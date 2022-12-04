4 грудня у Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії
Сьогодні, 4 грудня, у містах Київ, Одеса та Дніпро відбуваються екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Макс Полиграф
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Минус одна подстанция, и бытовых потребителей теперь приходится подключать поочереди, пока с АВВ не привезут новую стотонную электрическую *****.
А якшо ні - він може і рік її ремонтувати, розповідаючи шо постійно чогось нема
Про "десята в черзі" - це дуже вдале порівняння про ДТЕК, бо першими в черзі в них стоять промислові споживачі, яким вони продають електрику втричі дорожче за побутових споживачів
Розповідає шо він тиждень робе на тому "енергетичному об'єкті"? Від підголи віджимається? Чи тягає кабелі зліва-направо, а потім справа-наліво?
В мене профільна освіта якщо шо, можему поспілкуватися за пєтлю гістєрєзіса!