УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9593 відвідувача онлайн
Новини
4 960 24

4 грудня у Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії

світло,світла,відключення,віялові

Сьогодні, 4 грудня, у містах Київ, Одеса та Дніпро відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, стабілізаційні графіки поки не діють.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернутись до відключень за графіками, які застосовувалися до останньої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: До усталених графіків відключень повернемося після збільшення потужностей у системі, - ДТЕК

Автор: 

Дніпро (3253) Київ (19419) Одеса (5437) електроенергія (6176) ДТЕК (1981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Так а что случилось? Прилетов нет, все якобы ремонтируется - и тут опять "экстренные отключения"?
показати весь коментар
04.12.2022 08:26
+5
Чергова найобка від ДТЕК. Бо підстав для аварійки не має. Оператор покопирсається в носі і знову цим засопленим пальцем навмання тисне на кнопку, кого незстримити на добу наприклад, поки ілюмінація в центрі Києва забезпечується, бо це *** критична інфраструктура. Ні системності, ні логічності, ні технічної необхідності, ні уже аварійності не має(2 тижні ремонтують, курва, і все гірше і гірше) Йолопи, які неспомрожні організувати навіть порядок польців в себе на руці, а тут подача електренергії! Дебіли з держави, бовдури з ДТЕКу, бовдури з обленерго. Купка йолопів, котрі взяли в енергетичні заручники все неселення.
показати весь коментар
04.12.2022 08:38
+4
Где мощностей не хватает, на АЭС? Или ахметовские ТЭС экономят газ/уголь?
показати весь коментар
04.12.2022 08:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а что случилось? Прилетов нет, все якобы ремонтируется - и тут опять "экстренные отключения"?
показати весь коментар
04.12.2022 08:26 Відповісти
Система местами не балансируется - мощностей не хватает.
показати весь коментар
04.12.2022 08:28 Відповісти
Где мощностей не хватает, на АЭС? Или ахметовские ТЭС экономят газ/уголь?
показати весь коментар
04.12.2022 08:31 Відповісти
например в Деснянском и Днепровском районе.
Минус одна подстанция, и бытовых потребителей теперь приходится подключать поочереди, пока с АВВ не привезут новую стотонную электрическую *****.
показати весь коментар
04.12.2022 08:45 Відповісти
В тебе зламалась машина,за який час її полагодять?
показати весь коментар
04.12.2022 08:31 Відповісти
Якшо я стану над автослюсарем з бейсбольною битою - то дуже швидко!

А якшо ні - він може і рік її ремонтувати, розповідаючи шо постійно чогось нема
показати весь коментар
04.12.2022 08:33 Відповісти
В том то и дело что нуворишах Герусу Бубочке шестёрке Шмыгайло Наперстка Ахметова его банде ДТЭК И НКРЕКП все сложнее ******* в уши народа про отсутствие света в домах населения..Пыня не бамбит им хоть самим подрывай ЛЭП трансформаторы АЭС И прочее народ начинает подозревать и догадывается о ручном украинском следе в игре кому рубильник и скока...вчера в Одессе случилось у меня ЧУДО 14-40 ДАЛИ СВЕТ И только сегодня утром 8-40 вырубили 16 квартал Ж/М Черёмушки...пока моя претензия очерчена к Минэнерго Укрэнерго ДТЭК КМУ в сумму 50 млн. Евро пока в суды не пойдут тысячи исков от граждан толку не будет и пусть нам ******** суды нам откажут нам главное пройти систему Украины и дойти до ЕСПЧ..а вот факт множества исков групповых тем более заставит шоблу маланскую у власти включать мозг а именно заключать контракты Ахметовым на закупку оборудования или решение РНБО О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДТЭК и введения санкций против Ахметова и вообще по уголовным делам Роттердам+ и тарифы РАВ сделать его статус обвиняемого
показати весь коментар
04.12.2022 09:18 Відповісти
Браво!!!!!Всё по делу.
показати весь коментар
04.12.2022 09:59 Відповісти
А якщо твоя машина десята в черзі,і на данний час у автослюсаря нема такої деталі,її потрібно везти наприклад з Німеччини,не було в тебе такого?
показати весь коментар
04.12.2022 08:35 Відповісти
Було. І я на протязі доби знаходив або аналог, або б\у (щоб потім привезти оригінал, хоча і б\у ходило багато років).

