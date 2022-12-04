Рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині, - ОП

Російські окупанти продовжують бити по прикордонних територіях Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ворог продовжує тероризувати прикордонні території. За добу зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів", - йдеться у повідомленні.

За словами Тимошенка, зазнала обстрілу Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру.

Постраждалих немає.

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