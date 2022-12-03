Майже 5 тис. українських дітей потребують усиновлення, - Мінсоцполітики

Майже 5 тисяч дітей в Україні перебувають у соціальних інституціях, зокрема дитячих будинках, і потребують родини.

Про це заступниця міністерки соціальної політики Уляна Токарєва повідомила під час конференції "(Не)Дитячі проблеми: чи вдається дорослим впоратися із захистом прав дітей під час війни?", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське радіо.

За її словами, багато з цих дітей не мають статусу сироти.

"Тобто вони мають батьків, але поки що перебувають в інституціях і не отримують підтримку своїх родин", - сказала Токарєва.

Вона наголосила, що в Україні за 2022 рік зафіксували понад 200 тисяч випадків домашнього насильства щодо дітей.

"Зараз дуже важливо об’єднатися навколо теми захисту дітей. В Україні немає такої кількості спеціально навчених соціальних працівників і працівниць, щоб охопити підтримкою всі родини, які цього потребують", - підкреслила заступниця міністерки.

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В Україні на рівні громад працює понад 3500 фахівців із соціальної роботи. Водночас понад 300 тисяч родин отримали підтримку таких фахівців - це супровід, інформування або консультації, зауважила Токарєва.