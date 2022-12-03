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Глава венгерской партии "Йоббик" Дьондьоши извинился за поездки на Донбасс

дьондьоші

Президент партии "Йоббик" (Jobbik) Мартон Дьондьоши, которому в 2015 году запретили въезд в Украину, потому что он ездил "наблюдателем" на "выборы" в оккупированный Донецк, извинился перед Украиной за этот визит.

Об этом он сказал в беседе с Европейской правдой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это ... Да, вы правы, это требует объяснений ... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", - сказал Дьондьоши.

Он считает, что правительство, которое пришло за Порошенко, совершило ужасную ошибку и сделало чужими этнические меньшинства, живущие в Украине.

"Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, которая признала эту проблему и была готова поддержать нас - заявлениями, политически, дипломатически, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия", - пояснил политик.

"И, к сожалению, я принял их приглашение, которое я не стал бы принимать сейчас. Сейчас я бы уже не делал этого, не поехал бы на Донбасс, потому что уже понимаю последствия и скрытые намерения России, когда она нас поддержала", - отметил Дьондьоши.

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Он заверил, что сейчас полностью на стороне Украины в этой войне.

"Я делаю это также из-за того, что венгры, представители нашего меньшинства, воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину - они также воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской, и они хотят жить в свободной демократической и суверенной Украине", - подчеркнул политик.

Автор: 

Венгрия (1933) санкции (11257) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+29
Не дали ЄС ім грошову допомогу і теперь вибачення, а якщо були - то не вибачились б.
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03.12.2022 11:18
+23
Пошел за русским кораблем, ******** ***** !
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03.12.2022 11:17
+22
до дупи вибачення цього ************ !!!
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03.12.2022 11:17
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Ого
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03.12.2022 11:16 Ответить
до дупи вибачення цього ************ !!!
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03.12.2022 11:17 Ответить
Не дали ЄС ім грошову допомогу і теперь вибачення, а якщо були - то не вибачились б.
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03.12.2022 11:18 Ответить
Пошел за русским кораблем, ******** ***** !
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03.12.2022 11:17 Ответить
Интересное имя, он знает его значение ?
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03.12.2022 11:18 Ответить
вот что транши на 17 млрд животворящие творят
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03.12.2022 11:18 Ответить
Не выданные
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03.12.2022 13:18 Ответить
ЧУЕ -НЕ БАЧИТИ ГРОШЕЙ ВІД ЕВРОПИ..
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03.12.2022 11:18 Ответить
як тобі таке Ілон Маск?
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03.12.2022 11:20 Ответить
Та не вибачайся, не потрiбно.
Ми ж з назви партiї бачимо, що ти *******.
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03.12.2022 11:20 Ответить
Як завбачливо редактор прописав у дужках назву партії латиницею, щоб ніхто не запідозрив редакцію у вживанні нецензурної лексики. Але назва все одно промовиста, як не крути 😁
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03.12.2022 11:23 Ответить
****** це антиорбанівська партія, що входила до опозиційної коаліції на останніх виборах. Так що Орбан не ****** як би сумно це не лунало 😆
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03.12.2022 11:24 Ответить
Ну все таки хід достойний.
Бо совки і постсовки наглухо не вміють вибачатися
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03.12.2022 11:25 Ответить
Так.

Йому просто по своїх каналах CIA донесло, що раші ***** (громадянська війна, "парад суверинітетів", китайський протекторат), і він дійшов до правильного рішення. Плюс, це йому додасть політичних балів у недалекому майбутньому.
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03.12.2022 11:43 Ответить
Нігуя собі -- иого вибачення до одного місця .
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03.12.2022 11:26 Ответить
Пізно пити боржомі коли почки відмовили.
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03.12.2022 11:31 Ответить
****** ***** орбана з сіятро блд
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03.12.2022 11:40 Ответить
Йьобік дьондьоші... Спеціально не вигадаєш...
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03.12.2022 11:46 Ответить
******* как же звебали эти вонючие7цыгане в Евросоюзе. ***** какая мразь в трезвом уме взяла эту ***** помойную в Европу и НАТО ,****** вчера воевали за Гитлера сегодня эта тварь топит за путина.****** гнать вонючую цыганву с Украины 150 000 пидоров которые ы любой момент в спину ударят
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03.12.2022 11:51 Ответить
Вони не цигане , вони фіно- угри . Ізза урала. А цигане - Індо- евррпейці.

