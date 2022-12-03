Россияне вывезли всех представителей оккупационной администрации и полицейских из Олешек, - Центр национального сопротивления

Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Были вывезены все представители оккупационной администрации и полицейские. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления напомнили, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

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