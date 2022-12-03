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Новини Відео Війна
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Попри обстріли повертаємо нормальне життя на Херсонщину, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 282 дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу сьогодні відзначити всіх, хто Звернення Володимира Зеленського наприкінці 282-го дня війни. у звільнені райони. Зокрема, на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей – усі обʼєдналися, усі відгукнулися на заклик допомоги... Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес і місцеві керівники, сапери. Лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

На Херсонщині щотижня більше покриття звʼязку, більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж у Херсоні запрацювала й трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли й різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально", - сказав Зеленський.

Також читайте: Всі служби активізують діяльність для нейтралізації російських спецслужб у релігійному середовищі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Херсон (3356) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+8


Автор:

Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
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03.12.2022 00:19
+8
Вова, **** водки стакан, закуси скумбрией и иди в люлю спать - ты ****** толпу своими комиксами
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03.12.2022 00:34
+2
тєлємарафон-це святоє.
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03.12.2022 00:44
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Автор:

Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
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03.12.2022 00:19 Відповісти
Вова, **** водки стакан, закуси скумбрией и иди в люлю спать - ты ****** толпу своими комиксами
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03.12.2022 00:34 Відповісти
тєлємарафон-це святоє.
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03.12.2022 00:44 Відповісти
Пора повертати Крим

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03.12.2022 01:15 Відповісти
Багато хто питає,
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...
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03.12.2022 01:16 Відповісти
+ + +
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03.12.2022 06:30 Відповісти
Ко ко ко ...кукареку...
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03.12.2022 01:19 Відповісти
Чот он все больше становится похож на сову из советского Винни-Пуха. Тонкий клюв посреди двух пухлых щек)
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03.12.2022 01:28 Відповісти
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03.12.2022 02:03 Відповісти
Неможливо цього дебіла слухати. Яке нормальне життя? Війна триває. Як можна вибрати такого дебіла, то тільки дебіл може вибрати таке лайно.
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03.12.2022 03:57 Відповісти
в месте, откуда пишутся видосики, уютно и тепло... пусть поживет в Херсоне хоть недельку...
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03.12.2022 06:27 Відповісти
Вільний переказ: що з ним балакати, дамо по кумполу і відіграємо своє
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03.12.2022 06:45 Відповісти
От головне, що зелемарафон у Херсон повернули, тепер херсонці однозначно щасливі
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03.12.2022 08:03 Відповісти
 
 