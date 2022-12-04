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Новини
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Молдова отримуватиме електроенергію з невизнаного Придністров’я

електроенергія,експорт

Молдавська компанія Energocom підписала контракт із розташованою в Придністров’ї МДРЕС про закупівлю електроенергії за ціною $73 за МВт-год.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Newsmaker.

"Energocom підписала контракт на грудень із МДРЕС про постачання електроенергії. Ми також домовилися вивчити можливість продовження контракту із січня до березня 2023 року, щоб забезпечити електроенергією всю країну", - написав Спину у своєму Telegram.

Як уточнив міністр, у грудні МДРЕС поставить на правий берег 204 тис. МВт за ціною $73 за 1 мегават на годину. За словами Спину, цього обсягу, разом з електрикою, що надходить із Румунії, вистачить, щоб повністю покрити потреби Молдови.

"MoldovaGaz постачатиме 5,7 млн кубометрів газу на добу на лівий берег, включно з МДРЕС. Комісія з НС і НАРЕ ухвалять рішення про зниження тарифів на електроенергію. Громадяни будуть менше платити за електрику", - повідомив Спину.

Також читайте: У Молдові очікується дефіцит електроенергії на рівні 74%, громадян просять заощаджувати

За його словами, цей контракт є розумним компромісом для забезпечення жителів обох берегів Дністра електроенергією і газом.

"Правий берег буде використовувати газ із резерву, який ми створили. Уперше правий берег більше не залежить від газу, який постачає "Газпром". Крім того, з підписанням цього контракту знижується ризик масових відключень електроенергії", - додав Спину.

Автор: 

