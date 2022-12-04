Рашисти обстріляли Есманську громаду на Сумщині, - ОП
Російські окупанти продовжують бити по прикордонних територіях Сумської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ворог продовжує тероризувати прикордонні території. За добу зафіксовано 3 обстріли, 12 "прильотів" ворожих снарядів", - йдеться у повідомленні.
За словами Тимошенка, зазнала обстрілу Есманська територіальна громада Шосткинського району. Пошкоджено інфраструктуру.
Постраждалих немає.
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