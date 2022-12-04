Ворог обстріляв населений пункт Куцурубської громади на Миколаївщині

Вчора, 3 грудня, о 14:15 ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється, що сьогодні вночі, 4 грудня, о 02:40 ворог бив із міномета по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно", - йдеться у повідомленні.

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