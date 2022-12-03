В Україну приїде Верховний комісар ООН з прав людини Тюрк

У неділю, 4 грудня, розпочнеться візит в Україну Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що новий Верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками", - зазначає ЗМІ.

2 грудня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ оприлюднила заяву про руйнівний вплив війни на українських дітей.

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Комісія також приділяє значну увагу руйнуванню цивільної інфраструктури, енергетичних і транспортних мереж.

Експерти ООН нагадують, що цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом, тож вони "мають намір детально вивчити це питання" та подати доповідь Раді ООН з прав людини в березні наступного року.

За даними ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6557 цивільних осіб, 10 074 дістали поранення. При цьому зауважується, що реальні цифри значно вищі через обмеження доступу до зони бойових дій.