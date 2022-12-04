Не лише "Газпром": Молдова почала імпортувати газ із Румунії

Газпром перестав бути єдиним постачальником газу для Молдови. З 5 грудня країна починає купувати газ в Румунії.

Про це повідомив голова Moldovagaz Вадим Чебан, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

У Молдові очікують, що Газпром постачатиме 5,7 млн куб. м газу на добу в рамках чинного контракту, ще 3,5 млн куб. м Moldovagaz купуватиме в Energocom. "Таким чином, загальний добовий обсяг споживання Молдови в грудні становитиме, за попередніми розрахунками, 9,2 млн кубів природного газу", - зазначив Чебан.

Російський газ піде Тираспільтрансгазу та Молдовській ДРЕС для виробництва електроенергії, а газ Energocom - споживачам на правому березі Дністра.

Тим часом прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що Молдова накопичила у підземних сховищах в Україні та Румунії 230 млн куб. м газу, пише Радіо Молдова. Цього може вистачити на два місяці навіть у разі повного припинення постачань.

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"Усі дії, які ми робимо в галузі енергетики, дозволяють нам отримувати доступ до цих ресурсів щодня, навіть якщо Газпром відрізав необхідні обсяги. Ми отримуємо менше ніж 50% необхідної кількості. Це менше ніж 50% від обсягу, яку ми отримали минулого року. Ми вже маємо запаси на 230 мільйонів, що дозволяє нам пережити два місяці зими, навіть якщо весь обсяг буде перекритий завтра", - сказала Гаврилиця.