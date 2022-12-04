Окупанти обстріляли дві громади на Сумщині, - ОВА
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Сумщини.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після 00:00 по території Глухівської гомади росіяни відкривали вогонь із мінометів 120 мм калібру. Зафіксовано 8 "прильотів".
"А близько 01:20 по одному з сіл Зноб-Новгородської громади ворог використав стрілецьку зброю. Було 6 поодиноких пострілів", - додає Живицький.
В обох випадках без жертв і руйнувань.
Решта ночі і ранок були без обстрілів.
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Ksenia VB
показати весь коментар04.12.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 0
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