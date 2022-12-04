На Херсонщині відновили проїзд мостом, який зруйнували окупанти

На Херсонщині в селі Давидів Брід відновили проїзд мостом.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові Державної спеціальної служби транспорту спільно із ТОВ "Дортехнологія" відновили проїзд повністю зруйнованим мостом в селі Давидів Брід на автомобільній дорозі місцевого значення О 220409 Кочубеївка - Давидів Брід", - йдеться в повідомленні.

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