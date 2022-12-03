В Україні призупинять планові операції у разі тривалого відключення світла, - МОЗ

В Україні у випадку тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати заклади.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На випадок блекауту готові два рівні закладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах. І ми бачимо навіть, коли були кілька днів суттєві перебої з енергоживленням, у нашій країні ні один заклад охорони здоров’я не припинив свою роботу", – розповіла Карчевич.

Вона підкреслила, що "критична мережа, зокрема заклади, які мають договір з Національною службою охорони здоров’я України і фінансуються в тому числі з державного бюджету, продовжують свою роботу".

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За словами Карчевич, до першого рівня закладів належать ті, які мають працювати безперебійно, якщо буде відсутнє виключно енергоживлення.

Другий рівень — заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, ідеться про ті, що мають автономне опалення, уточнила Карчевич.

Також вона поінформувала, що "і перший, і другий рівень закладів забезпечені базово критичною потребою по генераторах, і так само потребою по супутникових станціях "Старлінк" для того, щоб був можливий зв’язок і комунікації у таких екстрених ситуаціях".

"Зрозуміло, що з нашої сторони надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються. Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогодні, як ви бачили, проблем не було. Навіть коли було відсутнє кілька днів енергопостачання, заклади працювали в штатному режимі", – повідомила Карчевич.