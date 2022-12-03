За минулу добу росіяни обстріляли територію Херсонщини 28 разів
2 грудня російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер. Минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина", - йдеться в повідомленні.
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