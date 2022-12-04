Від обстрілів окупантів в Україні загинули понад 9400 мирних жителів, - Нацполіція
Від обстрілів окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже понад 9400 мирних жителів. Серед загиблих - 461 дитина, ще 6800 поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.
"За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення РФ в Україну загинула 461 дитина", - повідомив він.
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Waslen Lem
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галина галка
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