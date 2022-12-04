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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі каналізаційні стоки затоплюють підвали будинків, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі через зруйновану каналізацію та масове знесення будинків стічні води затоплюють підвали.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, це відбувається через масове знесення російськими окупантами будинків в місті.

"В районі бульвару Меотиди через знесення цілих кварталів фекалії заповнили пустоту вулиці. По вулиці Воїнів Визволителів підвали будинків через один затоплено лайном. Ситуація ускладнюється тим, що постійно горить проводка. Так в будинку 88 по Воїнів Визволителів для ремонту проводки треба зайти в підвал. А підвал весь наче вигрібна яма за наповненням та смородом. Та таких будинків - безліч", - написав Андрющенко.

Також він зазначив, що найближчим часом стічні води можуть затопити й Приморський район. Бо тут окупаційна влада зараз почала масово зносити зруйновані обстрілами будинки.

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Автор: 

каналізація (29) Маріуполь (3223) окупація (6668) Андрющенко Петро (692)


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В радника світло є. В мене тоже.
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04.12.2022 12:57 Відповісти
Весна прийде усіх посадять, вангував один з привладних🤔🤔🤔!!
Хто ж це був такий⁉️⁉️⁉️✅✅✅
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04.12.2022 13:06 Відповісти
Посадили у владні кабінети.
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04.12.2022 13:11 Відповісти
шикарно живут раз вода есть гивно сливать
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04.12.2022 13:07 Відповісти
Маріуполь був зданий завдяки найвеличнішому.
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04.12.2022 13:09 Відповісти
Слава нашому найвеличнішому сидовласому гетьману!
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04.12.2022 16:37 Відповісти
У нас в не окупованих містах майже у кожному підвалі залито каналізаційними стоками...
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04.12.2022 13:30 Відповісти
Як що людям байдуже.....
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04.12.2022 13:32 Відповісти
Їм байдуже бо невігласи, думають що живуть на поверсі і пох, море лайна у підвалах дуже корисне для фундаменту будинку...
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04.12.2022 13:47 Відповісти
 
 