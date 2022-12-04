Не только "Газпром": Молдова начала импортировать газ из Румынии

Газпром не является единственным поставщиком газа для Молдовы. С 5 декабря страна начинает покупать газ у Румынии.

Об этом сообщил глава Moldovagaz Вадим Чебан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове ожидают, что Газпром будет поставлять 5,7 млн. куб. м газа в сутки в рамках действующего контракта, еще 3,5 млн. куб. м Moldovagaz будет покупать у Energocom. "Таким образом, общий суточный объем потребления Молдовы в декабре составит, по предварительным расчетам, 9,2 млн. кубов природного газа", - отметил Чебан.

Российский газ пойдет Тираспольтрансгазу и Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии, а газ Energocom – потребителям на правом берегу Днестра.

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Между тем, премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова накопила в подземных хранилищах в Украине и Румынии 230 млн куб. м газа, пишет Радио Молдова. Этого может хватить на два месяца даже при полном прекращении поставок.

"Все действия, которые мы предпринимаем в области энергетики, позволяют нам получать доступ к этим ресурсам каждый день, даже если Газпром отрезал необходимые объемы. Мы получаем менее 50% необходимого количества. Это менее 50% от объема, который мы получили в прошлом году. У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем будет перекрыт завтра", - сказала Гаврилица.