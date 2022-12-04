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Із 1 січня окупанти збираються вивести з обігу гривню на Луганщині

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З 1 січня на окупованих територіях Луганської області ворог збирається вивести з обігу гривню. Розрахуватися в магазинах та платити за комуналку українців змушуватимуть у рублях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Із 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, оплатити послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях банків", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, так званий "уряд ЛНР" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєверодонецьку, Лисичанську та Кремінському районі.

"Тарифи уведено "заднім числом". До прикладу, у Сєверодонецьку - з липня. Та добре, якщо людина хоча б покористувалася цими послугами. А так тариф на вивіз сміття встановлений, сміття від початку літа не вивозиться", - зазначають в ОВА.

Вказано, що воду окупанти дали лише в деяких будинках у вересні-жовтні, "однак сплачувати за неї слід із липня усім".

"У багатьох взагалі не дали, як от в Лисичанську. Та і чим розраховуватися, якщо зарплату видають лише обраним? Люди ще нічого не встигли зрозуміти, як уже винні Росії", - додали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти відбирають банківські термінали у продавців та викрадають місцевих за обіг гривні

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гривня (1716) окупація (6668) Луганська область (4874)


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вони вже у Херсоні виводили ... ЗСУ це перевірять !!!
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04.12.2022 09:05 Відповісти
Урра! Лугандони раді.
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04.12.2022 09:11 Відповісти
а мы на Луганщине постепенно будем выводить рубли из обращения.
В Кременной и Рубежном даже до 1-го января, а после первого уже и в Сватово.
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04.12.2022 09:13 Відповісти
 
 