Про "десята в черзі" - це дуже вдале порівняння про ДТЕК, бо першими в черзі в них стоять промислові споживачі, яким вони продають електрику втричі дорожче за побутових споживачів
показати весь коментар
04.12.2022 08:59 Відповісти
Я нижче написав.Роблять все можливе.
показати весь коментар
04.12.2022 09:00 Відповісти
в перекладі це означає "*****"
показати весь коментар
04.12.2022 09:02 Відповісти
Повір в Київі вимикають промислові об'єкти так само.
показати весь коментар
04.12.2022 09:02 Відповісти
Чергова найобка від ДТЕК. Бо підстав для аварійки не має. Оператор покопирсається в носі і знову цим засопленим пальцем навмання тисне на кнопку, кого незстримити на добу наприклад, поки ілюмінація в центрі Києва забезпечується, бо це *** критична інфраструктура. Ні системності, ні логічності, ні технічної необхідності, ні уже аварійності не має(2 тижні ремонтують, курва, і все гірше і гірше) Йолопи, які неспомрожні організувати навіть порядок польців в себе на руці, а тут подача електренергії! Дебіли з держави, бовдури з ДТЕКу, бовдури з обленерго. Купка йолопів, котрі взяли в енергетичні заручники все неселення.
показати весь коментар
04.12.2022 08:38 Відповісти
НЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ .........А ВКЛЮЧЕНИЯ , по 3 часа 2 раза в сутки давать свет , это не экстренные отключения , это сутками ( почти ) сидеть без света ...............
показати весь коментар
04.12.2022 08:39 Відповісти
хз, в киеве вчера в свят.районе в суме 3,5 часа без света позавчера 6 часов три дня назад на час отключали днем,так что более менее терпимо
показати весь коментар
04.12.2022 08:43 Відповісти
ооо, то у вас ще є електроенергія, по вул. Ст.Бандери 18, 3 години на добу електроенергії, а вище Ст.Бандери 20 критична інфракстура, живе дєпутата доця... там все жостко 24год на добу горять лампочки компи,холодильники, а ви кажете, ми живем де війна, а вони живуть де немає війни. крапка.
показати весь коментар
04.12.2022 08:58 Відповісти
сходіть побийте вікна дочці депутата шоб життя медом не казалося
показати весь коментар
04.12.2022 09:01 Відповісти
Хто що там буде розказувати але є доведений факт, коли молдавани злізуть з наших плечей, нехай свою динаму крутять.
показати весь коментар
04.12.2022 08:44 Відповісти
На плечах, якщо задарма, а вони поповнюють бюджет ні не держави
показати весь коментар
04.12.2022 08:53 Відповісти
В мене знайомий,працює на енергетичному об'єкті,за тиждень вдома був 2 рази.Вагітна жінка,будинок потерпає також від відключень.Роблять все можливе .
показати весь коментар
04.12.2022 08:59 Відповісти
То може треба вже починати робити неможливе? Давай я всиновлю твого знайомого разом з вагітною дружиною раз йому так важко працюється?

Розповідає шо він тиждень робе на тому "енергетичному об'єкті"? Від підголи віджимається? Чи тягає кабелі зліва-направо, а потім справа-наліво?

В мене профільна освіта якщо шо, можему поспілкуватися за пєтлю гістєрєзіса!
показати весь коментар
04.12.2022 09:04 Відповісти
Можу дати адресу,там знайдеш його і всиновиш і поради йому даси.Я не енергетік.
показати весь коментар
04.12.2022 09:24 Відповісти
Если в крупных городах действуют серьезные веерные отключения, это значит что в эгергосистеме серьезный дефицит электроэнергии, никак не 20 процентов. Поэтому власти нужно перестать ездить по ушам людям и подготовить страну к нелегкой зиме. Так как еще пару таких ракетных атак и мощности будет еще меньше, а скоро будут минуса и старики, женщины, дети будут подвержены серьезному риску заболеваний. Может ддя кого то это и смекуечки, особенно у кого есть персональные центры незламностм, но жителям городов, особенно многоквартирных домов обязательго нужно себе подготовить альтернативный вариант на случай, если ляжет все и не слушать всяких позитивных ********* арестовичей, которые сегодня вещают одно, завтра другое
показати весь коментар
04.12.2022 13:27 Відповісти
 
 