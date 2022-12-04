Росія планує посилити кібератаки на Україну, - Microsoft

Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на блог генерального менеджера центру аналізу цифрових загроз Microsoft Клінта Воттса.

Він вважає, що Росія може використовувати тріщини в міжнародній підтримці України, щоб підірвати дію коаліцій, які постачають військову та гуманітарну допомогу. Наприклад, вони розганяють тему про підвищення цін на енергоносії серед країн Європи. І хоч зараз ці зусилля мали обмежений ефект, це може казати про розширення такої тактики з боку РФ, вважає Воттс.

Крім того, хакерські угруповання можуть атакувати критичну інфраструктуру, як робили це ще з 2014 року.

"Після анексії Криму Росією у 2014 році IRIDIUM (хакерське угруповання, - ред.) розпочало серію зимових операцій проти українських постачальників електроенергії, відключивши електроенергію для сотень тисяч громадян у 2015 та 2016 роках", - йдеться в повідомленні.

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