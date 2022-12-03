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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне вывезли всех представителей оккупационной администрации и полицейских из Олешек, - Центр национального сопротивления

окупанти

Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Были вывезены все представители оккупационной администрации и полицейские. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления напомнили, что раньше коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.

Смотрите: ГБР сообщило о подозрении бывшей чиновнице Мариупольской РГА, которая сотрудничает с оккупантами. ФОТО

оккупация (10119) коллаборационизм (869) Алёшки (42)


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Топ комментарии
+14
А можна ж було за десяту частину бабла вваленого в війну, побудувати на раісі ціле місто і переселити туди всіх ********.
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03.12.2022 15:02
+8
Чим більше вивезуть мразоти з нашоі краіни тим краще ,
але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
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03.12.2022 15:20
+7
Навіть там. Закрите місто під скляним куполом з вічнозеленими насадженнями всередині. Електротранспорт, птички цвірінькають. Але цього вони не зробили. І тільки тому що як в таке закрите місто буде пробиратись Байден сцять в під'їздах.
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03.12.2022 15:14
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03.12.2022 14:58 Ответить
good very good
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03.12.2022 14:59 Ответить
А можна ж було за десяту частину бабла вваленого в війну, побудувати на раісі ціле місто і переселити туди всіх ********.
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03.12.2022 15:02 Ответить
У сибіру.
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03.12.2022 15:06 Ответить
Навіть там. Закрите місто під скляним куполом з вічнозеленими насадженнями всередині. Електротранспорт, птички цвірінькають. Але цього вони не зробили. І тільки тому що як в таке закрите місто буде пробиратись Байден сцять в під'їздах.
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03.12.2022 15:14 Ответить
ну наших нахалом переселяли на підораху, більшість не повернулася і нащадки вже невиліковні, поки мокша не згине, всі нею заражені території не вилікуються
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03.12.2022 15:24 Ответить
кацапи вичищають терріторію України від руского мира і своєї агентури, чекаємо фільтрацію Криму.
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03.12.2022 15:10 Ответить
земля прощай 🖕
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03.12.2022 15:20 Ответить
Чим більше вивезуть мразоти з нашоі краіни тим краще ,
але шкода ,
що вони втекли від покарання 😠
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03.12.2022 15:20 Ответить
Та хаи ідуть а то ше корми іх років 20 .
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03.12.2022 15:24 Ответить
Шось вони зневірились .
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03.12.2022 15:22 Ответить
краще б вони своїх голодраців позабирали з окопів.... у них же навіть їжі та зброї нормальної нема,... а виявляється, українські гниди важливіші за будь якого чмобіка...
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03.12.2022 15:50 Ответить
Скатертиною дорога, і з кінцями!
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03.12.2022 16:07 Ответить
Это не говорит о 100% отступлении, это говорит только о том, что местные крысы и предатели для кацапов - на вес золота, ведь их можно усадить в кресла власти на любой оккупированной территории.
А армию орков придётся выбивать.
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03.12.2022 20:04 Ответить
 
 