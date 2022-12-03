Глава венгерской партии "Йоббик" Дьондьоши извинился за поездки на Донбасс
Президент партии "Йоббик" (Jobbik) Мартон Дьондьоши, которому в 2015 году запретили въезд в Украину, потому что он ездил "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк, извинился перед Украиной за этот визит.
Об этом он сказал в беседе с Европейской правдой, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это ... Да, вы правы, это требует объяснений ... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", - сказал Дьондьоши.
Он считает, что правительство, которое пришло за Порошенко, совершило ужасную ошибку и сделало чужими этнические меньшинства, живущие в Украине.
"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас - заявлениями, политически, дипломатически, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия", - пояснил политик.
"И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", - отметил Дьондьоши.
Он заверил, что сейчас полностью на стороне Украины в этой войне.
"Я делаю это также из-за того, что венгры, представители нашего меньшинства, воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину - они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской, и они хотят жить в свободной демократической и суверенной Украине", - подчеркнул политик.
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Ми ж з назви партiї бачимо, що ти *******.
Бо совки і постсовки наглухо не вміють вибачатися
Йому просто по своїх каналах CIA донесло, що раші ***** (громадянська війна, "парад суверинітетів", китайський протекторат), і він дійшов до правильного рішення. Плюс, це йому додасть політичних балів у недалекому майбутньому.
чуете різніцю
Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.
"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам'ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3384652
Ну на крайній випадок штук 5 HIMARS.
Не можеш? Ну то катись на Дамбас!