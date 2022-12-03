ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки

Окупанти щодня обстрілюють Херсон, артилерійські снаряди летять в житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Херсон. Важко дивитися, що сюди кожен день несе "рускій мір". Це артилерійські снаряди, які летять в житлові будинки. Це ракети, які нищать освітні заклади. Це підла та цинічна армія нелюдів, що відкриває вогонь по мирних людях. Але разом із синьо-жовтим прапором до міста повертається й впевненість, що все відновимо, все відбудуємо. І в Херсоні не залишиться й згадки про кривавий "рускій мір", - написав він.

Янушевич також опублікував фоторепортаж із міста.

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