Россияне вывезли всех представителей оккупационной администрации и полицейских из Олешек, - Центр национального сопротивления
Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Были вывезены все представители оккупационной администрации и полицейские. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления напомнили, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.
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+14 Andry Moon
показать весь комментарий03.12.2022 15:02
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але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
А армию орков придётся выбивать.