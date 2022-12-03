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Новини
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Голова угорської партії "Йоббік" Дьондьоші вибачився за поїздки на Донбас

дьондьоші

Президент партії "Йоббік" (Jobbik) Мартон Дьондьоші, якому в 2015 році заборонили в’їзд в Україну, бо він їздив "спостерігачем" на "вибори" у окупований Донецьк, вибачився перед Україною за цей візит.

Про це він сказав у розмові з Європейською правдою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це правда, що в 2015 році я був на Донбасі як спостерігач за виборами, і це… Так, ви праві, це потребує пояснень… Зараз я би цього вже не зробив і я перепрошую за це", - сказав Дьондьоші.

Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.

"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам’ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик.

"І, на жаль, я прийняв їхнє запрошення, яке я не став би приймати зараз. Зараз я би вже не робив цього, не поїхав би до Донбасу, бо вже розумію наслідки та приховані наміри Росії, коли вона нас підтримала" - зазначив Дьондьоші.

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Він запевнив, що нині він повністю на боці України у цій війні.

"Я роблю це також через те, що угорці, представники нашої меншини, воюють під українським прапором проти російського агресора. І коли вони воюють за Україну - вони також воюють за свою батьківщину, Закарпаття, звідки вони походять, де вони народилися. І вони хочуть, щоби Україна була прозахідною, європейською, і вони хочуть жити у вільній демократичній і суверенній Україні" - наголосив політик.

Автор: 

Угорщина (2262) санкції (11768) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+29
Не дали ЄС ім грошову допомогу і теперь вибачення, а якщо були - то не вибачились б.
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03.12.2022 11:18
+23
Пошел за русским кораблем, ******** ***** !
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03.12.2022 11:17
+22
до дупи вибачення цього ************ !!!
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03.12.2022 11:17
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03.12.2022 11:16 Відповісти
до дупи вибачення цього ************ !!!
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03.12.2022 11:17 Відповісти
Не дали ЄС ім грошову допомогу і теперь вибачення, а якщо були - то не вибачились б.
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03.12.2022 11:18 Відповісти
Пошел за русским кораблем, ******** ***** !
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03.12.2022 11:17 Відповісти
Интересное имя, он знает его значение ?
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03.12.2022 11:18 Відповісти
вот что транши на 17 млрд животворящие творят
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03.12.2022 11:18 Відповісти
Не выданные
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03.12.2022 13:18 Відповісти
ЧУЕ -НЕ БАЧИТИ ГРОШЕЙ ВІД ЕВРОПИ..
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03.12.2022 11:18 Відповісти
як тобі таке Ілон Маск?
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03.12.2022 11:20 Відповісти
Та не вибачайся, не потрiбно.
Ми ж з назви партiї бачимо, що ти *******.
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03.12.2022 11:20 Відповісти
Як завбачливо редактор прописав у дужках назву партії латиницею, щоб ніхто не запідозрив редакцію у вживанні нецензурної лексики. Але назва все одно промовиста, як не крути 😁
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03.12.2022 11:23 Відповісти
****** це антиорбанівська партія, що входила до опозиційної коаліції на останніх виборах. Так що Орбан не ****** як би сумно це не лунало 😆
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03.12.2022 11:24 Відповісти
Ну все таки хід достойний.
Бо совки і постсовки наглухо не вміють вибачатися
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03.12.2022 11:25 Відповісти
Так.

Йому просто по своїх каналах CIA донесло, що раші ***** (громадянська війна, "парад суверинітетів", китайський протекторат), і він дійшов до правильного рішення. Плюс, це йому додасть політичних балів у недалекому майбутньому.
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03.12.2022 11:43 Відповісти
Нігуя собі -- иого вибачення до одного місця .
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03.12.2022 11:26 Відповісти
Пізно пити боржомі коли почки відмовили.
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03.12.2022 11:31 Відповісти
****** ***** орбана з сіятро блд
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03.12.2022 11:40 Відповісти
Йьобік дьондьоші... Спеціально не вигадаєш...
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03.12.2022 11:46 Відповісти
******* как же звебали эти вонючие7цыгане в Евросоюзе. ***** какая мразь в трезвом уме взяла эту ***** помойную в Европу и НАТО ,****** вчера воевали за Гитлера сегодня эта тварь топит за путина.****** гнать вонючую цыганву с Украины 150 000 пидоров которые ы любой момент в спину ударят
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03.12.2022 11:51 Відповісти
Вони не цигане , вони фіно- угри . Ізза урала. А цигане - Індо- евррпейці.

