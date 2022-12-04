В Херсонской области возобновили проезд по мосту, который разрушили оккупанты
В Херсонской области в селе Давыдов Брод возобновили проезд по мосту.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО "Дортехнология" возобновили проезд полностью разрушенным мостом в селе Давыдов Брод на автомобильной дороге местного значения О 220409 Кочубеевка – Давыдов Брод", - говорится в сообщении.
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Yevhen B
показать весь комментарий04.12.2022 17:10 Ответить Мне нравится 0
Александр Савицкий #486981
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Віталій Українець #416086
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Michal Woronowsky
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