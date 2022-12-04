На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти
На Херсонщині в селі Давидів Брід відновили проїзд мостом.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно із ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом в селі Давидів Брід на автомобільній дорозі місцевого значення О 220409 Кочубеївка - Давидів Брід", - йдеться в повідомленні.
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Yevhen B
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Александр Савицкий #486981
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Michal Woronowsky
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