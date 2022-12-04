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Не только "Газпром": Молдова начала импортировать газ из Румынии

газпром,миллер

Газпром не является единственным поставщиком газа для Молдовы. С 5 декабря страна начинает покупать газ у Румынии.

Об этом сообщил глава Moldovagaz Вадим Чебан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

В Молдове ожидают, что Газпром будет поставлять 5,7 млн. куб. м газа в сутки в рамках действующего контракта, еще 3,5 млн. куб. м Moldovagaz будет покупать у Energocom. "Таким образом, общий суточный объем потребления Молдовы в декабре составит, по предварительным расчетам, 9,2 млн. кубов природного газа", - отметил Чебан.

Российский газ пойдет Тираспольтрансгазу и Молдавской ГРЭС для производства электроэнергии, а газ Energocom – потребителям на правом берегу Днестра.

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Между тем, премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что Молдова накопила в подземных хранилищах в Украине и Румынии 230 млн куб. м газа, пишет Радио Молдова. Этого может хватить на два месяца даже при полном прекращении поставок.

"Все действия, которые мы предпринимаем в области энергетики, позволяют нам получать доступ к этим ресурсам каждый день, даже если Газпром отрезал необходимые объемы. Мы получаем менее 50% необходимого количества. Это менее 50% от объема, который мы получили в прошлом году. У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем будет перекрыт завтра", - сказала Гаврилица.

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Газ (10223) Газпром (3183) Молдова (1867) Румыния (1086)


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И что не говорите, а ***** стремительно побеждает срашу.
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04.12.2022 14:13 Ответить
Так швидко приймаються рішення... Не пройшло і року, а задумуватись почали ще з 2014-го, після Криму і Донбасу.
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04.12.2022 14:15 Ответить
Так незчуємось, як через років 5, максимум 10, Молдова визнає росію країною-спонсором тероризму.
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04.12.2022 14:18 Ответить
Кто задумывался в 14-м, додон?
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04.12.2022 14:18 Ответить
ну я в плані швидкості прийняття рішень. Є з ким порівнювати, та ж Польша, країни Балтії...

А в Молдові, напевно, тільки що висушили штани, які сохли після прання, коли 24 лютого після нападу на Україну там всі різко обісрались з переляку.
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04.12.2022 14:20 Ответить
що ти мелеш?
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04.12.2022 15:04 Ответить
 
 