В Кропивницькому відновлюють водопостачання
У Кропивницькому вже відновлюють водопостачання. Першочергово запустять котельню.
Про це повідомило ОКВП "Дніпро - Кіровоград", передає Цензор.НЕТ.
"Вода надійшла в місто. Наповнені резервуари та наповнюємо систему", - зазначили в "Дніпро - Кіровоград".
Тут зауважили, що першочергово запускатимуть котельню. До повного наповнення мереж буде забезпечено розвіз води.
Через прорив водогону 3 грудня Кропивницький залишився без водопостачання.
Заклади охорони здоров’я та теплові котельні забезпечували водою автоцистернами комунальних підприємств. Для людей організували підвіз води у мікрорайони Кропивницького.
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