Молдова (2063) Придністров’я (473) електроенергія (6176) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+23
Той, хто обирає хліб між хлібом і свободою, втрачає і хліб і свободу.
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04.12.2022 09:41
+19
Ну продовжуйте спонсорувати свою клоаку, тільки потім на скаржтеся...
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04.12.2022 09:39
+15
Молдаванам дешевше було б провести операцію за української артпідтримки і забрати цю ДРЕС собі...
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04.12.2022 09:48
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04.12.2022 09:38 Відповісти
Ну продовжуйте спонсорувати свою клоаку, тільки потім на скаржтеся...
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04.12.2022 09:39 Відповісти
Оно то так. Только и мы заправляем в баки автомобилей российское топливо. До 5 февраля, нефтепродукты импортируемые из Европы на 70-80 процентов российские.....
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04.12.2022 12:34 Відповісти
Той, хто обирає хліб між хлібом і свободою, втрачає і хліб і свободу.
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04.12.2022 09:41 Відповісти
Другий крок до окупації...
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04.12.2022 09:45 Відповісти
Не другий - черговий!
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04.12.2022 13:00 Відповісти
Молдаванам дешевше було б провести операцію за української артпідтримки і забрати цю ДРЕС собі...
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04.12.2022 09:48 Відповісти
Правобережна частина Молдови з 90-х років отримує електроенергію з двох джерел: з України та з МолдДРЕС (Придністров'я). В різні роки у різних пропорціях: 50/50, 60/40, 70/30. Своїх енергогенеруючих потужностей правобережна частина Молдови практично не має. То вимушена брати електрику або в нас (ДТЕК мав ліцензію на експорт в РМ), або з лівого берега - з МолдДРЕС.
Так що собливої сенсації в цій новині немає...
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04.12.2022 09:54 Відповісти
За 30 років могли б і якусь ТЕЦ побудувати...
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04.12.2022 13:05 Відповісти
а як же так сталося,що в Україні електрики немає,а в ПМР є? там що родовища вугілля,нафти,газу є? ні немає.Все це Придністровська росреспубліка отримує з Рашки.....через територію України....йшов 10-й місяць війни,оброслий щетиною Зе Боневтік і далі своїм картавим голосочком мужньо закликав українців триматися без тепла,світла ,під обстрілами....
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04.12.2022 09:55 Відповісти
Вы если так интересно изучите вопрос.В Пмр молдавская грэс,считай,она кацапская.....давала на пике "2600 мегават при союзе гнала на экспорт балканы)))Работает на газу......Кроме того,банановая республика(пмр) строила новые мощности на базе своих пром предприятий например на тиротексе есть на 50 мегаватт новая!!!Оборудование австрия!!!!И ещё в Дубосарах гэс...где то 60 мегаватт.....Так что с приднестровцев яб не смеялся....Почему молдованы у них покупают????)))
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04.12.2022 10:08 Відповісти
а я з них і не сміюся. я сміюся з нас,у нас війна але чомусь комунікації Рашка-ПМР через Україну справно функціонують...а ті комунікації,які на нас працюють розбиті вщент...ішов 10-й місяць війни...
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04.12.2022 10:14 Відповісти
У вашому пості відповідь на ваше питання. Якщо ГРЕС на газу, то газ звідки? Написали ж, що з запасів Молдови. До ПМР газ зараз звідки йде? Мабуть, не з аквафрешії. Так що, це як "злиття в страсному поцілунку". Я даю тобі газ, а ти на ньому виробляєш електрику і даєш її мені.
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04.12.2022 10:40 Відповісти
Не на ґазУ - на гАзі!
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04.12.2022 13:36 Відповісти
Дякую. Запам'ятаю.
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04.12.2022 16:15 Відповісти
Яб це хто?
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04.12.2022 13:06 Відповісти
Помилка я бы....
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04.12.2022 15:25 Відповісти
Юра! Ти про Дубосарську ГЕС що-небудь чув?
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04.12.2022 10:35 Відповісти
Він "чув дзвін, та не знає звідки він"...
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04.12.2022 13:16 Відповісти
Молдова ще занадто ватна, шоб нарешті звільнити свої території від рашистів. Нагода зараз є хороша
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04.12.2022 10:01 Відповісти
Проєвропейські політичні сили на правобережній Молдові не дуже хочуть реальної "реінтеграції". На виборах в РМ і так розподіл між проєвропейськими та проросійськими 50/50. Якщо до правобережного електорату (2 млн. виборців) додати ватний електорат Придністров'я (300 тис), то на виборах знову будуть перемогати вороніни та додони.
Такі справи...
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04.12.2022 10:23 Відповісти
Это да. Хотя мы и за Молдову, надо признать, что политической нации в Молдове недостаточно. Население в массе смотрело российский телевизор, а на фоне бедности-всегда есть "простые решения". В принципе то же и с выборами Януковича в Украине.
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04.12.2022 12:39 Відповісти
Придністровя може належати Україні, як колись.
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04.12.2022 10:28 Відповісти
Ну молдавани, як молдавани, ні що б як у людей, користуючись ситуацією підняти ціну, так вони її ще й знизили....
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04.12.2022 10:28 Відповісти
нагадує вугілля з ОРДЛО ...
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04.12.2022 10:46 Відповісти
Не нагадує....Бо в ОРДЛО ці шахти , звідки було вугілля, були українськими і вони платили податки саме в Україну...
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04.12.2022 13:08 Відповісти
а в придністровї хіба не все Молдовське? а хіба придністровя не окупована частина Молдови?
якщо щось схоже не жабу, пригає як жаба і скрегоче як жаба то це жаба, а те що вона не болотна а лугова, то дрібязок.
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04.12.2022 13:14 Відповісти
ні,вони не платять податків Молдові,тому це скоріше те саме,що якби Україна купувала газ в окупованого Криму.
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05.12.2022 01:23 Відповісти
а Крим зараз платить податки кому?
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05.12.2022 11:05 Відповісти
ОРДЛО платило податки в Україну?? це точно?
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05.12.2022 09:00 Відповісти
Якщо б звільнили пригноблених молдован, то було б безкоштовно.
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04.12.2022 10:57 Відповісти
звільнення молдаван та білорусів у їхніх в руках, вже звільняли афганістанців десятками років
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04.12.2022 12:12 Відповісти
Капітуляція молдована перед сепаратистами та кремлівськими орками, а хто там пропонував звільнити))), і воно лізе в ЄС, я вже сумніваюся про необхідність вступу України до європейського СРСР, де мадяри та їм подібні.
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04.12.2022 12:03 Відповісти
Звідки в Придністров'ї електрика?!
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04.12.2022 13:01 Відповісти
Поїдь у Дубосари, подивийся і попитай. Можеш питатися українською - там живуть переважно українці, споконвіків.
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04.12.2022 13:35 Відповісти
Якщо писати правду, то будуть отримувати енергію з росії....а якщо молдовани будуть погано себе вести, з точки зору росії, то їм просто відключать газ та світло...
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04.12.2022 13:10 Відповісти
Одне не зрозуміло. Я що зельониє хором запевняли, що не експортують електрику, то чому після проблем з нашою інфраструктурою у Молдові почались серйозні проблеми?
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04.12.2022 14:52 Відповісти
А що ж братська, до молдаван, Румунія?
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04.12.2022 17:55 Відповісти
 
 