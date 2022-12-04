Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після 00:00 по території Глухівської гомади росіяни відкривали вогонь із мінометів 120 мм калібру. Зафіксовано 8 "прильотів".

"А близько 01:20 по одному з сіл Зноб-Новгородської громади ворог використав стрілецьку зброю. Було 6 поодиноких пострілів", - додає Живицький.

В обох випадках без жертв і руйнувань.

Решта ночі і ранок були без обстрілів.

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