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Не лише "Газпром": Молдова почала імпортувати газ із Румунії

газпром,миллер

Газпром перестав бути єдиним постачальником газу для Молдови. З 5 грудня країна починає купувати газ в Румунії.

Про це повідомив голова Moldovagaz Вадим Чебан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

У Молдові очікують, що Газпром постачатиме 5,7 млн куб. м газу на добу в рамках чинного контракту, ще 3,5 млн куб. м Moldovagaz купуватиме в Energocom. "Таким чином, загальний добовий обсяг споживання Молдови в грудні становитиме, за попередніми розрахунками, 9,2 млн кубів природного газу", - зазначив Чебан.

Російський газ піде Тираспільтрансгазу та Молдовській ДРЕС для виробництва електроенергії, а газ Energocom - споживачам на правому березі Дністра.

Тим часом прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова накопичила у підземних сховищах в Україні та Румунії 230 млн куб. м газу, пише Радіо Молдова. Цього може вистачити на два місяці навіть у разі повного припинення постачань.

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"Усі дії, які ми робимо в галузі енергетики, дозволяють нам отримувати доступ до цих ресурсів щодня, навіть якщо Газпром відрізав необхідні обсяги. Ми отримуємо менше ніж 50% необхідної кількості. Це менше ніж 50% від обсягу, яку ми отримали минулого року. Ми вже маємо запаси на 230 мільйонів, що дозволяє нам пережити два місяці зими, навіть якщо весь обсяг буде перекритий завтра", - сказала Гаврилиця.

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газ (10407) Газпром (3386) Молдова (2063) Румунія (1156)


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И что не говорите, а ***** стремительно побеждает срашу.
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04.12.2022 14:13 Відповісти
Так швидко приймаються рішення... Не пройшло і року, а задумуватись почали ще з 2014-го, після Криму і Донбасу.
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04.12.2022 14:15 Відповісти
Так незчуємось, як через років 5, максимум 10, Молдова визнає росію країною-спонсором тероризму.
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04.12.2022 14:18 Відповісти
Кто задумывался в 14-м, додон?
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04.12.2022 14:18 Відповісти
ну я в плані швидкості прийняття рішень. Є з ким порівнювати, та ж Польша, країни Балтії...

А в Молдові, напевно, тільки що висушили штани, які сохли після прання, коли 24 лютого після нападу на Україну там всі різко обісрались з переляку.
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04.12.2022 14:20 Відповісти
що ти мелеш?
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04.12.2022 15:04 Відповісти
 
 