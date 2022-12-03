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У 50 визволених селах Херсонської області відновили газопостачання

газ

У деокупованих районах Херсонської області подачу газу відновили у 50 населених пунктах із 86, які мають централізоване газопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради

"Подача блакитного палива відновлена у 50 населених пунктах із 86, які мають централізоване газопостачання. Відновлюється газопостачання до Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Новодмитрівки та Високопілля", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, за 3 грудня відновлено електропостачання у селах Трифонівка та Долгове Бериславського району.

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Автор: 

газ (10407) деокупація (950) Херсонська область (5705)


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