чуете різніцю
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03.12.2022 13:22 Ответить
Что евро животворящий с ********* делает. Не дали им 7млрд помощи, сразу разум прочищается.
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03.12.2022 11:52 Ответить
Кремлівський сутенер банкрутіє, тому хвойди переходять на фріланс.
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03.12.2022 11:53 Ответить
"Зараз я би цього вже не зробив..." - коли побачив, що Україна "внєзапно" може наваляти по зубах навіть комусь серйознішому за ********.
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03.12.2022 11:54 Ответить
Нащо нам вибачення цього гівна.Ця паскуда їздив спостерігачем за винагороду від паРаши.Тепер же гроші закінчились .
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03.12.2022 11:56 Ответить
пошел на *****, ****** зашкваренный, - твой домм тюрма, фуфел!
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03.12.2022 12:16 Ответить
S takimi nado mense slusat iz demogogiju,paprostu emu ban 50 let vjezd v Ukrainu togo dolzno xvotit,emu i drugim podumat
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03.12.2022 12:20 Ответить
Розумієш, угре, ти міг бути другом України і зназодитись на світлій стороні добра. Алк твої яорні помисли про "велику Угорщину" за рахунок сусідніх земель відкинули тебе в обійми диявола. І ти став просто "********", яким і залилишся для українців назавжди. Це ж треба! Так опучтити назву власної політсли, щоб вонч асоціювалася з вульгарщиною!
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03.12.2022 12:26 Ответить
Не думайте. Той чоловік не ідіот. Він чітко бачить куди вітер віє. Може статись , що невдовзі той ******, Фігурально висловлюючись, повішає Орбана на гілляці. Гаага для Орбана та Сіярто стає все більш небезпечною.
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03.12.2022 12:37 Ответить
І тут Порошенко поганий.. У всіх ********, клованів і ********** завжди поганий Порошенко. Венгри воюють?? Воюють українці! Пішов найух!
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03.12.2022 12:50 Ответить
Уйобок! Справедливе скасування антиконституційного закону позаминулої влади, було тільки через роки після тих "виборів" де ти було спостерігачем.

Він вважає, що уряд, який прийшов за Порошенка, зробив жахливу помилку і зробив чужими етнічні меншини, що живуть в Україні.

"Скасування мовного закону, на нашу думку, було агресивною позицією нової влади, нового парламенту і у більшості угорців воно лишило погані відчуття. І я тоді, пам'ятаю, був дуже засмучений і стривожений тим, що була лише одна країна, яка визнала цю проблему і була готова підтримати нас - заявами, політично, дипломатично, захищаючи також свою меншину в Україні. І це була Росія" - пояснив політик. Джерело: https://censor.net/ua/n3384652
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03.12.2022 13:04 Ответить
Саме цікаве - в Румунії, Словаччині, Словенії, Хорватії та Україні є школи, в яких викладають мову та літературу угорською мовою, для угорської нацменшини В Угорщині немає ні одного учбового закладу з подібними умовами навчання для нацменшин! І це бидло ще пробує "мекать" про "утиски"?
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03.12.2022 16:10 Ответить
На-уй це десь 45*N 31*E глибина 60 метрі.
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03.12.2022 13:05 Ответить
ЕС відмовив мадярам в евро допомозі , зараз вони усі ********* Україну
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03.12.2022 13:17 Ответить
Президент партії (censored)
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03.12.2022 14:35 Ответить
ЯКА НАЗВА ПАРТІЇ,ТАКІ ВИБАЧЕННЯ ,ДУРАКИ ТА Й ГОДІ
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03.12.2022 14:44 Ответить
"Я їду! А потім просто вибачусь, єжєлі чаво!"
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03.12.2022 14:56 Ответить
Засунь свої вибаченяя у свою ж дупу.
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03.12.2022 15:09 Ответить
Мудыло поняло что им ничего уже не обломится в Закарпатье! Скоро они все перекрасятся.
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03.12.2022 15:32 Ответить
Єдине вибачення, яке зараз зрозуміють Українці, це як мінімум 1 система NASAMS.

Ну на крайній випадок штук 5 HIMARS.

Не можеш? Ну то катись на Дамбас!
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03.12.2022 16:05 Ответить
Пусть приовёт НАТО к экстренному присоединению Украины к альянсу, и усилению санкций против РФ. Вот тогда поверим в искренность этих извинений
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03.12.2022 16:26 Ответить
Дивні якісь вибачення-виглядають як звинувачення. Це купка лайна яку ніхто не рухає, а вона ж хоче щоб смердіти. Пливло б ти за московським караблем.
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03.12.2022 16:43 Ответить
Комусь стало легше чи приємно? Отож пішов на ... зі своїми вибаченнями, тим більше, що пхаєш свого носа у чужі справи.
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03.12.2022 22:04 Ответить
Тьфу яка цинічна паскуда.
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04.12.2022 11:07 Ответить
А что же так резко поменялось с 2015? Но течение его мысли нам нравится. Теперь - пошёл на ***, придёшь через семь лет. Тогда и подумаем, пускать или не пускать.
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04.12.2022 12:51 Ответить
 
 