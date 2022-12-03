Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

За минулу добу поліція відкрила 41 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів російської армії на Херсонщині, де ворог послідовно та цілеспрямовано б’є по цивільним об’єктам та завдає удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії російська армія обстріляла населені пункти Херсонського та Бериславського районів, у смт Козацьке чоловік загинув на власному подвір’ї під час ворожого артилерійського обстрілу.

"Російські нелюди вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона, вибухи лунали у мікрорайоні Корабел, там пошкоджені багатоповерхівки, школа, АЗС, у деяких будинках перебило газові труби, палав ринок, у квартирах вибиті вікна та потрощені балкони, снаряди падали на футбольних та дитячих майданчиках. Також у місті пошкоджені електромережі", - йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підриву на ворожій міні поблизу с. Нова Кам’янка двох чоловіків, жителів Дніпропетровської області. Обставини події встановлюються.







"Від жителів смт Архангельське до поліції масово надходять заяви про знищене майно внаслідок російських обстрілів. Люди повідомляють про часткову або повну руйнацію квартир, будинків, господарських споруд, магазинів, спалені автомобілі та сільгосптехніку. За усіма фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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