За минулу добу росіяни обстріляли територію Херсонщини 28 разів

2 грудня російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти обстріляли житлові квартали Херсона, через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер. Минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина", - йдеться в повідомленні.

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