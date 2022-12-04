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Від обстрілів окупантів в Україні загинули понад 9400 мирних жителів, - Нацполіція

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Від обстрілів окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули вже понад 9400 мирних жителів. Серед загиблих - 461 дитина, ще 6800 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"За даними Національної поліції, загинуло понад 9400 мирних жителів і ще близько 6800 травмовані. Серед них, на жаль, є й діти: від початку вторгнення РФ в Україну загинула 461 дитина", - повідомив він.

Також читайте: Минулої доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще семеро осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Нацполіція (15132) жертви (1780) Єнін Євген (348)


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04.12.2022 13:37 Відповісти
Думаю більше. І ще Маріуполь не пораховано.
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04.12.2022 14:04 Відповісти
Саме так, там дуже багато людей загинуло, бо на початку ніхто нікого не євакуював, а потім вже було запізно. Людей вбивали прямо вїх оселях.
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04.12.2022 14:16 Відповісти
Тільки в Харкові більше 1000...
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04.12.2022 14:24 Відповісти
с какого потолка берут эти цифры!!!
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04.12.2022 14:38 Відповісти
 
 