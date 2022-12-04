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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія планує посилити кібератаки на Україну, - Microsoft

хакер,фейк,дезінформація

Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог генерального менеджера центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінта Воттса.

Він вважає, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики з боку РФ, вважає Воттс.

Крім того, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру, як робили це ще з 2014 року.

"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку війни зафіксовано 1,2 млн російських кібератак на енергосектор України, – Міненерго

Автор: 

росія (64935) Microsoft (277) кібербезпека (1161) кібератака (403)


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a garno sho poperedyly. Treba protect IT!
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04.12.2022 07:24 Відповісти
саме 1 що треба - позбутися монополії однієї корпорації на ринку ОС і ПЗ !!!
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04.12.2022 09:09 Відповісти
"та підрив довіри до влади" - як можна підірвати те, чого немає?
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04.12.2022 08:17 Відповісти
В Україні свої хакери є і не гірші, ніж у Росії.
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04.12.2022 08:21 Відповісти
сама майкрософт це маркетингове американське програмне лайно? зі закритим програмним кодом та кучею дірок в системі безпеки, яке вони впарили усьому світу за 30 років, під гаслом - "на ПК може працювати навіть повний клінчний ідіот" ...

як на мене на органи державної, місцевої влади в Україні, під час війни мали б переходити на ПЗ з відкритим кодом та з відкритою GPL ліцензію, наприклад на GNU/Linux (RHEL, Debian або їх похідні), а мережеві екрани у нис маю.ть бути основані на freeBSD ...
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04.12.2022 08:30 Відповісти
 
 