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ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки

Окупанти щодня обстрілюють Херсон, артилерійські снаряди летять в житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш Херсон. Важко дивитися, що сюди кожен день несе "рускій мір". Це артилерійські снаряди, які летять в житлові будинки. Це ракети, які нищать освітні заклади. Це підла та цинічна армія нелюдів, що відкриває вогонь по мирних людях. Але разом із синьо-жовтим прапором до міста повертається й впевненість, що все відновимо, все відбудуємо. І в Херсоні не залишиться й згадки про кривавий "рускій мір", - написав він.

Янушевич також опублікував фоторепортаж із міста. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу окупантів Херсон залишився без електропостачання, - ОВА

ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 01
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 02
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 03
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 04
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 05
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 06
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 07
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 08
ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки 09

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Херсон (3356) Янушевич Ярослав (131)


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власне чого дивуватися? касабске чмо, якому все життя втовкмачували расея краще всіх і вонО срало на вулиці в мороз, побачило цивілізацію..
ЗАЗДРІСТЬ- ОСЬ РУШІЙНА СИЛА КАСАПІЗМУ
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03.12.2022 11:17 Відповісти
Випустили ворога з пастки, він по лівому березі окопався і почав руйнувати місто, окремо хочу згадати Антонівський міст і скільки там було вибухівки, ударити по замінованих місцях і він би обвалився не давши відступити кацапні.
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03.12.2022 11:18 Відповісти
дайте координаты выстрела авиабазе Рамшиайн
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03.12.2022 11:47 Відповісти
Суки знищуть Херсон за їхню позицію до орків!!!
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03.12.2022 15:14 Відповісти
 
 