамбас!