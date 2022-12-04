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На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти

херсонщина,міст

На Херсонщині в селі Давидів Брід відновили проїзд мостом.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно із ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом в селі Давидів Брід на автомобільній дорозі місцевого значення О 220409 Кочубеївка - Давидів Брід", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

деокупація (950) Янушевич Ярослав (131) відновлення (565) Херсонська область (5705)


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Згідно з фотки то не міст, а якийсь брід - весняна повінь його повністю накриє, добре якщо не зруйнує. Гроші освоїли як за повноцінний міст чи совість в когось таки була?
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04.12.2022 17:10 Відповісти
Чи бачить хто міст?
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04.12.2022 18:49 Відповісти
Не треба їдких коментарів. Це тимчасовий міст, який збудовано за кілька днів для скорочення шляху швидким медичним допомогам, доставки продуктів і пошти. В подальшому будуть зведені капітальні мости, які на даний момент в достатній кількості звести неможливо.
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04.12.2022 19:16 Відповісти
Дай Боже!
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05.12.2022 00:21 Відповісти
 
 