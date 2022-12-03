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Новини Війна
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В Україну приїде Верховний комісар ООН з прав людини Тюрк

тюрк,фолькер

У неділю, 4 грудня, розпочнеться візит в Україну Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що новий Верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками", - зазначає ЗМІ.

2 грудня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ оприлюднила заяву про руйнівний вплив війни на українських дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комісія ООН із розслідування воєнних злочинів в Україні не змогла встановити контакт із Росією

Комісія також приділяє значну увагу руйнуванню цивільної інфраструктури, енергетичних і транспортних мереж.

Експерти ООН нагадують, що цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом, тож вони "мають намір детально вивчити це питання" та подати доповідь Раді ООН з прав людини в березні наступного року.

За даними ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6557 цивільних осіб, 10 074 дістали поранення. При цьому зауважується, що реальні цифри значно вищі через обмеження доступу до зони бойових дій.

Автор: 

ООН (3338) воєнні злочини (1851) Тюрк Фолькер (11)


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Буде перевіряти чи утримують рашистських полонених у відповідних умовах?
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03.12.2022 22:03 Відповісти
"Очікується, що новий Верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Джерело:

І Ужгород -
Напевно мадяри об"явили - що їх населення права там гнобять ...
І це вважається важливішим - ніж проблеми і Криму і Донбасу і Луганщини + новоокупованих територій
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03.12.2022 22:08 Відповісти
Приїде коштувати українське сало.
Який зиск від цього лайна , як ООН?
Воно не може зупенити агресію, та що
вона може.
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03.12.2022 22:22 Відповісти
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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0YC1tNdiZP7NtApkS9YzQVz5YGygei8poyoi7fuUHqYhysYc8yQV6b46MVQNcY6zXl?__cft__[0]=AZXzp6wmH0QFGK_9p7XVCNoT4eF4qY05DU58GD-za3rdYBSdFVuMr3eN1_ha9lO6V6b7YgOxE78J1lAJf4oQk2NW0zkTNFQa2sMTlMQ2uJlNSO3bzsHC_CGfUCtW2ticFmJ1rwYTZ6rE8p0mhlCQgFiPo83jHD1DULTnxd1Vdrr_-Q&__tn__=%2CO%2CP-R 13 хв ·

Україна проголосувала ЗА нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, в тексті якої є заклик "провести міжнародну конференцію в Москві, аби допомогти вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт".

Наші голосователі хоч читають тексти за які голосують?! Чи прсто настільки ******* москву, що не можуть стриматися?
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03.12.2022 22:24 Відповісти
І нащо воно оте беззубе ООНо !
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03.12.2022 22:25 Відповісти
командіровочні зовсім непогані..
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03.12.2022 22:41 Відповісти
Хай не забудуть рівні права чоловіків і жінок перевірити, а то кажуть у нас дуже патріархат (дуже сильно сарказм).
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04.12.2022 01:37 Відповісти
 
 