Попри обстріли повертаємо нормальне життя на Херсонщину, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 282 дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу сьогодні відзначити всіх, хто Звернення Володимира Зеленського наприкінці 282-го дня війни. у звільнені райони. Зокрема, на Херсонщину і в місто Херсон. Це люди з різних областей – усі обʼєдналися, усі відгукнулися на заклик допомоги... Це наші енергетики, будівельники, звʼязківці, ремонтні бригади, бізнес і місцеві керівники, сапери. Лише за кілька днів цього тижня було вилучено понад 200 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.
На Херсонщині щотижня більше покриття звʼязку, більше постачання електрики й газу, більше транспортних можливостей. Щотижня більше доступу до нормальної медицини, до освітніх і соціальних послуг. Сьогодні ж у Херсоні запрацювала й трансляція українського телемарафону "Єдині новини".
Я дякую всім, хто попри постійні російські обстріли й різні намагання терористів перешкоджати нам робить усе, щоб українці могли жити – жити нормально", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Автор:
Заступник голови офісу Зеленського К.Тимошенко користується розкішною резиденцією та машиною, які йому дав у користування великий забудовник та тіньовий ділок, пов'язаний з угрупованням "Наріка".
де ж ті обіцяні "колосальні інвестиції"
після перемовин в Оманi?
Як де? Кожен день прилітають...