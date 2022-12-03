Росіяни вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліцаїв з Олешків1, - Центр національного спротиву

Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву нагадали, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

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