чуете різніцю
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03.12.2022 13:22 Відповісти
Что евро животворящий с ********* делает. Не дали им 7млрд помощи, сразу разум прочищается.
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03.12.2022 11:52 Відповісти
Кремлівський сутенер банкрутіє, тому хвойди переходять на фріланс.
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03.12.2022 11:53 Відповісти
"Зараз я би цього вже не зробив..." - коли побачив, що Україна "внєзапно" може наваляти по зубах навіть комусь серйознішому за ********.
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03.12.2022 11:54 Відповісти
Нащо нам вибачення цього гівна.Ця паскуда їздив спостерігачем за винагороду від паРаши.Тепер же гроші закінчились .
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03.12.2022 11:56 Відповісти
пошел на *****, ****** зашкваренный, - твой домм тюрма, фуфел!
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03.12.2022 12:16 Відповісти
S takimi nado mense slusat iz demogogiju,paprostu emu ban 50 let vjezd v Ukrainu togo dolzno xvotit,emu i drugim podumat
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03.12.2022 12:20 Відповісти
Розумієш, угре, ти міг бути другом України і зназодитись на світлій стороні добра. Алк твої яорні помисли про "велику Угорщину" за рахунок сусідніх земель відкинули тебе в обійми диявола. І ти став просто "********", яким і залилишся для українців назавжди. Це ж треба! Так опучтити назву власної політсли, щоб вонч асоціювалася з вульгарщиною!
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03.12.2022 12:26 Відповісти
Не думайте. Той чоловік не ідіот. Він чітко бачить куди вітер віє. Може статись , що невдовзі той ******, Фігурально висловлюючись, повішає Орбана на гілляці. Гаага для Орбана та Сіярто стає все більш небезпечною.
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03.12.2022 12:37 Відповісти
І тут Порошенко поганий.. У всіх ********, клованів і ********** завжди поганий Порошенко. Венгри воюють?? Воюють українці! Пішов найух!
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03.12.2022 12:50 Відповісти
Уйобок! Справедливе скасування антиконституційного закону позаминулої влади, було тільки через роки після тих "виборів" де ти було спостерігачем.

Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.

"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам'ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3384652
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03.12.2022 13:04 Відповісти
Саме цікаве - в Румунії, Словаччині, Словенії, Хорватії та Україні є школи, в яких викладають мову та літературу угорською мовою, для угорської нацменшини В Угорщині немає ні одного учбового закладу з подібними умовами навчання для нацменшин! І це бидло ще пробує "мекать" про "утиски"?
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03.12.2022 16:10 Відповісти
На-уй це десь 45*N 31*E глибина 60 метрі.
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03.12.2022 13:05 Відповісти
ЕС відмовив мадярам в евро допомозі , зараз вони усі ********* Україну
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03.12.2022 13:17 Відповісти
Президент партії (censored)
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03.12.2022 14:35 Відповісти
ЯКА НАЗВА ПАРТІЇ,ТАКІ ВИБАЧЕННЯ ,ДУРАКИ ТА Й ГОДІ
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03.12.2022 14:44 Відповісти
"Я їду! А потім просто вибачусь, єжєлі чаво!"
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03.12.2022 14:56 Відповісти
Засунь свої вибаченяя у свою ж дупу.
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03.12.2022 15:09 Відповісти
Мудыло поняло что им ничего уже не обломится в Закарпатье! Скоро они все перекрасятся.
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03.12.2022 15:32 Відповісти
Єдине вибачення, яке зараз зрозуміють Українці, це як мінімум 1 система NASAMS.

Ну на крайній випадок штук 5 HIMARS.

Не можеш? Ну то катись на Дамбас!
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03.12.2022 16:05 Відповісти
Пусть приовёт НАТО к экстренному присоединению Украины к альянсу, и усилению санкций против РФ. Вот тогда поверим в искренность этих извинений
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03.12.2022 16:26 Відповісти
Дивні якісь вибачення-виглядають як звинувачення. Це купка лайна яку ніхто не рухає, а вона ж хоче щоб смердіти. Пливло б ти за московським караблем.
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03.12.2022 16:43 Відповісти
Комусь стало легше чи приємно? Отож пішов на ... зі своїми вибаченнями, тим більше, що пхаєш свого носа у чужі справи.
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03.12.2022 22:04 Відповісти
Тьфу яка цинічна паскуда.
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04.12.2022 11:07 Відповісти
А что же так резко поменялось с 2015? Но течение его мысли нам нравится. Теперь - пошёл на ***, придёшь через семь лет. Тогда и подумаем, пускать или не пускать.
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04.12.2022 12:51 Відповісти
 
 