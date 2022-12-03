В Україну приїде Верховний комісар ООН з прав людини Тюрк
У неділю, 4 грудня, розпочнеться візит в Україну Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який проведе в Україні чотири дні на запрошення українського уряду.
Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.
"Очікується, що новий Верховний комісар, який був призначений на цю посаду у вересні, відвідає Київ та сусідні області, Харків, Ізюм та Ужгород. Також він зустрінеться з посадовцями національного та місцевого уряду, представниками", - зазначає ЗМІ.
2 грудня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ оприлюднила заяву про руйнівний вплив війни на українських дітей.
Комісія також приділяє значну увагу руйнуванню цивільної інфраструктури, енергетичних і транспортних мереж.
Експерти ООН нагадують, що цивільна інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом, тож вони "мають намір детально вивчити це питання" та подати доповідь Раді ООН з прав людини в березні наступного року.
За даними ООН, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 6557 цивільних осіб, 10 074 дістали поранення. При цьому зауважується, що реальні цифри значно вищі через обмеження доступу до зони бойових дій.
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І Ужгород -
Напевно мадяри об"явили - що їх населення права там гнобять ...
І це вважається важливішим - ніж проблеми і Криму і Донбасу і Луганщини + новоокупованих територій
Який зиск від цього лайна , як ООН?
Воно не може зупенити агресію, та що
вона може.
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Україна проголосувала ЗА нову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, в тексті якої є заклик "провести міжнародну конференцію в Москві, аби допомогти вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт".
Наші голосователі хоч читають тексти за які голосують?! Чи прсто настільки ******* москву, що не можуть стриматися?