В окупованому Маріуполі каналізаційні стоки затоплюють підвали будинків, - Андрющенко

У Маріуполі через зруйновану каналізацію та масове знесення будинків стічні води затоплюють підвали.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, це відбувається через масове знесення російськими окупантами будинків в місті.

"В районі бульвару Меотиди через знесення цілих кварталів фекалії заповнили пустоту вулиці. По вулиці Воїнів Визволителів підвали будинків через один затоплено лайном. Ситуація ускладнюється тим, що постійно горить проводка. Так в будинку 88 по Воїнів Визволителів для ремонту проводки треба зайти в підвал. А підвал весь наче вигрібна яма за наповненням та смородом. Та таких будинків - безліч", - написав Андрющенко.

Також він зазначив, що найближчим часом стічні води можуть затопити й Приморський район. Бо тут окупаційна влада зараз почала масово зносити зруйновані обстрілами будинки.

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