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В Херсонской области возобновили проезд по мосту, который разрушили оккупанты

херсонщина,міст

В Херсонской области в селе Давыдов Брод возобновили проезд по мосту.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО "Дортехнология" возобновили проезд полностью разрушенным мостом в селе Давыдов Брод на автомобильной дороге местного значения О 220409 Кочубеевка – Давыдов Брод", - говорится в сообщении.

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Автор: 

деоккупация (847) Янушкевич Ярослав (77) восстановления (144) Херсонская область (4719)


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Згідно з фотки то не міст, а якийсь брід - весняна повінь його повністю накриє, добре якщо не зруйнує. Гроші освоїли як за повноцінний міст чи совість в когось таки була?
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04.12.2022 17:10 Ответить
Чи бачить хто міст?
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04.12.2022 18:49 Ответить
Не треба їдких коментарів. Це тимчасовий міст, який збудовано за кілька днів для скорочення шляху швидким медичним допомогам, доставки продуктів і пошти. В подальшому будуть зведені капітальні мости, які на даний момент в достатній кількості звести неможливо.
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04.12.2022 19:16 Ответить
Дай Боже!
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05.12.2022 00:21 Ответить
 
 