Глава венгерской партии "Йоббик" Дьондьоши извинился за поездки на Донбасс

Президент партии "Йоббик" (Jobbik) Мартон Дьондьоши, которому в 2015 году запретили въезд в Украину, потому что он ездил "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк, извинился перед Украиной за этот визит.

Об этом он сказал в беседе с Европейской правдой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это ... Да, вы правы, это требует объяснений ... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", - сказал Дьондьоши.

Он считает, что правительство, которое пришло за Порошенко, совершило ужасную ошибку и сделало чужими этнические меньшинства, живущие в Украине.

"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас - заявлениями, политически, дипломатически, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия", - пояснил политик.

"И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", - отметил Дьондьоши.

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Он заверил, что сейчас полностью на стороне Украины в этой войне.

"Я делаю это также из-за того, что венгры, представители нашего меньшинства, воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину - они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской, и они хотят жить в свободной демократической и суверенной Украине", - подчеркнул политик.