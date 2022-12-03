У 50 визволених селах Херсонської області відновили газопостачання

У деокупованих районах Херсонської області подачу газу відновили у 50 населених пунктах із 86, які мають централізоване газопостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

"Подача блакитного палива відновлена у 50 населених пунктах із 86, які мають централізоване газопостачання. Відновлюється газопостачання до Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Новодмитрівки та Високопілля", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за 3 грудня відновлено електропостачання у селах Трифонівка та Долгове Бериславського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО