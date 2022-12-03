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США намагатимуться зірвати постачання зброї з Ірану до Росії, - Bloomberg

ракети,іран,балістичні

Контактуючи з Іраном, США зосередять свою увагу на стримуванні постачання зброї в Росію, а не загальмованих переговорах щодо відновлення міжнародної ядерної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Спеціальний посол США з питань Ірану Роберт Маллі заявив, що наразі Іран не зацікавлений в відновленні ядерної угоди і продовжує перешкоджати МАГАТЕ у розслідуванні щодо знайдених часток збагаченого урану на кількох об’єктах. З кінця серпня не відбувалося жодних перемовин між країнами ЄС та Іраном, хоча офіційно вони не були призупинені.

Тому США, за словами Маллі, зараз акцентуватимуть увагу на тому, щоб "зірвати, затримати та санкціонувати" поставки зброї з Ірану в Росію. Він додав, що якщо Іран передасть РФ ракети чи допоможе будувати військові виробничі потужності, то він "перетне нову межу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран надав сотні безпілотників Росії для застосування в Україні, - Пентагон

Нагадаємо, що російські військові більше двох тижнів не запускають по Україні іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів вже закінчилася.

Автор: 

Іран (2009) США (22525)


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перетне нову межу - і будуть нові пекельні санкції? нафта по 58?
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03.12.2022 23:58 Відповісти
... і крайня обєспокоєнность.
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04.12.2022 00:04 Відповісти
Може даже по 57.50.
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04.12.2022 00:06 Відповісти
57.49 потолок. Торга больше нет
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04.12.2022 00:09 Відповісти
На ,,предупреждения,, США, ни Россия, ни Иран-не обращают внимания .... нужна реальная помощь Украине: ПВО, танки, самолеты ...
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04.12.2022 00:18 Відповісти
Так США зірве ці домовленності чи буде намагатись? Якось дивно чути від начебто потужної держави овече беканя.
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04.12.2022 00:22 Відповісти
Лучше всего "сорвать поставки" может получится у Израиля. Если начнутся движняки со стороны Ирана, то тихо и внезапно комплекс LORA с парой русскоговорящих инструкторов-пенсионеров чудесным образом может оказаться в Украине.
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04.12.2022 01:12 Відповісти
Тобто поставки зброї від ісламскіх стражєй галактікі будуть знищуватися під час руху на землі і в повітрі?
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04.12.2022 08:13 Відповісти
 
 