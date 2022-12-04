В Кропивницькому відновлюють водопостачання

У Кропивницькому вже відновлюють водопостачання. Першочергово запустять котельню.

Про це повідомило ОКВП "Дніпро - Кіровоград", передає Цензор.НЕТ.

"Вода надійшла в місто. Наповнені резервуари та наповнюємо систему", - зазначили в "Дніпро - Кіровоград".

Тут зауважили, що першочергово запускатимуть котельню. До повного наповнення мереж буде забезпечено розвіз води.

Через прорив водогону 3 грудня Кропивницький залишився без водопостачання.

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Заклади охорони здоров’я та теплові котельні забезпечували водою автоцистернами комунальних підприємств. Для людей організували підвіз води у мікрорайони Кропивницького.