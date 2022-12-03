Росіяни вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліцаїв з Олешків1, - Центр національного спротиву
Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні.
В Центрі національного спротиву нагадали, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.
Топ коментарі
+14 Andry Moon
показати весь коментар03.12.2022 15:02
+8 Amber
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+7 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар03.12.2022 15:14
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але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
А армию орков придётся выбивать.