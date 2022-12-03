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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни вивезли усіх представників окупаційної адміністрації та поліцаїв з Олешків1, - Центр національного спротиву

окупанти

Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ

"Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та поліцаї. Разом з ними на автобусах вивезли родини зрадників", - йдеться в повідомленні. 

В Центрі національного спротиву нагадали, що раніше колаборанти також залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці.

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Автор: 

окупація (6683) колабораціонізм (1158) Олешки (58)


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Топ коментарі
+14
А можна ж було за десяту частину бабла вваленого в війну, побудувати на раісі ціле місто і переселити туди всіх ********.
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03.12.2022 15:02
+8
Чим більше вивезуть мразоти з нашоі краіни тим краще ,
але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
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03.12.2022 15:20
+7
Навіть там. Закрите місто під скляним куполом з вічнозеленими насадженнями всередині. Електротранспорт, птички цвірінькають. Але цього вони не зробили. І тільки тому що як в таке закрите місто буде пробиратись Байден сцять в під'їздах.
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03.12.2022 15:14
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"Кролики - єто нє только ценний мєх"? (с)
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03.12.2022 14:58 Відповісти
good very good
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03.12.2022 14:59 Відповісти
А можна ж було за десяту частину бабла вваленого в війну, побудувати на раісі ціле місто і переселити туди всіх ********.
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03.12.2022 15:02 Відповісти
У сибіру.
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03.12.2022 15:06 Відповісти
Навіть там. Закрите місто під скляним куполом з вічнозеленими насадженнями всередині. Електротранспорт, птички цвірінькають. Але цього вони не зробили. І тільки тому що як в таке закрите місто буде пробиратись Байден сцять в під'їздах.
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03.12.2022 15:14 Відповісти
ну наших нахалом переселяли на підораху, більшість не повернулася і нащадки вже невиліковні, поки мокша не згине, всі нею заражені території не вилікуються
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03.12.2022 15:24 Відповісти
кацапи вичищають терріторію України від руского мира і своєї агентури, чекаємо фільтрацію Криму.
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03.12.2022 15:10 Відповісти
земля прощай 🖕
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03.12.2022 15:20 Відповісти
Чим більше вивезуть мразоти з нашоі краіни тим краще ,
але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
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03.12.2022 15:20 Відповісти
Та хаи ідуть а то ше корми іх років 20 .
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03.12.2022 15:24 Відповісти
Шось вони зневірились .
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03.12.2022 15:22 Відповісти
краще б вони своїх голодраців позабирали з окопів.... у них же навіть їжі та зброї нормальної нема,... а виявляється, українські гниди важливіші за будь якого чмобіка...
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03.12.2022 15:50 Відповісти
Скатертиною дорога, і з кінцями!
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03.12.2022 16:07 Відповісти
Это не говорит о 100% отступлении, это говорит только о том, что местные крысы и предатели для кацапов - на вес золота, ведь их можно усадить в кресла власти на любой оккупированной территории.
А армию орков придётся выбивать.
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03.12.2022 20:04 Відповісти
 
 